中國政府正不斷收攏對網路、金融科技等領域的監管，逐漸加強對民間企業的干預、甚至收歸國有，日前上市計畫受阻的螞蟻集團，能避免這樣的結局嗎？

11月初，螞蟻集團的上市計畫受到中國政府干預戛然而止，為解決與政府之間的糾葛，現在創辦人馬雲主動表示，他們願意將螞蟻集團的一部分奉獻給中央政府。

根據《華爾街日報》報導，這番話是馬雲因在第二屆外灘金融峰會上批評中國政府的言論，與多位高管受到金融部門約談時所說。就以結果而言，這番話並未成功挽救螞蟻集團的上市計畫。

《華爾街日報》指出，消息人士透露，目前中國政府沒有打算接受馬雲的提議，同時正在規劃一系列更嚴密的法規管控螞蟻集團。如此一來，中國國企便有機會以協助解決因規管導致的資本問題為由，獲得螞蟻集團的股份。

「國進民企」成趨勢，中國政府嚴打科技巨頭

就在傳出馬雲願奉獻螞蟻集團的消息時，中國前財政部長樓繼偉也在20日的中國財富管理50人論壇2020年會上表示，他認為應該要防止金融平台出現「大到不能倒」的情況，甚至限制與金融平台合作的銀行數量，藉此限制單一平台的市占率。

這陣子，中國政府正不斷透過各種管道放出風聲，表態打擊科技巨頭的立場。在中共中央政治局前陣子宣佈將加強反壟斷，防止資本無秩序擴張後，中國官媒也引述中國證監會科技監管局局長姚前所言，稱證監會已開始討論課徵數位稅的可行性。

甚至中共中央統戰部副部長潘岳也在日前的論壇上宣揚「張謇精神」，期盼企業家與國家「同進退、共榮辱、同呼吸、共命運」，要求民企勇於承擔責任，為國家治理做出奉獻，也被認為是替習近平加強管控民企的傾向背書。

中國政府近期不斷收緊對網路巨頭、金融科技公司的管控，正研擬制定一系列新規範。 Gil Corzo via shutterstock

日前中國政府就打著反壟斷的名號，對阿里巴巴、騰訊等網路巨頭處以50萬人民幣罰款，金額雖低，卻是給予這些科技公司的一番示警，且隨著2021年新的反壟斷法規生效，預計罰款金額可提昇至公司年營收的10%。

「即使是看起來能讓中國變得更好的事，只要中國政府認為企業家沒有遵循黨的路線，也能夠出手喊停。」聖地牙哥加大副教授維克特（Victor Shih）表示，中共正藉由這些手段告訴民企們「誰才是老大」。

力積電董事長黃崇仁也評論，目前中國的大趨勢是「國進民企」。事實上，香港《東方日報》指出，中國上半年就有46家企業易主為國資，成為所謂的國有企業。

而螞蟻集團便成為這股趨勢下，被中國政府開刀的關鍵企業。中國政府對螞蟻集團祭出的制裁，已迫使陸金所、京東數科、360數科金融科技業者採取行動。

儘管中國政府的本意是鉗制金融科技巨頭，但諷刺的是從某種角度來說，這可能對金融科技巨頭有利，因為新玩家進入市場的門檻變得更為高聳。惠譽國際金融機構部門主管Katie Chen就認為，中國各項監管會提高進入門檻。

《南華早報》指出，有分析師認為，即使面對更嚴厲的規管，在中國從疫情中復甦、更先進的技術等因素推動下，仍看好金融科技業者2021年的獲利情形。

向東南亞擴張被也可能是彌補中國市場受衝擊的權宜之計，螞蟻集團12月上旬才取得新加坡的企業數位銀行執照；陸金所也積極向印尼等地擴張。

虛心「做體檢、照鏡子」，螞蟻集團能避免吞併命運嗎？

實際上，2018年馬雲宣佈將在隔年交棒的決定時，便被視為在阿里巴巴規模日漸龐大之際急流勇退，避免政府日益加緊的監管。現在全球用戶超過12億人的支付寶，更是這位中國首富如坐針氈的政治難題，尤其阿里巴巴背後最大股東為日本軟銀與美國雅虎，進而加劇了中國政府的監管焦慮。

阿里巴巴背後最大股東是日本軟銀及美國雅虎，也讓幾乎成為全中國人民支付工具的支付寶，變成中國政府的焦慮點。 Christopher Penler via shutterstock

儘管2010年時馬雲就曾承諾，「只要國家需要，隨時準備把支付寶獻給國家。」然而阿里巴巴一直與中國政府保持著「談戀愛，但絕不結婚」的態度，並拒絕定期將大量用戶數據與共產黨分享。對中國政府來說，顯然不是個好管控的對象。

雖然中國政府似乎拒絕了馬雲「獻上螞蟻集團一部分」的提案，不代表對國有化螞蟻集團毫無打算，《華爾街日報》提到，一位中國政府顧問認為，吞併部份螞蟻集團的可能性並不是零。

日前螞蟻集團董事長井賢棟也打破沉默，在上市計畫喊卡後首度出面表示，他們正按照監管單位要求「照鏡子、做體檢」找出不足之處，積極配合中國政府監管，並會全面自審、聆聽外界建議，以虛心受教的低姿態面對公眾。

在中國監管法規接連出爐，面對越加艱難的處境，螞蟻集團究竟能否在監管夾縫間求生，避免受到吞併的命運，也不免讓人好奇。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：華爾街日報、南華早報、BBC中文、路透社、日經亞洲