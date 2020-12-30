數位轉型成了疫情下的求生之道，但面對手上握有的數據、難以整合的線上、線下資料，Experience Cloud如何幫企業突破痛點、有感提升消費者體驗？

說起Adobe，對於時常使用文書處理的人而言，可能會聯想到的是PDF閱讀器；而對於創作者來說，可能浮現出的是PhotoShop這類型繪圖軟體。但其實Adobe所提供的服務不只這些，為了將服務能串接起來、同時也發現到消費者體驗的重要性，Adobe推出Experience Cloud平台，協助企業客戶更方便提供給消費者個性化的體驗。

疫情之下，數位轉型成了企業的生存之道。Experience Cloud能協助客戶提供行銷、數據分析、商業服務等一站式的內容，讓企業能透過Experience Cloud打造的解決方案，提升消費者顧客體驗。 shutterstock

根據Adobe在年底公布的財測中顯示，包括Creative Cloud、Document Cloud及Experience Cloud等三朵雲到2023年的營收目標，將上看147億美元（約4,410億新台幣），其中Experience Cloud的營收更預估達到85億美元（約2,550億新台幣）、佔整體營收約57.8%為最大宗，是Adobe接下來重點發展的項目。

導入Experience Cloud，企業利潤成長64%

「目前採用這套解決方案的企業客戶，Adobe能協助他們提升64%的利潤增長，」Adobe大中華區數位體驗產品行銷主管岑兆佳說。不只如此岑兆佳還表示，因為導入了Experience Cloud的服務後，企業客戶在客戶獲取的成本能減少2.5%、相對在同樣的成本下也能換來更多的客戶資訊，也因為更了解客戶的整個消費旅程（Journey），平均訂單也能較過去提高1成左右。究竟Experience Cloud是如何幫助企業客戶達到這樣的目標？

面對現在消費者的足跡在線上、現下四處流串外，也受到疫情影響，不少服務需要轉往線上，企業要如何投放正確的訊息就成了頭痛的問題，尤其在講究消費者體驗的現在，需要的不只是數據的搜集、分析，更要結合行銷的配合才能達成，而Experience Cloud能為企業客戶提供行銷（Marketing）、廣告（Advertisment）、分析（Analytics）及商業服務（Commerce）等，將企業客戶所需的解決方案整合到單一雲端上，打造一站式的服務。包括麥當勞、迪士尼、亞洲萬里通及微軟等都是Adobe的客戶。

Oppo：內容發布標準化，增加效率、降低錯誤

岑兆佳以大陸手機品牌Oppo為例表示，由於面向全球的市場行銷，但礙於不同市場的時差、語言等，當每次有新活動需上線時，就要由當地團隊「手動」調整行銷內容，「12月行銷內容通常暑假就要開始準備，」不僅耗時、更曾因人為因素造成資訊提前外洩的狀況，這讓Oppo不得不思考轉型。

OPPO靠著Experience Cloud打造的平台，將內容發佈標準化規範流程，也提高了官網平台的建造速度和開發效率，節省時間與人力，也能積極創造不同市場的在地化行銷內容，提升不同市場的消費者體驗。 OPPO

而Experience Cloud能把全球必須發布的內容跟時間管理都放在同一個平台上，建立內容發佈標準化規範流程，也提高了官網平台的建造速度和開發效率，除了能節省工作時間外，也不再受到不同地區差異化因素的影響，更能將省下的人力、時間來優化個別市場的行銷活動，提供當地更個性化的服務、提升顧客體驗。

台灣電商：整合客戶資訊正確投放廣告

除了Oppo，岑兆佳也分享了台灣大型電子商務平台遇到的窘境。

他表示，由於大型企業內部有不少執行活動的業務單位，彼此其實是獨立運作的，但對消費者來說其實並不知情，因此當企業無法確實整合內部資源時，投放給消費者的廣告資訊對他們來說可能是不夠精準的內容、同時也是一種打擾。

岑兆佳表示，當他們導入Experience Cloud後，能將不同業務單位的資訊整合再一起，將過去同一個客戶散落在不同單位的數據整合起來，提供消費者正確的廣告內容，讓消費者產生「你好瞭解我的需求」的想法，不僅提升了消費者的體驗、同時也大幅提升了開信率，不再只是亂槍打鳥。

台企數位轉型腳步緩，先檢視自己「為何而轉」

雖然Experience Cloud是現在企業在面對疫情肆虐下，協助數位轉型的工具之一，但岑兆佳也發現到，台灣因為疫情控制得宜的關係，因此對數位轉型的急迫性並沒有像國外來得強烈，「不過有些已經出海的企業當然是走的比較前面，」岑兆佳說。

他也建議台灣的企業，要去確實理解自己的需求是什麼、選擇數位轉型後希望的定位又是什麼，才能跨出正確的第一步。而Adobe也打造了「CXM Playbook」，提供給企業客戶能做數位轉型的「健康檢查」，同時協助量身打造相對應的計畫，協助企業轉型成以實際數據驅動消費者體驗提升的商業模式。

「尤其現在顧客體驗已經從個人化轉變成自然的需求時，」岑兆佳認為數位轉型已勢在必行，而Experience Cloud能成為轉型路上的「神隊友」。

責任編輯：蕭閔云