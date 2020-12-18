一年一度的耶誕節又來臨啦！來看聊天必備的line聊天室今年又有什麼小驚喜，除了往年都有的關鍵字動畫外，虛擬人像也增加了聖誕風格服裝！

耶誕節即將到來，LINE每逢節日都會有可愛特效以及特殊活動，增加節慶氛圍，來看看今年有哪些特別的？

聊天室輸入關鍵字，召喚熊大兔兔莎莉

只要在LINE聊天室中輸入指定關鍵字，熊大、兔兔，與莎莉三位耶誕特別嘉賓，就會乘著耶誕花圈，現身在聊天室與大家見面。變裝成麋鹿還別上鈴鐺的熊大，全身耶誕裝的兔兔，還有戴上耶誕帽的莎莉，實在太可愛！

輸入關鍵字：耶誕、禮物、Xmas（任一組、大小寫不限)

限定日期 iOS / Android：台灣時間 2020年12月17日至2020年12月26日8:00

限定日期 電腦版：台灣時間 2020年12月17日至2020年12月28日11:00

對應版本：LINE iOS 9.15.0以上、LINE Android 10.2.0以上(且Android OS 7.1以上)、LINE電腦版 5.19.0以上

如果以上都符合但特效沒有出現，可以試著關掉LINE應用程式重新啟動，或更新LINE版本。

耶誕聊天室特效好可愛 line官方Blog

耶誕將至，聊天室還會下雪？

除了幾個可愛的腳色之外，接近耶誕節的時候，還可以看到下雪的景象！在台灣雖然不容易見到雪，但是在LINE聊天室中，耶誕節就可以見到喔！到時候推薦可以幫聊天室換上深色主題，或是不同的背景圖片玩玩看，會有不同的樂趣哦！

輸入關鍵字：耶誕、禮物、Xmas（任一組、大小寫不限)

限定日期 iOS / Android：台灣時間 2020年12月23日23:00，至2020年12月26日8:00

限定日期 電腦版：台灣時間 2020年12月25日10:00，至2020年12月28日11:00

對應版本：LINE iOS 9.15.0以上、LINE Android 10.2.0以上(且Android OS 7.1以上)、LINE電腦版 4.8.0以上

個人檔案、虛擬人像都有耶誕款式

在今年有大幅度改版的個人檔案，與今年新推出的LINE Q版虛擬人像，也有超級應景的耶誕服裝可以換喔！有全套耶誕連身裝、麋鹿帽大學T、紅色耶誕帽，跟麋鹿角髮圈等耶誕專屬免費配件，可以讓您裝飾自己的虛擬人像，並更新到個人檔案中，快來玩玩看吧！

應景的耶誕主題的虛擬人像。 line官方Blog

還可以試戴耶誕裝飾物。 line官方Blog

還有很漂亮的背景主題別忘了一起打包帶走。預告一下明天還有一款會上線，敬請期待喔！ line官方Blog

貼文串增加耶誕表情圖示

小彩蛋在這！表情圖示也有耶誕主題哦！每一款都好可愛噢～ 限定出現的時間，跟聊天室耶誕特效一樣。 line官方Blog

表情貼圖會出現在這裡。 line官方Blog

不想要特效怎麼辦？

各種節日專屬的特效真的好可愛！只是，也可以理解，可能不是每一位LINE用戶都希望有特效。別擔心，這是可以自己選擇開啟或關閉的喔！「聊天室背景特效」預設開啟，對應到的範圍包括關鍵字特效（像是這次的耶誕特效），或是背景特效（像是這次的下雪特效），尚未包括貼圖特效。

路徑：LINE主頁「設定」(右上角齒輪圖示） > 聊天 > 聊天室背景特效。 line官方Blog

責任編輯：郭昱彣、錢玉紘