國泰產險把電商、科技業思維融入金融產品中，推出全台灣第一個「電商式保險平台」，將保險商品碎片化，打破過去只能購買套裝商品的遊戲規則。

複雜的條文與保障內容，這是許多人對「保險」的印象，確實，現在保險的銷售方式、產品內容，跟現代人的生活方式已經差異。

國泰產險把電商、科技業思維，融入金融產品中，推出全台灣第一個「電商式保險平台」，將保險商品碎片化，陸續推出多達37種保險方案，打破過去只能購買套裝商品的遊戲規則，介面設計也突破過往型態，讓買保險，也能有如同在Netflixx上選片的體驗。

打破保險舊有模式，瞄準兩大創新

國泰金在2016年成立的「數位暨數據發展中心」（簡稱數數發中心），可以說是帶動金控轉型的引擎。它的重要任務之一，就是強化內部數據分析、應用的能力。

經過四年的累積，數數發無論在客戶經營、產品服務流程設計、行銷分析，以及生態圈的布局都扮演關鍵角色。這次的電商平台「BeSafe享出門」，就是由數數發中心，與國泰產險一起開發的成果，背後瞄準兩大創新。

創新一：保險碎片化，搶攻「小額高頻」需求

「過去的產品設計比較制式化。」國泰產險總經理陳萬祥一語點出保險產業需要改變的關鍵，他分析，現代人的生活樣態多元，過去保險的產品、銷售模式，。已經不能符合顧客的生活，「客戶變了，我們必須要打造新的保險平台。」

「BeSafe享出門」正是國泰產險團隊，努力多時的成果，最大的突破，就是把過去套裝的保險產品，拆開來變成更精準、碎片的保障。

不再以保險名稱來販售保險，而是改以「情境」來描述。

舉例來說，平台上可以找到「派對必投組合」，裡頭包含的保障包括：醫療補助、物品損壞賠償、手機被竊補償，這些都是接下來參加聖誕跨年活動中可能會碰到的風險；平台上也可以找到「約會投保組合」，裡頭包含的保障包括：食物中毒、行程取消補償等。

不再以保險名稱來販售保險，而是改以「情境」來描述。 國泰產險

這樣設計的好處是，可以更直接瞄準瞄準客戶「小額高頻」需求，不需要花大錢購買一整包不需要的保障，也能更針對單一的情境、時段投保，彈性更大。

國泰金控數位數據暨科技發展中心專案經理林梨蘋表示，目前平台上有37種保險產品，涵蓋的情境還有露營、開車、衝浪等等，更貼近現代人日常生活所需。

比較特別的是，國泰產險這次跟遠通電收、遠創智慧跨業合作，將國道通行資訊與保險結合，推出「高速公路碰撞險」，最大特色便是讓客戶實際「走多少用多少」。

這款產品會跟eTag結合，一年期保單中購買固定5,000公里作為保障里程，車主開上高速公路後，才會開始扣抵公里數，透過車主經過的eTag感應閘門，來計算消耗的公里數，一年內里程未扣抵完，還將依比例自動退還保費給客戶，用完系統也會自動幫車主購買。

國泰產險這次跟遠通電收、遠創智慧跨業合作，將國道通行資訊與保險結合，推出「高速公路碰撞險」，最大特色便是讓客戶實際「走多少用多少」。 國泰金

創新二：結合數據分析，買保險宛如在Netflix上選片

購買流程、顧客體驗，則是「BeSafe享出門」另一大創新重點。

林梨蘋表示，國泰把保險網站以電商思維重新設計，搭配大量的圖片、淺顯易懂的文字，以「情境」包裝產品，消費者可以直覺的看懂保障範圍，卡片式的呈現方式，業者形容，消費者可以擁有「宛如在Netflix上選片」的體驗，用戶只要將所需保險放進購物車，就能一次結帳，顛覆過往投保模式。

數據使用也有不同的新創意。林梨蘋說，客戶第一次用「BeSafe享出門」時，會先填一份九道題目的問券，讓系統對顧客有初步的認識，分析對方家庭狀態、休閒喜好、是否開車、有沒有小孩，接下來，會透過數據分析，以客製化的方式，推薦真正有需要保險商品。

後台架構大調整，總座陳萬祥：這對業界是極大的變革

無論是產品設計、商業模式，「BeSafe享出門」都提出了不同於業界的做法，在系統架構上，也做了不少調整。國泰產險打造微服務的中台結構，將我們的每一個保險元件化，這麼做的好處，是可以快速針對客戶的需求變化，調整商品組合販賣給客戶。

隨著生活型態數位化，國泰產險總經理陳萬祥表示，根據統計，過去5年全球市場投資保險科技（InsurTech）持續成長，2014至2018年平均每年投資金額達71億美元，其中又以產險應用更具爆發力。

雖然保險產業投入許多資源做轉型，市面上卻少有讓客戶擁有便利、友善的投保體驗，這次國泰產險開始思考過往以人為主的銷售模式，轉換為以數位銷售為主，他分析，這麼做的不僅可以讓客戶體驗變得更好，對業者來說，也有增加企業營收、降低成本這些好處。

陳萬祥強調，「從產品設計、訂價、核保、精算、理賠等核心業務都一條龍轉型，這對業界是極大的變革，更是國泰產險重要的里程碑。」

責任編輯：錢玉紘