在這個資訊速食的時代，圖片始終比文字更擄獲人心。蘋果也在自家官網的設計中投入大量心血，花費23年的時間，打造出瞬間抓住消費者目光的網頁美學！

iPhone 12 Pro Max剛發售時，一位朋友曾抱怨道，為了盡快拿到手機，他想透過線下門市取貨，反覆刷新蘋果官網、查看庫存狀態也就成為了日常。官網刷多了，也讓他發現不少有趣的現象。蘋果官網的產品詳情頁，滑動時會有明顯的互動效果，例如網頁中的iPhone、文字、圖形等都會隨著滑動而產生變化。

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網頁中的手機、文字和圖像，就好像「重新活過來」一般，相當有趣。手機沒搶到，倒是刷網頁讓人玩得不亦樂乎。

越滑越有趣，視差滾動怎麼玩？

上述提到的網頁互動方式，在設計領域被稱之為「視差滾動」，其中涉及一套相當複雜的網頁技術，卻也是人們最容易感知到的地方，隨著游標或手指上下滑動，網頁中的內容也會隨之變化。

以蘋果官網iPhone 12 Pro的產品介紹頁為例，整個網頁的背景為黑色，隨著游標或手指向下滑動，iPhone、文字會慢慢依序浮現，動畫極為順暢。

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介紹iPhone 12 Pro邊框材質時，網頁動畫如同人為的打光一般，從上到下、亮部陰影依序變化，文字也隨之浮現，將不銹鋼材質用視覺化的形式表現出來，讓人能直觀地觀察到手機的顏色與邊框。

輪到本次iPhone 12 Pro的主打重點——影像系統時，黑白與彩色的變化更是被視覺滾動發揮到極致，在人像夜拍片段，隨著滑動操作，文案也向上滑動，高清夜拍圖像在黑色背景中緩緩出現，像是真的完成了一次夜間拍攝一般。

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當然，這張高質量的夜拍人像照片也為視覺表現加分不少。

在AirPods Pro的產品介紹頁面中，互動動畫達到了新的高度。在它的產品介紹裡有一個較為特殊的互動，為強調AirPods Pro的貼合性，蘋果特別加入了使用者佩戴AirPods Pro甩頭的動畫。

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如此大幅度的甩動，AirPods Pro也不為所動，極為直觀地體現了AirPods Pro的佩戴穩定性。

下滑時，動畫會直接完成互動的動作，若在途中停頓並上滑，這個動畫還能回到之前的狀態，看起來有些「喜感」，讓網頁瀏覽也變得更加生動、有趣。

快速上下滑動，網頁場景變得生動有趣。 愛范兒

有許多類似的動畫穿插在AirPods Pro的介紹頁面中。

相較於傳統的網頁顯示內容，在視差滾動、互動動畫以及對應圖片、文案的加持之下，堆砌出圖像的美觀度與層次性，讓觀看的體驗獲得極大提升。

在iPhone 12 Pro的產品介紹中，隨著用戶的滑動，對應的內容才會依序浮現，透過黑色背景與文字顏色的差異來凸顯訊息的層次，讓用戶不自覺地看向更為明顯的內容，以達到控制用戶注意力的目的。

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除此之外，向上滑動還能返回之前的動畫狀態，讓人可以仔細觀察產品的各項細節。像是AirPods Pro的外貌、實際佩戴的大小等等，都可以透過視差滾動來體現。然而，滑動時所反饋的參與感，也能促進用戶沉浸其中並提升完讀率，相較於變化較小的圖文，其優勢更為明顯。但是，這其中也參雜著資訊碎片化讓持續閱讀變得越來越困難的原因，尤其是要讓用戶理解產品抽象而複雜的功能、技術。

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這也是視差滾動和互動動畫技術的另一個優勢，如同上述提到佩戴AirPods Pro甩頭的動畫案例，人們能輕鬆地了解到「佩戴穩定性」這項極為抽象的功能。

在蘋果諸多動畫技術、高清大圖以及文案的加持下，用戶才能越逛越覺得有趣。

從1997年迄今，蘋果如何讓用戶看得更爽？

視差滾動僅僅是蘋果官網所使用的一小部分技術，從1997年賈伯斯回歸蘋果開始，他作為一位極為重視設計的領導者，自然也對當時公司的品牌展示出口——官網十分在意。

從1997年到現在，蘋果官網發生翻天覆地的變化，從中也能看到蘋果設計的變革與繼承，以及如何讓人看得更舒暢。

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對比1997年、1998年、2001年的蘋果官網，能發現不少的設計變革。首先便是排版，1997年的蘋果官網仍和大多數網頁一樣，相對密集地排列內容。

到了1998年，也就是賈伯斯回歸的第二年，頁面就開始注重排版的疏密程度，產品為主、文案為輔的設計風格已逐漸顯露出來，而雙方大多是以對稱的排列，井然有序的頁面也符合用戶的閱讀習慣。人都是視覺動物，圖片永遠比文字更加吸引人，尤其是在展示消費性電子產品時，人們先關注的通常都是圖片，接著才是文字。大標題文案以及對稱的產品高清圖，這般美感也讓人更加舒適地閱讀。

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來到2001年，文案和產品的配合已趨於成熟，大標題式文字和產品不僅僅在頁面的排序上互相呼應，文案的想像空間也不停擴大、越來越符合產品的定位。

沒錯，那一句知名的iPod文案，「 將一千首歌裝進口袋 」也正是在這個時期出現。

直至今日，蘋果依舊延續著這項設計的規則，在iPad Pro的產品頁面，iPad Pro所展示的斜切角度與文案的層疊排列互相對應，而那句「 你的下一台電腦，何必是電腦 」更被廣大的用戶們津津樂道，甚至還延伸出許多「梗」。

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2013年，是一個變革的年份，隨著iOS 7的發布，蘋果從擬物化的設計轉變為扁平化設計，並依靠iPhone等產品的優勢，帶起了一股扁平化設計的熱潮，而蘋果官網也在這股變革的風潮中隨之變化。

在蘋果2013年的官網首頁當中，可以看到不少按鈕都走向了扁平化，播放按鈕僅僅是在圓形中間加上一個三角形的抽象圖示，現在不少網頁仍使用的滾動播放，蘋果在2013年就用上了。

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後來的變化較廣為人知，視差滾動、互動動畫的加入，讓網頁的觀看體驗達到了新的高度，這期間也能看到蘋果設計的繼承，互動動畫也被蘋果用到了微信上。

查看它以往的推文，大多都使用了對應SVG動畫的技術，一步步指引用戶操作、展現內容，極強的創意和視覺美感，都能吸引讀者更好地閱讀和理解內容。

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此外，多設備尺寸的適配性也是蘋果在設計與技術變革上的一個重點，若留心觀察的話，會發現在搭載M1晶片的MacBook Pro的產品介紹頁面中，有不少頁都被一個圓角矩形的框框限制住。

圓角矩形除了是蘋果的一貫風格之外，它也能在不同螢幕大小的產品上發揮適配作用，這個頁面在Mac和iPhone上打開，雖然基本的主體內容都沒變，但它們的排列卻發生了變化。

左為電腦網頁，右為手機網頁 愛范兒

從1997年到2020年，蘋果在網頁設計、技術這方面的探索，都屬於全球的領先者，將實際觀看和互動體驗推上一個又一個的新高度。

蘋果為何如此重視網站？

與現今大部分的公司相比，哪怕是同為業界巨頭的微軟，都沒有像蘋果花費如此龐大的精力在自家官網上。在微軟的中文官網上，幾乎看不到視差滾動這類技術的存在，也更別說其他規模普通的公司了。

那麼，蘋果為何要花費這麼大的精力去設計網站呢？

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首先，便是各國網路環境的差異。現在可以會發現不少App的互動、頁面的設計極為精緻，但PC網站卻十分簡陋，原因正是中國移動網路的興盛。

相較於蘋果這般經營長久、見證著網路崛起的公司，許多中國公司都是在移動網路的浪潮中崛起，如同美團、滴滴等，它們的用戶大多都來自於移動網路，也就是智慧手機的用戶。所以，移動端程式往往更備受重視，公司在它們身上花費的資源也就更多。

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其次，便是品牌。官方網站作為不少用戶與公司接觸、產生聯繫的線上入口，第一印象很重要，如果官網設計得十分簡陋，用戶對這家公司乃至公司旗下產品的印象恐怕都不會太好，更別說要下單購買產品。

網站，可以說是一家科技公司的門面，無論是蘋果官網的排版或是頁面黑白之間的交替、乃至動畫效果等等，都是為了打造「高質感」讓用戶為之信服，網頁都做得如此精緻，產品應該也會有相對應的水準。

對稱的美感 愛范兒

蘋果作為科技界的龍頭，其產品、技術、功能也都較為先進，要向大眾解釋這些抽象且複雜的概念，絕對不是一件容易的事，尤其是在這樣一個碎片化、強調即時滿足的時代裡。

內容的美感與刺激稍有一些不合理，用戶就會關閉頁面。

這才有上述所提到的排列有序、優秀文案、視差滾動、互動動畫等等，都是為了讓用戶能快速理解，而AirPods Pro降噪功能所演示的就是一個最好的案例。降噪本身便是一個極為抽象的功能，但透過一個音波縮小的動畫就能輕鬆地完成解釋。

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最後，則是網站之於蘋果的銷售意義，無論在哪個地區，官網都是蘋果最重要的線上銷售管道之一。在2019年的Alexa全球最受歡迎網站的排名當中，蘋果名列第54位。

透過極為順暢、美觀的視覺動畫，蘋果既讓用戶瞭解產品，也建構出一個極為精美的線上體驗場景，讓人在享受美好的同時，又捨不得放棄，讓用戶在不知不覺中就下單了。

從1997年到現在，漫長的23年間，蘋果對於網頁設計的探索從未停止，才打造出此刻流暢而精美的視覺內容，讓每一個世代的用戶為之傾倒，這或許才是蘋果最為重磅的產品。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉載自：愛范兒