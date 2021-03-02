在過去輔導數位轉型的經驗中，我有一個很重要的學習，那就是快速拓展市場雖然能為新品牌快速獲利，然而唯有品牌力才能得到消費者的心。

我是Cyberbiz CEO蘇基明Jimmy，我原本在電子業，待過IC設計公司與電子系統廠。2011年在美國Bay Area一次Long-Stay的機會，看到了軟體業的發展，認定那是未來，將改變人們的生活，因此下定決心轉往新零售發展，創立了Cyberbiz，我們開發出軟硬體結合的新零售解決方案，讓面臨數位轉型考驗的企業用最簡單的方法來完成這個任務，至今已服務超過兩萬家客戶，也見證了各類產業的華麗變身。這，是我的數位轉型工作日誌。

你聽過綠經濟嗎？綠經濟旨在透過改變產品設計、原料及生產製作流程，在維護生態與發展經濟間取得平衡。因應全球氣候變遷，推動全球環保法規的制定以及消費者意識的綠色創新成為企業無可避免的挑戰。而不知道大家曉不曉得，成衣和鞋類產業的溫室氣體排放量佔全球8%，相當於歐盟總體排放量。在Cyberbiz的客戶中，Lab 22擁有一股壯志豪情，透過運用再生材質與製程改善，目標打造出零碳排放的鞋款。Lab22去年推出以寶特瓶為材料的鞋款，短短10天內，就在募資平台創下破千萬的驚人成績，可見「環保」、「永續」概念逐漸成為消費者認同的關鍵，Lab22也成為製鞋產業的綠色革命主要推手。

金融新貴捨棄高薪投入製鞋產業，大破大立打造Lab22全新品牌

Lab22獨樹一格的品牌主張與特色源自創辦人許佳鳴Wilson。Wilson的美式作風與談吐令人留下深刻印象，他原本任職於外商銀行，放棄高階主管優渥的薪資與福利，自金融業離開，決定跟隨父親的製鞋事業，協助代工建廠提升供應鏈產能，但Wilson更希望能透過自有品牌實踐企業價值，因此決定成立自有品牌。

Wilson在品牌建立之初便決定先進軍海外市場。一開始選擇亞洲的指標市場日本，2015年以自有技術打造的豆豆鞋，成功獲得日、韓、台灣的迴響，也透過授權方式銷售到30國，進軍歐美。但因授權商追求短期營收，未能實際深入當地市場，且品牌力尚未成熟，難以培養品牌忠誠度，最後演變成存貨銷不出去、頻換代理商的狀況，因此2017年Wilson痛定思痛，決定收回代理權，將經營團隊推往最前線，重塑商品力與品牌力，以Lab22的全新面貌與消費者重新溝通。

在過去輔導數位轉型的經驗中，我有一個很重要的學習，那就是快速拓展市場雖然能為新品牌快速獲利，然而唯有品牌力才能得到消費者的心，並且增加品牌的續航力。

以自有技術打造，成功獲得日、韓、台灣的迴響的豆豆鞋。 Lab22

超狂產品力再造品牌定位，目標零碳排放實現綠經濟

我很欣賞Wilson的地方在於面對挫折可以勇於取捨，調整步伐重新再出發。Lab22做了好幾個大膽的改變，

瞄準運動休閒風熱潮，產品走向再定位。 過去以涼鞋為主打產品，Lab 22當時觀察到運動休閒風格將是未來趨勢，因此決定改以休閒鞋款為產品主力。 追求瘋狂商品，以突破台灣代工刻板印象。 Lab 22在產品正式推出前，設下兩大的門檻，第一必須是擁有專利技術，與競品做出差異化，也展現出深厚的製鞋技術；第二則是得到世界四大設計獎項的肯定，透過國際級的加持，翻轉過去台灣甚至是亞洲設計力較弱勢的既定印象，當然環保、再生一直是品牌產品的基本要求，Lab 22喊出2021年要做出零碳排放的鞋款，徹底實現綠經濟的可能。

Lab22透過運用再生材質與製程改善，目標打造出零碳排放的鞋款。 Lab22

線上出發奠基品牌粉絲，以數據導向定錨產品發展

Lab22不僅在品牌定位做出轉變，也進行了銷售的數位轉型，由於品牌訴求及產品定位都是屬於較新穎的概念，因此成立之初決定不走實體通路，以線上出發，在廣大的網路族群中，挖掘認同綠經濟概念或是對於新觀念接受度大的潛在族群，在這段時間下來發現，25-40歲的女性族群具有極大的潛力。另外也結合實體門市打造試穿站，除了為實體門市帶來人流，更是透過線下試穿、線上下單的方式，優化消費者的購買體驗。

Lab22未來繼續以品牌官網為蒐集渠道，目標在2021年前達到20萬會員數，累積消費者數據，做為品項開發的依據，環保的概念不只在鞋款上實現，服飾、配件甚至更多應用，Lab22的誕生，不僅是展演了一場精采的品牌重生，也可以預見整個製鞋產業的數位轉型再進化。

關於作者

Cyberbiz 創辦人與CEO-蘇基明Jimmy Cyberbiz