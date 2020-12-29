沃旭在台開發開發大彰化東南及西南第一階段離岸風場，宣布引進新投資人，國泰私募基金、加拿魁北克大退休金CDPQ取得大彰化東南離岸風場50%股權。

在2020年底丹麥離岸風電商沃旭能源拋出重磅訊息，宣布引入新投資人，國際基礎建設投資人加拿大魁北克退休金管理機構CDPQ 與台灣「國泰永續私募股權基金」組成合資公司 取得605MW大彰化東南離岸風場50%股權，投資金額達750億元（約為丹麥克朗160億元） ，但此協議待主管機關核准。

沃旭表示，CDPQ與國泰永續私募股權基金的「合作夥伴」模式，其中CDPQ為最大股東，屬亞太離岸風電市場創新範例，未來可為台灣金融市場開拓更多離岸風電融資機會。

出售50%股權後，沃旭持有大彰化東南離岸風場50%股權資金，是運用丹麥母公司資金，負責風場完工後的長期運維工作，大彰化東南離岸風場屬900MW大彰化東南及西南第一階段，預計2022年如期如質完工。

5成資金自扛，沃旭風場引進新投資人

離岸風電屬於資本密集型產業，每個風場專案會透入引進多方投資人，分擔風場興建成本與風險，不過沃旭是納斯達克哥本哈根證交所掛牌上市公司，2019年營收達新台幣3,033億元。因此沃旭在台開發開發大彰化東南及西南第一階段離岸風場900MW，投資金額達1,650億元，其中5成資金由母公司出資，其餘靠融資及債券，先前沃旭已在台灣發行兩次新台幣綠債，獲投資人認購熱烈。

沃旭能源強調，將繼續持有大彰化東南離岸風場50%股權，負責風場整體建造工作和長期運維，風場預計於2022年如期如質完工。 沃旭能源

29日兩家機構投資人取得大彰化東南離岸風場50%股權之融資來源，包括由15家外國及本地銀行以及兩家台灣保險公司提供的專案融資，並由五家國際出口信貸機構提供融資信用擔保。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔說：「今日能夠與投資人達成協議，是因為沃旭能源擁有開發、建造、運維大型離岸風場的豐富實績與經驗，並且承擔了大彰化東南離岸風場開發階段所有風險和建造期間絕大部分的風險。」

新投資人承諾支付風場建造所需支出50%的費用，包括風場發電以及輸電設施等資產，總金額約新台幣750 億元，預計於2021～2022年間支付。

加拿大退休基金CDPQ首度參與台再生能源投資

CDPQ是加拿大基金管理領先機構之一，負責管理公共部門和準公共部門退休基金以及保險計劃，在全球主要金融市場、私募股權、基礎設施、房地產和私募債券領域進行投資，公司淨資產達3,330億加幣，這是CDPQ首次參與投資台灣再生能源市場。加拿大CDPQ亞太基礎建設執行董事Cyril Cabanes表示，將善用本次投資及近幾年在印度與澳洲的經驗，持續在亞太地區投資再生能源與其他能源產業。

國泰永續私募股權基金主要鎖定台灣永續發展關鍵產業循環經濟、再生能源（如太陽能、風力），以及政府扶植5+2創新產業。國泰私募股權公司董事長張錫認為，本次投資協議將為台灣轉型為低碳經濟劃下重要里程。

CDPQ是沃旭長期的合作夥伴，透過攜手國泰永續私募股權基金合作，可讓大彰化東南離岸風場擁有本地的股東。

責任編輯：錢玉紘