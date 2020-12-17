蘋果不斷在iPhone攝影上追求卓越，這一次更在12 Pro系列迎來強大升級，獨享的ProRAW功能讓相片的後製空間變得更加巨大，是重要的里程碑。

對於iPhone來說，iOS 14.3正式版的到來，應該是一個重要的里程碑。

iOS 14.3包含了諸多功能的改進，如空氣質量指數回歸、升級版本號碼、新增Safari的搜尋引擎Ecosia等等。其中最重要的升級，當屬為iPhone 12 Pro以及iPhone 12 Pro Max系列新增的ProRAW格式。

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iPhone 12 Pro系列使用者，只需要在設置頁面中，找到「相機」並點擊「格式」，便可開啟「Apple ProRAW」。接著再返回相機程式，便可在右上角看到「RAW」的開關標示。

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點擊「RAW」，當圖示上的斜線消失時，便能夠以RAW格式拍攝照片。但每次退出相機程式後，再次打開時，RAW格式默認為關閉狀態。

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若不想讓相機程式重置原先的設置，用戶可以在「設置」–「相機」–「保留設置」裡，將「Apple ProRAW」的開關打開。如此一來，相機程式就會保留RAW格式的開啟狀態。

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在iOS 14.3正式版發佈之前，我已經持iPhone 12 Pro Max體驗了近一個月的Beta版。在這段時間內，我對ProRAW格式進行了深度體驗。它的到來，可以說是iPhone攝影發展史上最重要的升級之一。

ProRAW是什麼？

作為iPhone 12 Pro系列獨享的功能，蘋果在秋季新品發表會上，曾將這個功能作為主要賣點並加以介紹。在瞭解Apple ProRAW之前，我們需要知道什麼是RAW格式。

RAW格式的原名為「 RAW Image Format 」，意思就是「 未經加工 」。以RAW格式記錄下來的圖像，是影像感測器將捕捉到的光源訊號，轉化為數位訊號的原始數據。

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用個不恰當的比喻，你可以將拍攝照片的過程想像成買一隻雞腿的過程，使用JPEG、HEIC格式記錄照片，就如同買了一隻炸好的熟雞腿。然而，使用RAW格式拍攝照片，就相當於買回來一隻生雞腿，你可以按照自己的喜好加以料理。

這就是RAW格式最大的優點，後製可調整的空間相當巨大。

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以往用JPEG格式拍攝的照片，機器會自動壓縮成一個體積小巧的檔案進行儲存。在編碼壓縮的過程中，圖像的原始資訊，如白平衡、感光度、快門速度等數據會被固定為具體的數值。

如果用戶不滿意某一張照片，覺得它過暗或過亮，在後製調整的時候，JPEG格式的照片可能會出現畫質下降的情況，典型的表現就是噪點增多、色階斷層。

而RAW格式雖然也會記錄圖像的原始資訊，但它只是相當於一個錨點。它就像是一本書，各類原始數據都可以在一定範圍內的頁碼裡隨意調整，基本上畫質不會出現下降。JPEG格式則像是一張紙，後製調整時被局限在「一頁」裡，可操作性較低。

進行相同的參數調整後，JPEG格式的照片已嚴重受損。 愛范兒

雖然RAW格式已經屢見不鮮了，先前iPhone已經能在RAW+、Halide等第三方軟體上，實現以RAW格式拍攝相片。那麼ProRAW和第三方軟體記錄的RAW圖像有何不同呢？

據蘋果在發表會上的介紹，ProRAW可以讓攝影愛好者既可以用RAW格式拍照，也可以使用蘋果的計算攝影技術。它可以提供多幀圖像處理和計算攝影的許多功能，比如 深度融合 （Deep Fusion）以及 智慧HDR ，並結合RAW格式的深度和寬容度。

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為實現這一點，蘋果建構了一個新的圖像管線，將CPU、GPU、ISP和NPU處理的各種數據，合併到一個新的深度圖像檔中。而像銳化、白平衡和色調映射等則成為照片參數，並非直接合成到照片中。如此一來，使用者可以對色彩、細節和動態範圍全權進行創意處理。

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值得注意的是，iPhone 12 Pro系列的四顆鏡頭均支援ProRAW，但使用人像模式時不支援。另外，隨著A系晶片性能的不斷精進，在使用ProRAW時不會出現快門延遲的問題，RAW檔會在拍照的瞬間計算生成。

總結來說，和先前第三方軟體拍攝的RAW檔相較起來，ProRAW在其基礎上加入計算攝影的技術，也將會得到畫質更優秀的照片，留給創作者的可玩空間更大。

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蘋果也表示，他們為第三方App提供了一個API，能夠以ProRAW格式來拍照。 但應該同樣僅限於iPhone 12 Pro系列。

一般來說，相機拍攝RAW格式的照片，主流的標準是12bit和14bit，某些高端的中片幅相機也可以達到16bit。數字越大，意味著色彩深度越高，照片資訊越豐富。相對來說，體積也會更大。

ProRAW可以實現12bit的色彩深度，這對於手機等行動裝置來說算是相當足夠了，畢竟目前頂級的行動裝置螢幕，也只能顯示10bit的色深。除此之外，考慮到手機的記憶體容量，ProRAW一張照片大約是25MB左右，理論上14bit的照片數據量是12bit的四倍，體積也會隨之增大。

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如何使用ProRAW？

如同上述，在相機App介面的右上角，將RAW開關打開後，便可以使用ProRAW功能來拍攝照片。

拍攝完後，該如何快速找到RAW格式的照片呢？

第一種方式，是在打開照片程式後，下滑找到「媒體類型」，其中有一欄就是「RAW」，點開後便能瀏覽和編輯。

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第二種方式，是在相簿程式裡瀏覽照片時，觀察其左上方有沒有「RAW」的標示。

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在使用第三方修圖App選擇照片時，部分App也會將RAW格式的照片標示出來，方便使用者挑選編輯。例如Lightroom會在圖片的右上方標示「DNG」，VSCO會在圖片右下角標示「R」，而Polarr修圖程式則會直接在圖片的左上角標示「RAW」。

左：Lightroom；中：VSCO；右：Polarr修圖 愛范兒

需要解釋的是，Lightroom標示的「DNG」，是iPhone拍攝RAW檔的副檔名。每個品牌在記錄RAW格式檔時使用的技術編碼不同，因此副檔名可能存在不一樣的情況。例如Sony的副檔名是「. ARW」，富士的副檔名是「. RAF」，萊卡的副檔名則是「. DNG」，而RAW便是這些名稱的統稱。

在過去的一個月內，我在編輯ProRAW檔時，會使用兩種方法。一是將選中的RAW照片隔空投送到電腦上，使用Capture One或者Lightroom進行編輯。二是直接在手機上編輯。常用的編輯App有Lightroom、Snapseed、VSCO、Polarr修圖。當然，iPhone自帶的相簿程式也可以編輯。

相比之下，第二種方式更加簡便，它所實現的效果以及可玩性與利用電腦處理的照片沒有太大的差異。在使用這些App的過程中，我也對它們的易用性、功能性進行了評估，以便為大家提供參考。

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照片後製App評比：易用性

在上述的App裡，最簡單的當屬使用iPhone自帶的照片程式進行編輯。透過左右滑動，便可以調整照片的曝光、鮮明度、亮部和陰影、對比度、色調、飽和度等基本參數。

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其次則是VSCO，上手同樣簡單。其App裡提供了多種濾鏡，如果懶得調整基本參數，直接套上濾鏡再進行微調即可。

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接著是Polarr修圖，相較於前者，它對功能以及參數的描述更加專業，普通用戶首次嘗試時會有一些使用門檻。

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比較複雜的就是Snapseed和Lightroom了。其實Snapseed在操作上並不複雜，屬於容易上手的類型。但為什麼說它複雜呢？這是因為它和Lightroom在打開RAW檔後，照片會被打回原形，和你在相簿中看到的是兩種狀態。

中間為Snapseed；右邊為Lightroom 愛范兒

肉眼可以明顯看出照片的狀態非常灰暗。如果用這兩款軟體，你需要有一定的修圖基礎，否則不太容易將RAW檔調整到最佳觀感。

照片後製App評比：功能性

綜合來看，體驗最好的當屬Lightroom，可以全程在RAW格式的基礎上實現精細的操作，例如調整某一顏色的色相、飽和度、明亮度，增加遮罩等。

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Polarr修圖也有非常豐富的功能，不過該軟體似乎在將RAW檔導入到App裡時，已自動轉化為JPEG格式，後製的操作都建立在JPEG格式的基礎上，以至於照片調整的寬容度沒有RAW好。

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Snapseed讓人有些失望的是，在選擇相片時，不會將RAW格式的照片標示出來。此外，在修改RAW格式的照片時，只能調整曝光、亮部、陰影、對比度、結構、飽和度、色溫等基礎參數。調整完畢後，App就會自動將照片轉成JPEG格式，用戶只能在這個基礎上進行更精細化的調整。

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而VSCO的功能較少，以精美的濾鏡作為主打。除此之外，不確定是軟體或系統的緣故，在修改RAW格式的圖片時，預覽視窗相當模糊，很難加以利用。

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手機內建的相簿程式，雖然也可以進行基本操作，但同樣局限於基本參數的調整，無法進行更多精細的操作。

整體來看，當前的軟體生態，對於ProRAW的支援還不夠完善。目前包括Lightroom在內的後製軟體均無法調整蘋果的計算攝影，也因此無法將ProRAW的強大優勢加以發揮。期待後續App的版本升級，可以提供相關的調整選項。

照片後製App評比：價格

價格方面，用內建相簿程式編輯，或使用Snapseed、VSCO編輯，都是免費的。不過，VSCO裡有許多濾鏡是需要加入會員才可以使用。

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功能更全面的Polarr修圖，則需要以140元∕月或670元∕年的價格訂閱才可使用。而目前對ProRAW支援最好的Lightroom，雖然基礎功能可以免費使用，但進階功能，如編輯RAW格式的照片、選擇性調整、修復畫筆等則需要訂閱開通，價格是160元∕月。

綜合上述，對於普通用戶來說，想體驗ProRAW的美妙，使用免費的App即可。尤其是Snapseed，可玩性比較高。

如果你是攝影愛好者，那麼不妨付費訂閱更高級的Lightroom或Polarr修圖，會讓你的創作更加得心應手。

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2020可能是iPhone攝影進步最大的一年

從iPhone誕生至今，每一代都在攝影能力上有所進步。然而，其中有四次較令人矚目。

第一次，是 iPhone 4搭載的iSight鏡頭 ，蘋果首次將後置鏡頭升級到500萬像素。但蘋果在WWDC的演講中強調，拍出漂亮的照片不僅取決於鏡頭的像素，透光率更為重要。因此iSight鏡頭背後，還藏著一款新的1/3.2英寸背照式影像感測器，以提高感光水準。

Instagram上使用者利用iPhone 4拍攝的照片 愛范兒

隨著iOS 4.1推出HDR演算法，iPhone 4的攝影能力在當時的智慧型手機中無疑是王者水準。即便以今天的眼光來看，iPhone 4的攝影能力依舊頗具玩味。

第二次，則是 由iPhone 7 Plus開啟的「雙鏡頭時代」 。新加入的56mm等效焦距、f/2.8鏡頭，重塑iPhone的攝影可玩性。新加入的人像模式，透過機器學習，讓iPhone打造出猶如全片幅相機才擁有的淺景深，讓被攝主體更加突出。在光線充足的情況下，無論是畫質還是虛化效果都可圈可點。

由iPhone 7 Plus的長焦距鏡頭拍攝 愛范兒

第三次，當屬 iPhone 11系列新增的超廣角鏡頭 。如何讓一個平淡無奇的場景變得不再平庸？超廣角可以給出答案。13mm等效焦距的鏡頭可為畫面賦予更強的空間感和力量感。在拍建築、風景等場景時，也可以獲得更寬廣的視野。

由iPhone 11 Pro的超廣角鏡頭拍攝 愛范兒

時隔一年， iPhone 12系列在影像方面迎來了重磅升級 ，這就是iPhone攝影體驗的第四次革新。

全系列標配畫質更好的超廣角鏡頭，且均支援杜比視界的錄影功能。Pro系列獨佔的LiDAR光學雷達，可以提供更加敏捷的對焦，這些在Vlog時代可以被視為里程碑式的升級。另外，iPhone 12 Pro Max的廣角鏡頭也更換成面積更大、自帶感光元件位移式光學影像穩定功能的新感測器。另一個變化則發生在長焦距鏡頭上，由52mm更改為65mm，這也意味著能夠拍得更遠、壓縮感更強。

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除了硬體的諸多革新，軟體上的進步更不容小覷，也就是上述提到的ProRAW功能，象徵著iPhone向專業影像創作設備的方向上，往前邁進一大步。

儘管ProRAW在iOS 14.3上，仍處於初步階段，例如計算攝影的選項還無法調整等，但它的實際表現已經超出了原本的預期。得益於此，iPhone 12 Pro系列的影像能力和iPhone 12系列進一步拉開差距，這或許才是真正的「Pro如其名」。

責任編輯：文潔琳、錢玉紘

本文授權轉載自：愛范兒