在政府協助台灣新創方面，已經大致上有個清楚的雛形，不再是單一部會的業務，而是橫跨科技部、經濟部、金管會、國發會等人的一條龍服務。

行政院於17日舉辦第3731次院會，其中由科技部產學及園區業務司長涂君怡報告科技部於院會的報告「數位轉型浪潮下的台灣科技新創」，從簡報中可以截取出3頁，了解科技部與政府對於新創產業的協助、成果。

重點就是讓台灣優秀的科研成果，從學校、新創育成，到開公司、上市櫃，都有一條完整的通路，政府在每一個階段加以支持，扶植台灣科技新創成長為國際品牌。

從學研到上市，跨部會接棒扶持台灣新創

行政院新聞傳播處

在跨部會的合作上，科技部定位自己為科研創業及輔導，後續的新創公司歷程則由其他部會接棒。

由科技部去輔導、鼓勵學界的研發成果與補助，國發天使基金與科技部作為天使投資，當新創公司發展至A輪或更之後，經濟部與國發會則會攜手創投投資，最後則是由經濟部與金管會負責上市事宜。

科技部專注輔導科研成果創業

行政院新聞傳播處

科技部本身的因應政策，則是專注輔助科研成果創業，從初期的持續鬆綁研究人員創業法規限制（科技基本法、產創條例），再加上鼓勵大學師生創業成立新創公司（萌芽、價創計畫等），再透過台灣科技新創基地（TTA）來銜接國際，帶領台灣新創到國際鏈結資源。

此外，今年9月，在科技部的推動下，也成功吸引到YouTube共同創辦人陳士駿等傑出青年創業家回台發展，協助台灣新創生態系國際化。

科技部公布成果，近5年募資140億元

行政院新聞傳播處

最終科技部也揭示了相關的成果，10年來培育了573家科技新創，帶動4,500+的就業人次，近5年也爭取到新台幣140億元的募資。

科技部長吳政忠頒發TTA黑卡給YouTube共同創辦人陳士駿。 陳君毅攝

此外，也發出特別的「黑卡」給18位矽谷海歸的國際創業家，希望藉由他們的經驗能協助台灣新創國際化，或是於台灣再次創業。

責任編輯：錢玉紘