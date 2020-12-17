因為旅客預購車票狀況踴躍，台灣高鐵17日表示，元旦疏運期間將加開南下4班、北上2班共6班次列車，從19日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵今天表示，元旦疏運期間將加開6班次列車，（南下4班、北上2班），從19日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵今天發出新聞稿表示，元旦疏運期間，預購車票情況踴躍，為加強服務返鄉、出遊旅運需求，經檢視運能調度後，台灣高鐵決定再加開6班次列車（南下4班、北上2班），從19日凌晨0時起開放購票。

6班次加開時刻表為12月31日下午1時10分南港出發；12月31日晚間9時10分南港出發；明年1月1日早上8時50分南港出發；1月1日下午1時50分南港出發；1月3日早上10時45分從左營出發；1月3日晚間9時15分從左營出發。

高鐵元旦疏運期間再加開班次，共加開6班次列車（南下4班、北上2班），從19日凌晨0時起開放購票。 高鐵官網截圖

疏運期間共計5天，加開122班次列車

台灣高鐵表示，疏運期間總計5天（12月31日至明年1月4日）共加開122班次列車（南下62班、北上60班），提供849班次列車的旅運服務，歡迎旅客利用T Express手機購票系統、高鐵合作便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至自動售票機及售票窗口，提早訂位、購票。

台灣高鐵表示，為方便旅客提早規劃行程，已透過企業網站公告「銷售資訊」，持續更新疏運期間對號座熱銷車次，歡迎旅客預先查詢，提早訂位、購票並預先完成取票，屆時即可輕鬆進站搭車。

同時，疏運期間各車次將依照旅運特性分別配置3至5節自由座車廂，持定期票、回數票及悠遊卡/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站，歡迎多加利用。

高鐵表示疏運期間各車次將依照旅運特性分別配置3至5節自由座車廂，持定期票、回數票及悠遊卡/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站。 悠遊卡公司

台灣高鐵提醒，配合秋冬防疫專案，旅客進入車站時必須全程佩戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。

責任編輯：郭昱彣

本文授權轉載自：中央社