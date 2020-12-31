知名科技愛書人和碩董事長童子賢，2021年開始，他推薦的書單包括5位知名文學家，所寫的10本文學作品，第一位是七等生，還包括鄉土詩人吳晟。

2021年到來，冬日閱讀，科技人會推薦哪些好書書單？身為愛書人，和碩董事長童子賢藏書萬本，更公開推薦5位作家、10本好書，都是台灣文學大家之作，其中第一及第二本都是現代主義小說家「七等生」的知名作品： 《沙河悲歌》、《我愛黑眼珠》 。

童子賢挺華人文學，出資拍攝台灣文學作家紀錄片多年，「他們在島嶼寫作」第三系列文學紀錄片正好以作家七等生為主角，拍攝《削瘦的靈魂》紀錄片，原本計畫在金馬影展中首映，但這位台灣現代主義小說家卻在公開播映前夕過世，享壽81歲，而這部片也成為七等生老師在世時最珍貴的影像紀錄。

童子賢成立的目宿媒體，剛完成《他們在島嶼寫作》第三系列七等生的紀錄片《削瘦的靈魂》，就因作家過世成為絕響。 目宿媒體提供

追憶七等生，社會小人物的觀察家

「七等生作品常以隱藏在社會各個角落的小人物的悲歡離合、落魄傷感故事為軸線，描寫社會的不公、抗議體制的壓迫，甚至嘲諷道德、挑戰威權，以另類觀點體現生命的另外一種力量。」因此童子賢推薦閱讀《沙河悲歌》、《我愛黑眼珠》將有收穫，他也稱讚七等生是一個秉持「現代主義」精神創作的前輩藝術家。

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童子賢表示，七等生的《沙河悲歌》其小說中故事主人翁，無論在開心或是落魄時候，從來都沒放棄過音樂，主角的生命是孱弱的，但是也不中斷如沙河般綿延著前進。

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七等生擅長小說，也精通水彩、油畫，童子賢認為七等生作品的特色，往往是不服從既有的文字規則、文學技巧，甚至是不服從現有的體制與道德框架，是典型的「現代主義」作家。

朱家姊妹文壇界小說家

他們在島嶼寫作第三系列紀錄片《願未央》《我記得》朱天文、朱天心、朱天衣姊妹。 目宿媒體提供

第二位作家與第三位作家，則是文壇姊妹花朱天文跟朱天心。兩人都擅長發表小說，但姊姊朱天文被稱為深受張愛玲及胡蘭成影響，擅長散文及小說，其小說 《荒人手記》 說的是男同志的情慾故事，在1994年發表時引起文壇高度討論， 《巫言》 則是長篇小說，是本寫實手法完成的小說。

童子賢說，朱天文長期為侯孝賢電影寫劇本，朱天文的文學素養也為侯孝賢電影帶來濃厚的文學氣質，包括《小畢的故事》、《戲夢人生》、《悲情城市》、《童年往事》、《千禧曼波》劇本皆出自朱天文筆下。

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妹妹朱天心很早就在文壇展露鋒芒，童子賢推薦的第一本朱天心的作品就是她成名長篇散文《擊壤歌》，這本書是朱天心17歲發表成名作，該書被譽為台灣高中版的《未央歌》，而 《三十三年夢》 則是朱天心近年作品，也被視為是《擊壤歌》經過多年後的下集，描述主角經過漫長時代變化後的心境。時空的描述配置打破傳統線性思維，是突破文學限制的創舉，而由於作者參與許多電影編劇的工作，在文學的展現上也有受到影響。

你覺得珍貴的就不會忘，你會忘的就不值得記憶，我自己有這個迷信。 朱天心

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鄉土詩人吳晟，讓我們赤腳踏上泥土地感受

吳晟主題始終圍繞農村情懷。 目宿媒體提供

第四位作家是「鄉土詩人吳晟」，作品多為新詩，部分散文，由於寫作及教學之餘從事農事，所以文章裡有許多農務跟植物方面的內容，更多是人物的深刻描寫，也見證了時代變遷下，農村衰落與都市繁華的對照。

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童子賢選出的是 《吾鄉印象》、《吳晟詩選》 兩本，吳晟的作品中沒有繽紛耀眼的光采，也沒有華麗迷人的詞句，出版社也以「樸素的詩風，鄉土的語言，寫出農民安守稼穡，對外來痛苦隱忍不語，怨而不怒的回應態度，情感真摯」來描述吳晟的90幾則詩作集結的詩選集風格。

瀟灑的現代抒情詩人楊澤，閱讀愛神瑪麗安

童子賢最後推薦的第五位作者是現代詩人楊澤。這位瀟灑作家目前發表出版4本詩集，童子賢選了其中 《薔薇學派的誕生》、《新詩十九首：時間筆記本》 兩本，《薔薇學派的誕生》是他的第一本詩集，文壇稱認為他用與眾不同的抒情字句開啟了現代派詩歌巨幕，詩中呼喚愛神精靈瑪麗安，字句多情，過去未有人雷同。

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楊澤個性相灑，在新詩界對抒情詩人有「南楊北羅」的稱號，也就是楊澤與羅智成，不過其實兩人是相識的，而楊澤也曾在一場公開演說談論他自己與羅智成的差別，稱自己是聽覺系詩人，而羅智成是視覺系的。

當一個詩人懂得了他人生的關卡也就是文學的關卡，文學的關卡也就是人生的關卡的時候，他其實會從濃情轉淡，他會從長句子變成短句子，他會從血液速度跳得很快，到後來血液速度跳得很慢。所以昨天我提到說，年輕的時候真的很可愛，那個血是很新的，那個眼淚也是很新的，那個人也是很新的，天天無時無刻都想要尋找一個新天地，獲得新生。 楊澤

創辦目宿媒體的和碩聯合科技董事長童子賢，從2009年目宿成立以來，至今已資助拍攝兩個系列、十三部片，今年「他們在島嶼寫作」第三系列也已完成，喜歡文學，童子賢的目的是運用現代人喜歡的影音媒介，創造另一種親近、體驗文學的方式。

童子賢說，「希望文學帶給人們的美好與慰藉，都能因為接觸到目宿的電影，傳達到大家心中，無論是在戲院或網路平台，無論是否再回頭翻閱這些卓然有成的文學大家的詩、小說、散文。」

責任編輯：蕭閔云