「 Mobileheroes通訊大賽」看準5G趨勢，特別新設立「5G領航創新應用競賽」，期盼吸引優秀人才發揮創新思考及多元設計應用，促進產業進步。

5G被視為加速產業創新的技術之一，今年正是台灣5G商用元年，越來越多跨界合作案例善用5G高傳輸、多連結、低延遲等優勢，帶動產業創新。2020年「 Mobileheroes通訊大賽」看準5G趨勢，特別新設立「5G領航創新應用競賽」，期盼吸引優秀人才發揮創新思考及多元設計應用，促進產業進步。

由經濟部工業局辦理的通訊大賽今年邁入第19個年頭，舉辦至今培育超過萬名產業人才。行政院沈榮津副院長致詞時表示，通訊大賽的成立初衷，期望提供通訊人才媒合、交流的舞台，讓國際看見台灣的通訊實力。今年度5G領航創新應用競賽由資策會地方創生服務處協助辦理，其跨域共創中心張為詩主任認為，未來5G產業發展，勢必需要更多跨領域的優秀新星加入，因此今年的競賽主題，更強調產業跨域人才交流與創新創意，加上評審、贊助商多來自業界代表，期望參賽作品緊扣市場動向，加快商業化腳步。

5G領航創新應用競賽實作組冠亞軍團隊，分別鎖定AR空間定位、智慧製造AI信號

本次5G領航創新應用實作組的冠軍團隊由「ARGO」奪魁。該團隊為業界與學生組隊，隊長魏鈺臻過去已累積5年AR/VR業界經驗，因嗅到市場實際需求，於是攜手臺灣大學生物電機工程學系的學生共同打造本次競賽作品「AR空間內容定位與直播結合應用」。期望未來與展演、藝術、遊樂園業者，進行技術授權合作，讓解決方案快速落地。

5G領航創新應用實作組冠軍團隊由「ARGO」奪魁。 數位時代

亞軍團隊則由「虎嘯高升」拿下，該團隊指導老師為虎尾科大學自動化工程系副教授陳建璋以及高科大電訊工程系陸瑞漢教授。由於陳建璋副教授過去已在業界累積數十年經驗，深入掌握產業脈動及市場需求，因此今年帶領跨足資工、通訊領域的學生，設計出這套智慧製造Al信號均優化系統，有效解決工廠內部5G訊號傳輸不穩定問題，未來將落實至業界進行應用

5G領航創新應用實作組亞軍團隊由「虎嘯高升」拿下。 數位時代

參與本次競賽的入圍團隊，分享對於本次參賽心得與收穫，表示透過競賽提供的場域驗證機制，團隊能夠於digiBlock C數位創新基地有效運用5G專網環境進行作品測試及校調；另外在參賽過程他們也參與交流會、工作坊等活動，在講師引導下實作組、概念組團隊相互交流合作，激盪更多跨域知識與創新想法。同時，團隊們也在期間參與企業參訪，獲得與智崴集團、博辰科技業師交流的機會，藉由與產業專家一對一交流，有效提升技術成熟度、架構完整度，也更清楚業界的需求，解決產業痛點，協助未來在商業市場運轉。

概念組優勝團隊百花齊放，聚焦展演、遊戲、交通、運動領域應用

藉由通訊技術強化交通效率，亦是本屆5G領航創新應用競賽的亮眼作品。「喔設計工作室」的24小時AGT無人車垃圾服務系統，讓用戶透過手機定位所在地及垃圾種類，透過系統指派特定AGT垃圾車前往回收，可望降低清潔人員執勤的傷亡率。另一組「FC團隊」則是將應用場域鎖定室外積水、積雪球場，透過FRWC無人車利用電熱片融化積雪、海綿吸水、輾壓輪回收積水等模組，因應不同需求調整功能，有效改善人力修復場地的耗時問題。

至於在展演、遊戲的應用，也觀察到參賽團隊的創意及關注在地文化傳承。像是「餵公子吃餅」透過5G特性展現人機結合，操控者藉由穿戴式裝置，將動作傳感到機器人，讓雙方機器人的對戰競賽，形成另類的遊戲互動。致力推廣數位遊戲教具的「Zuru Studio」為了讓原住民語言永續傳承，透過AI技術開發原住民語言即時翻譯應用，讓學生語音訊息精確轉換成文字訊息，再由系統抓取原住民族語言線上詞典，針對字元陣列內容進行翻譯。

而5G在運動產業的應用，除了提升轉播畫面清晰度及低延遲，「把球棒上雲端」團隊仿效Digital Twin概念，打造遠端運動裝置，利用球內的感測器捕捉其運動狀態、擊球資訊，透過5G傳回伺服器進行運算，本項方案未來更能應運於協助球員進行專業訓練。

本年度參賽作品深受評審讚賞，明年通訊大賽將邁入第20周年，期待更多跨域人才、新創團隊共同合作參與5G領航創新應用競賽，激發更多5G未來想像與應用可能。