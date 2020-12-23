日本食品大廠為搶救自家產品的銷售額，紛紛向零售店提供數位化的支援策略，不只投資電子看板，還記錄天氣狀況以預測來客數，背後的商業模式是如何運作的？

活用5G時代的IoT技術，日本食品大廠伊藤忠食品及旭食品積極向零售門市提出電子化的零售支援方案，期望從店鋪的來客數計算，到透過電子看板促銷活動的實績，以及實際銷售情報，以提高自家產品銷售額。

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食譜影音頻道會員破2,500萬人，吸引伊藤忠合作

伊藤忠宣佈與日本國內規模最大的食譜影音媒體DELISH KITCHEN合作，該媒體平台營運商EVERY近期針對自家擁有2,500萬註冊會員的DELISH KITCHEN發表最新零售支援專案（Retail Support Program, RSP），透過DELISH KITCHEN平台上的營養師所錄製3萬則1分鐘料理影片，店家可選出當天希望促銷的商品，發送電子促銷單及特惠活動給會員。

食譜影音媒體DELISH KITCHEN DELISH KITCHEN

而會員可從收到的電子促特惠商品促銷中，再取得相關食譜QR code，學習如何料理烹煮，讓商家於店頭、家庭兩方面同時進行集客互動。

而消費者也可以從DELISH KITCHEN的料理菜單中，得知生活圈鄰近的零售店特賣活動情報，對零售店來說，則可持續吸引客戶的回店率，由於成效相當不錯，因此連超市也正在評估導入中。

為因應受疫情衝擊的來客率以及年輕客群的需求變化，各零售店正積極思考如何活用數位化策略以提高競爭力，批發商及食品大廠也以此為契機，協助沒有高資本的上下游業者，共同發展新的集客及銷售策略。

B2B的零售支援策略，為門市提供全面性支援

日本的零售策略，多半由製造商或批發業者發動，對終端零售店進行支持跟協助。這類B2B零售支援（Retail Support），主推用更全面的方式幫助門市提高業績與獲利。

常見的支援活動有： 由製造商或批發商提供產品或競品情報、協助店鋪的內外看板設置、員工教育訓練、支持促銷及導入POS系統等。

目前較受矚目的方式則是透過GIS系統（地理資訊系統，Geographic Information System）提供零售支援。透過蒐集到的數位統計情報，可重新排列促銷新商品上架店鋪的優先順序，也可掌握商圈特性做成情報分析，並基於此客觀資料選定提案商品。

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此外，GIS系統資料也可分類店鋪商圈類別，透過年紀、年收等數位資料掌握各族群的消費動向並做成最適合的行銷策略。

明治乳業用天氣預測銷售，自動下單訂貨

除了搭配數位化食譜的零售支援外，NEC也提供電腦零售店銷售活動支援系統，蒐集電腦規格或周邊配件的資訊，以文字、動畫或聲音方式，提供零售店隨時更換廣告宣傳，減少從業人員不斷重複對顧客口頭說明的時間，以提高工作效率。

明治乳業則曾提供預測來店數及庫存管理的系統，以3個月內POS機紀錄的天氣、氣溫、廣告效果及鄰近競爭商店的特賣狀況為基礎，來預測顧客的來店數。而透過此系統，明治乳品也能夠同時連線自家的物流情報系統，執行自動採購的下單工作。

「零售支援」服務主要來自美國，並以食品批發商SuperValue最為有名。由該公司派遣零售顧問拜訪各零售店，並提供從經營問題、銷售手法到招呼顧客等各種建議。

美國食品批發商SuperValue wikipedia

基本服務無需收費，但若有特別的內容需求則須另外計費，也成為該公司另一個收入來源。

由上述事例看來，原本應由批發商擔任零售顧問，並提供零售支援，但在日本，因批發商的財力較不充足，故多由資金較為雄厚的食品品牌暨製造商來擔任零售支援的角色。

責任編輯：文潔琳

資料來源：Yahoo Japan、JMR、ESRI、NRC