「人才」是台灣LINE重點投資方向，為了尋找下一個突破點，LINE如何把台灣變成人才培育重鎮？

在台灣，LINE有2100萬名活躍用戶，滲透度高達九成，如何尋找下一個商業上的突破點，成為當務之急，除了是重要的市場，對LINE來說，台灣更是人才培育的重鎮。

去年（2019）LINE共同執行長慎重熩訪台，他提到，台灣市場一直是集團中的創新先行者，「人才」就是重點投資方向。

從實習到商業競賽，台灣LINE人才培育策略是什麼？

LINE在台灣人才培育計畫實行多年，最早從2014年開始，LINE啟動為期兩個用的暑期實習計畫，「我們都是經過嚴格的挑選，」LINE台灣董事總經理陳立人表示，LINE將所有實習生視為正職員工，不僅提供每個月四萬塊的薪資，也會實際參與產品研發、企劃、用戶調查等工作。

針對開發人才，2018年開始推動為期一年的「LINE TECH FRESH－技術新星人才計畫」，讓實習生與LINE資深技術人員，共組專案開發小組實際執行，後續更有機會成為正式員工。

實行多年的實習計畫，LINE也慢慢發現了一些問題，陳立人就提到，每一年可以接觸到的學生人數非常有限；LINE台灣技術長陳鴻嘉則認為，開發人才需要長時間的培育，而學生在校園實務開發經驗較少，短短一年的時間，「很難培育長久留下來的人。」

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加上今年經年碰上疫情，台灣社會面臨大環境的持續動盪，企業不得不採取遠距工作等措施，這讓陳立人開始思考：「過去人才培育的方式，是要所有人一起在辦公室工作，萬一不能進辦公室，該怎麼做？」

因此，今年LINE採取新策略，舉辦校園商業競賽，分為商業、黑客松兩個組別，讓報名的學生以LINE平台上的服務為基礎，以「疫情中小型企業轉型」為主題，提出新商業模式或服務，將原先的實習計畫轉化為校園競賽，擴大與各校系連結，深入瞭解年輕世代觀點、發掘潛在人才。

陳立人觀察，商業競賽的好處在於，過去實習生每一屆大約只能招收10人，競賽卻能一次接觸到50~60名學生，學生也不被限制一定要在LINE辦公室內。LINE為了給予競賽隊伍具體的想像，會依照學生提案內容的屬性設立「導師制度」，由LINE同仁擔任導師，給予各組別指導，過程中輔導學生的簡報技巧、提案切角跟市場需求等，扮演學生創意與業界實務間的橋樑。

陳立人半開玩笑的說：「透過競賽幫助我們找到新鮮的腦。」他觀察許多LINE內部的同仁，在工作一段時間後會面對新的挑戰與困難，「難免會有想不到的事情，但透過學生的雙眼，可以挖掘新的溫題與創意。」

結合LINE酷券，電子送禮也能送實體禮物

首次的校園商業競賽，從今年7月開放報名，歷時三個月徵件，有近600組隊伍、2,300名學生參賽，初賽作品由LINE內部員工評選，從中選出16隊商業行銷組、10隊黑客松組，並於決賽角逐獲勝。

先前在《數位時代》專訪中，LINE台灣電子商務部資深副總經理顧昌欣曾透露，LINE 購物底下的電子送禮服務LINE 酷券，將是2021年的重點發展方向。

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商業型行銷組的冠軍「4 Biz」團隊，就是以LINE 酷券服務作為提案內容，「大家聽完簡報後，都很驚訝他們怎麼會想到做這個東西！」陳立人表示，LINE酷券目前以送電子票券為主，收到禮物的一方，需要憑電子券，到附近的實體通路兌換，目前的局限是，送禮的物品必須都要是連鎖的品牌，才能確保收到禮物的一方，可以方便兌換。

「4 Biz」團隊的構想是，結合酷券與官方帳號，讓用戶可以在LINE上，送親朋好友具有在地特色的伴手禮，型式不再是透過電子券，而是在直接把商品寄送給收禮的一方，在疫情當前，國外旅客無法來台、國內民眾實體送禮的頻次驟減情況下，LINE認為這套方案，可以協助業者提升線上營運之能力。

陳立人觀察，LINE電商服務經過三年的發展，已經慢慢成熟，「電子禮券、實體商品雙路並進，在未來是很有機會的。」

視障朋友想知道周遭發生什麼事？AI幫忙直接唸出來

技術組的亞軍「哥老的愛」，是將LINE BOT、LINE Messaging API 以及各種雲端服務，整合進入LINE中，當視障者想知道身邊發生什麼事情時，只須要拍一張照片，系統就能透過AI辨識，透過語音描述照片中的物件、狀況，讓視障者瞭解周遭環境，並排除問題。

這樣的情境，技術長陳鴻嘉有很深的個人經驗，他自己是蕭煌奇的歌迷，每次演場會都會買前排的位置，他發現身邊的視障觀眾，會拿起手機拍照，透過LINE傳給朋友，請他們用語音的方式，描述照片中的畫面給視障朋友知道，「這組團隊不只找到痛點，更從實際的使用情境中，去解決問題。」

LINE平台上有各種不同的工具與能量，連結到消者與外部的開發者，陳立人表示，近年LINE陸續開發出許多工具，可以幫助中小企業數位化，但這條推廣的路並不好走，「90%台灣人使用LINE，是否能讓90%中小企業也使用？讓他們的生意做更好。」

陳立人認為，透過第一次的商業競賽，就是一次新的起點，刺激LINE有更多新的思維與創新，「運用LINE平台的影響力，同時借助年輕世代的創意活力，相信將能協助台灣推動各產業加速數位轉型。」而台灣市場，正是LINE人才培育的重鎮。

責任編輯：錢玉紘