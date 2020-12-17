明年起搭載Google TV作業系統的裝置將獲支援使用Apple TV App，藉此提升Apple TV+訂閱數。

搭載Google TV作業系統的裝置明年起將可同時享有Apple TV服務

Google宣布與蘋果合作，將從明年開始讓搭載Google TV作業系統的裝置支援使用Apple TV App，藉此推動更多人使用Apple TV服務，並且增加Apple TV+訂閱服務使用人數。

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在此之前，除了蘋果旗下硬體裝置，僅有三星、LG、Sony在內連網電視品牌機種，或是Xbox、PlayStation系列家用電玩主機，以及Roku機上盒與亞馬遜Fire TV支援Apple TV App。

而在此次合作中，Google將使日前揭曉搭載Google TV作業系統的新款Chromecast，從明年起加入支援Apple TV App，並且支援透過Google Assistant數位助理服務，以聲控方式尋找希望觀看內容。

Google之前也曾透露日後將使現有Android TV裝置逐漸更新使用Google TV作業系統，代表日後將會有更多Android TV裝置也能相容使用Apple TV服務內容，未來也可能開放讓Android手機也加入使用Apple TV App。

另一方面，在持續擴展Apple TV服務相容使用裝置數量下，預期也能吸引更多人加入訂閱使用Apple TV+內容，並且讓蘋果投資拍攝原創內容能有更多的觀看數。

除了與Google深入合作Apple TV App之外，蘋果早前也已經與Google合作Apple Music App，讓眾多Android裝置能使用蘋果串流音樂服務，甚至近期也開放Google NEST智慧音箱可將Apple Music服務設定為預設音樂播放選項，藉此推動更多人訂閱Apple Music服務。

雖然蘋果預期可透過旗下裝置銷量推動眾人使用其服務內容，但並非每個使用蘋果裝置的用戶都有意願加入使用，若要讓服務內容順利成為主要獲利項目的話，顯然蘋果需要增加更多裝置數量增加其服務訂閱使用規模，因此與Google攜手合作，讓更多Android裝置也能使用蘋果服務內容，將能順利增加更多服務訂閱用戶人數。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Google、Engadget