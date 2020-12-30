緯創印度廠暴力事件才剛落幕，蘋果又再次陷入勞工權益糾紛，有人權組織披露，蘋果供應商藍思科技使用數千名新疆維族勞工參與製造。

這陣子對勞工權益爭議非常謹慎的蘋果，卻又再次陷入了強迫新疆維吾爾族勞動的醜聞，一間供應鏈內的中國廠商遭人權組織點名，使用數千名被迫勞動的維族勞工參與產品製造。

根據《華盛頓郵報》報導，非營利組織科技透明度計畫（Tech Transparency Project）近期披露一份文件，內容提到身為蘋果供應商一員的藍思科技如何輸入維吾爾族勞工進行生產。藍思科技主要供應iPhone使用的螢幕玻璃，亞馬遜、特斯拉都是這間中國廠商的客戶。

蘋果稍早才捲入緯創印度廠的暴力事件，約100至200名人士闖入園區大肆破壞，造成緯創約1億至2億元的損失，事件起因為委託的人力仲介拖欠勞工薪資引發糾紛。

針對這起爭議，蘋果也發布聲明指緯創進入觀察期，聲稱在改正所有錯誤前不會給新單，試圖表達極為關注勞工權益的態度。然而科技透明度計畫負責人凱蒂．保羅（Katie Paul）表示，「儘管蘋果聲稱已採取特別措施監督供應鏈中的勞工問題，但我們找到的證據都已在網路上公開。」

否認人權組織指控，蘋果稱已確認供應鏈未使用任何新疆勞工

科技透明度計畫指控，藍思科技是蘋果供應鏈中，5間涉及新疆勞工爭議的公司之一。「我們的研究顯示，蘋果供應鏈中牽涉的強迫勞力，早已遠遠超過蘋果承認的程度。」保羅強調。

新疆再教育營問題，目前已上升為一個全球性的爭議。西方各國批評中國於再教育營中對數十萬名維吾爾穆斯林進行「改造教育」，並強迫他們於棉花田、工廠等地進行勞動，但受到中國強烈否認，目前實情為何仍眾說紛紜。

藍思科技主要提供iPhone的螢幕玻璃，是蘋果的長期合作夥伴。 Apple

「蘋果絕不會容忍強迫勞動。」蘋果發言人喬許．羅森史塔克（Josh Rosenstock）表示，「找出強迫勞動跡象是蘋果評估供應商的其中一個項目，我們會以突擊檢查等方式進行。任何違反蘋果規範的作法都會立刻受到懲處，甚至是中止合作。我們會盡其所能保障供應鏈中的員工權益。」

針對人權組織的指控，羅森史塔克澄清，蘋果確認藍思科技沒有接受任何來自新疆的維族勞工，並且今年已完成審核，供應鏈中沒有使用任何新疆維族勞工。

多次深陷新疆議題，蘋果曾遭批試圖輕《防止強迫維吾爾勞動法》限制

蘋果已非第一次深陷新疆維族勞工爭議。今年11月，有媒體揭露蘋果的說客正試圖減輕《防止強迫維吾爾勞動法》的限制，如放寬一些規定的最後期限、不向民眾公開供應鏈資訊等。這項法律將禁止美國進口於新疆生產的某些原料或產品。

同時《紐約時報》指出，蘋果還出資請外部公司遊說另一項法案《強迫維吾爾人勞動披露法》，不過蘋果強烈否認了這些指控，聲稱他們支持《防止強迫維吾爾勞動法》成為有實質效力的法律。

蘋果執行長庫克曾在聽證會上強調，他們絕不容忍強迫勞動，一旦發現此行為便會與相關廠商中止合作。 shutterstock

蘋果執行長庫克（Tim Cook）也曾在聽證會上強調，他們絕不會容忍強迫勞動，「一旦發現蘋果會中止與供應商的合作。」

然而，澳洲戰略政策研究所今年3月發布報告指控，蘋果供應鏈中至少4座工廠發現涉嫌了強迫維族人勞動的跡象。這份報告指出，鏡頭供應商歐菲光曾接受中國政府安排的約1,000名至2,000名維族勞工；還有560名人被移轉至河南省工作，其中包括富士康鄭州廠。

隨著中美關係越趨緊繃，對於供應鏈深植中國的國際企業，新疆強迫勞動已經成為不得不面對的難堪議題，不只是蘋果被點名，可口可樂、Adidas、Nike、H&M等多個知名品牌都曾被指控牽涉強迫勞動，想兼顧中美雙方市場的企業，前路恐怕只會越加艱難。

資料來源：Washington Post（1）、Washington Post（2）、紐約時報