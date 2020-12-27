聯發科強攻工業物聯網市場，12月認購亞信電子私募股後，又以22元收購九暘電子100%股權，兩家公司都是高速及超高速乙太網路相關晶片設計業者。

聯發科寬頻通訊佈局積極，27日再度出手，宣佈旗下負責寬頻事業的絡達科技要以每股22元收購九暘電子100%股權，溢價幅度15.79%，相當於花15.07億元加強取得乙太網路及交換器晶片技術，佈局工業用物聯網戰場。

聯發科佈局通訊業務企圖心強烈，12月連揮兩拳，先是透過子公司絡達科技認購以4.95億元認購工業乙太網路晶片公司亞信電子私募股，成為持股2成的最大單一股東，27日又宣佈以絡達科技為主體，與九暘科技換股合併，預計經九暘股東會通過後，合併基準日暫訂2021年4月30日完成。

絡達晶片。 絡達

合併後，九暘將下櫃，成為絡達子公司，聯發科表示此舉對發展寬頻通訊有正面幫助。事實上，九暘電子跟亞信電子業務方向相同，後續是否進一步提高對亞信持股，並加強整合值得關注。

九暘營運規模不大，前11月營收7.71億元，年減13.4%，為五年來新低，且今年也轉虧損，前三季虧1.48元，過去10年，只有3年賺錢。

九暘主要從事有線高速及超高速乙太網路收發器及交換器研發、設計及行銷，擁有70多項國內外乙太網路專利，是國內少數自主研發並擁有10/100Mbps及Gigabit乙太網路收發器、交換器及智慧網路電源供應(PoE)晶片設計能力的團隊。

聯發科斥資70億元兩階段併絡達，成寬頻通訊佈局主體

至此，絡達科技已成為聯發科佈局寬頻通訊領域，不論有線無線網通技術的關鍵棋子，絡達是什麼公司呢？絡達科技目前是公開發行狀態，董事長是聯發科副董謝清江，資本額6.05億元。

絡達開發3D眼鏡用藍牙解決方案。 絡達

絡達主要產品為RF無線通訊晶片，包括功率放大器（PA）及藍牙系統單晶片（BT）、WiFi射頻晶片、低噪音功率放大器及數位電視調諧器等產品，其中PA產品主要應用於智慧型手機。

絡達2001年成立，過去是明基的半導體部門，聯發科慧眼獨具從明基買過3成多股權，成最大股東，後來在2017年，聯發科宣佈以110元公開收購絡達，最後以70億元代價完全收購，絡達從興櫃下櫃，聯發科並把自家物聯網部門整合入絡達科技中。