鴻海公佈MIH電動車聯盟第一波成員名單！高通、聯發科、凌陽、群聯、台達電、光寶都是成員，而先進自駕車系統也赫見廣達投資的日本新創Tire IV參與。

鴻海成立的電動車開放平台聯盟「MIH聯盟」迄今收到201家申請夥伴，鴻海20日公佈已完成簽約的MIH聯盟成員LOGO牆，總計有124家，赫見聯發科、凌陽、群聯等IC設計大廠，廣達投資的自駕車新創Tier IV也加入自駕車系統小組，負責定義軟體應用層功能需求。

鴻海登高一呼，廣招MIH電動車聯盟夥伴，短短2個月餘就號召到201家企業加入，期中124家已經完成簽約，20日集體刊登在LOGO牆面，其中大廠林立，顯示佈局電動車業者並不敢忽視鴻海MHI聯盟進度，而鴻海表示剩餘77家業者仍在洽談及簽約階段，未來會逐步更新。

MIH聯盟成員第一波名單出爐，此為鴻海打造的LOGO牆。 鴻海

MIH聯盟成員第一波名單出爐，此為鴻海打造的LOGO牆。 鴻海

MIH聯盟成員第一波名單出爐，此為鴻海打造的LOGO牆。 鴻海

率先加入鴻海MHI聯盟的傳產汽車供應鏈業者不少，包括正新橡膠、富本橡膠、和大、六和機械、東陽事業、永彰機電、永仁工業，電子業方面，大廠包括聯發科、群聯、凌陽、台達電、光寶、M31都入列，外商以高通、意法半導體、德儀等公司為首，零件商包括友通、康舒、台虹、騰輝、佳能、立凱電子等等。

外商方面也有許多車廠界知名業者，如國際知名汽車傳動大廠DANA，在汽車傳動領域發展已有115年以上的歷史，客層涵蓋美國、歐洲與日本大廠，提供變速箱、低壓高壓電機、變頻器、控制器和熱管理等專業服務，鴻海指出，在DANA加入下，將為MIH開放平台帶來更先進的解決方案。

伊頓、寧德時代、DANA入陣，檢驗標準與認證規範制訂中

能源管理技術著名的國際大廠伊頓EATON也在成員中，鴻海表示，伊頓1911年成立迄今，EATON持續致力於動力運輸科技，據點遍佈175國，在雙方的合作下，將提供MIH平台使用者，更可靠、有效及安全的電力、液壓和機械動力管理。

測試檢驗標準與法規認證服務方面，台灣檢驗科技股份有限公司（SGS-CCS）、德國萊因（TÜV Rheinland）將合作制定共同規範，並提供相關教育訓練及認證服務，MIH將可確保各零件及系統開發者達到國際級通用標準，包括IATF 16949及ISO 26262功能安全流程認證等。

軟體應用方面，MIH平台除有AWS雲網服務，鴻海指出也將結合CarOTA公司的領先運算技術，以降低封包大小，提供安全、可靠的㇐站式OTA升級和遠程診斷解決方案。

伊頓是電力系統大廠。 陳映璇攝

在先進的LEVEL 4以上自駕車技術研發，廣達投資的日本新創Tier IV、AutoCore、及凌華也組成自動駕駛系統合作團隊，在不同層面上進行分工。

鴻海指出，Tier IV會負責定義「軟體應用層」的功能需求，AutoCore提供計算平台設計方案，ADLINK則提供硬體和通訊模組。

鴻海表示，MIH平台的使命是以促進電動車領域的合作、實踐關鍵技術並建立相關的測試及認證標準，集合聯盟成員的專⾧來達到優勢互補、降低開發費用和加速開發時程。

MIH平台首款開發者「EV Kit」工具平台預計2021年1月正式對外釋出，揭露軟體溝通介面以及硬體系統架構，包括純電動車平台全速域線控、開放的通訊協議及CAN架構等，工具平台將在2月開放全球開發者預訂，4月底開始對外交貨。

作為實現MIH開放平台第一步，首款「EV Kit」預計於2021年1月正式對外揭露硬體規格及軟體介面，2月開放全球預訂，4月底開始交付。

未來將提供系統開發者包含Drive -by-wire、自動駕駛、IVI系統等，尖端先進架構的EV車輛功能確認與測試用載具，且同步支援整車、系統或單件技術服務，也可擴充及客製化的電子電機架構，包含自駕系統配套元件供使用者做選擇。