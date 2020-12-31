台積電股價在年底封關日，衝上530元，市值也登上13.74兆元新高，這家半導體巨頭不僅撐起產業鏈，也是台股重要支柱。

台積電2020年台股封關神龍擺尾，以530元做收，創下歷史新高紀錄，同時，市值來到13.74兆元新高。同時台股也收在最高點，市值來到44.9兆元，創下台股新高，指數收在14,732點。

台積電2019年封關收在331元，花一年時間，股價攻上530元，大漲199元，相當於19.9萬元，漲幅60.12%。

護國神山一年來憑藉領先的5奈米製程量產，以及多項未來持續領先的研發與合作，讓外資與投資人仍看好台積電2021年前景，股價被推升持續走高。

回顧一年台積電策略與動向：

蘋果與台積電合作研發晶片，4至5年後可望推出Apple Car

報導指出，蘋果正在與台積電合作開發自駕車晶片技術，並且兩家公司計畫在美國建立工廠以生產「Apple Car」的晶片，目前正在與車用電子供應鏈的上游和下游供應商進行談判。此外，蘋果可能在2024或2025年正式推出Apple Car。

蘋果Apple Car何時亮相備受討論。 圖片來源／Foster＋ Partners

2奈米研發中心2021年在新竹落成，生產中心也正在積極取得土地中

美國廠預計2021年2月動工，2023年正式裝機試產5奈米、2024年量產。董事會並核准將於美國亞利桑那州設立100% 持股子公司，實收資本額為35億美元，相當於新台幣997億5,000萬元。

2021年首季資本支出展開

2020年資本支出估約170億美元，上述資本支出已經包含2021年首季預算，另外，董事會核准資本預算約1億2,470萬美元（新台幣35億5,500萬元），於中部科學園區建置零廢製造中心。

台積電投入量子電腦計畫

台積電董事長劉德音2019年底表示，「假如有一天，每一個人的口袋都有一個量子電腦，我想TSMC（台積電）一定不會缺席。」中央大學光電系教授陳彥宏受訪指出，台積電關注量子電腦，雖然具體計畫並未公佈，但台積電已經用3倍的薪資挖角量子科研人才，其中也包括做光子研究的人才，但這類技術專家相當稀缺。

責任編輯：蕭閔云