對沖基金Third Point LLC公開建議英特爾應考慮更彈性的經營戰略，著重於晶片設計開發以維持行業領先地位，以滿足現有客戶的晶片設計需求。

對沖基金Third Point LLC公開建議英特爾（Intel）應考慮更彈性的經營戰略，包括是否將維持晶片設計和生產製造的一條龍方案。投資者希望英特爾能將處理器產能外包給其他業者，因此，若英特爾考慮Third Point的建議，英特爾內部必先進行重大組織調整。

Third Point執行長丹尼爾·勒布（Daniel Loeb）寫信給英特爾董事長奧馬·伊什拉克（Omar Ishrak），呼籲英特爾應立即調整經營戰略，維持英特爾在個人電腦和數據中心的處理器供應商的龍頭地位。擁有英特爾約10億股份的Third Point建議公開後，英特爾的股價一度上漲超過8%，達到8個多月以來的最高點，使英特爾市值超過2,000億美元。

勒布表示，英特爾目前急需解決的問題是「人力資本管理」，因為許多優秀的晶片設計人才，都對英特爾感到失望而不再以進入英特爾任職為目標。尤其目前英特爾已經不再擁有處理器生產製造的領先地位，台積電和三星在晶片代工領域已反超英特爾。

目前英特爾已經不再擁有處理器生產製造的領先地位，台積電和三星在晶片代工領域已反超英特爾。 台積電

市場認為Third Point發表公開信的目的，是希望英特爾考慮 拆分晶片設計和製造兩項業務 。尤其目前包括蘋果、微軟、亞馬遜等英特爾的客戶，都已自主開發晶片，並直接將晶片設計交由代工廠生產，包括台積電和三星等，勒布認為英特爾必須以領先的設計開發技術來留住這些客戶，而不是讓他們減少對英特爾的依賴。

此外，不僅AMD在個人電腦和數據中心的晶片也搶下更高的市佔，NVIDIA更主導了人工智慧應用中的運算模式，使英特爾在人工智慧應用的運算發展中毫無立足之地。勒布強調，英特爾若不立即做出相應的改變，Third Point擔心美國廠商難以獲取所需的高階製程晶片，迫使美國將更依賴地緣政治不穩定的東亞地區。也就是說，英特爾必須專注於提升晶片設計和製程技術維持領先地位，如此才能穩固美國基礎建設的晶片需求，並且持續獲利。

對於Third Point的公開信，英特爾回應表示歡迎投資者提出意見，並期待與Third Point合作共同實現目標。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Reuters、Fianacial Times、Business Insider