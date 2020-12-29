包括Google、Amazon、微軟紛紛宣示碳中和目標，供應鏈採購綠電需求增加，緯穎也首度向瓦特先生採購太陽能綠電，第一步替代總公司用電量1成。

伺服器業者緯穎科技28日宣佈與售電業瓦特先生宣布簽署再生能源購電合約（PPA），緯穎科技執行長洪麗甯表示: 「高耗能的資料中心產業將以努力減碳為目標，預計從2021年起，在台北的總部使用10%的綠電，並計畫未來將投入更多資源，提升整體的綠電使用比例。」

根據緯穎公布的總公司電力用量，2017～2019年持續提升，2019年時為326萬度電力，人數也來到623人，都是三年來新高。台南分公司用電量，因成立時間為2019年，當年度花費電力210.54萬度電，以此計算總部用電量10%，至少跟瓦特先生購電量約32.6萬度綠電。

緯穎宣佈加入綠電採購行列，與終端客戶也積極倡議永續經營，承諾負碳排放有關。

瓦特先生共同創辦人范旭承、楊青晏、吳宥錡、林楷翊 蔡仁譯攝影

微軟2020年初宣佈，綠電不僅是當前產業中重要的競爭條件，也是作為地球公民，為永續經營所做的承諾，故宣示2030年前，微軟將實現負碳排放；2050年前，微軟還要主動消除大氣環境中部分碳排放，總量目標是1975年成立以來的碳排放量總和，這是一項相當積極的環保目標。

而為達成目標，微軟先宣佈2030年將碳排放量減少超過一半以上，這包括直接排放（微軟本身排碳量）以及整個供應鏈和價值鏈產生的碳排放，為此，微軟推行「內部碳稅政策」，2019年甚至將碳稅費率上調至每公噸碳排放15美元，要求企業供應鏈和價值鏈支付。

科技大廠推減碳，供應鏈加碼買綠電

這也是為何，蘋果及微軟的供應鏈積極採購綠能，微軟指出，2020年微軟預計排放1,600噸碳，其中約410萬噸屬於微軟本身排放，其餘1,200萬噸都屬於間接排放，也就是來自員工差旅、產品生命週期、供應鏈端。

緯穎是微軟資料中心伺服器重要供應商。 蔡仁譯攝影

2020年7月起，微軟宣佈內部碳稅政策將開始擴大至第三類排放類別徵收，但初期會低於每噸15美元價位，但會逐步調漲，2021年7月起，微軟將開始要求供應商也減少排碳量，協助微軟達成2030年碳消除量超過碳排放量目標。

根據緯穎公布，2019年緯穎直接間接排碳量為1,772噸。

責任編輯：蕭閔云