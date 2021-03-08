我是Cyberbiz CEO蘇基明Jimmy，我原本在電子業，待過IC設計公司與電子系統廠。2011年在美國Bay Area一次Long-Stay的機會，看到了軟體業的發展，認定那是未來，將改變人們的生活，因此下定決心轉往新零售發展，創立了Cyberbiz，我們開發出軟硬體結合的新零售解決方案，為面臨數位轉型考驗的企業debug，至今已服務超過兩萬家客戶，也見證了各類產業的華麗變身。這，是我的數位轉型工作日誌。

說到電剪工具，大多數人腦中難免會響起髮廊裡，平穩而低頻的電剪聲，甚至聯想到刀片觸碰到肌膚時瞬間的冰涼，講求實用、專業，但就是有那麼一點距離感。而今天要分享的奧本電剪，卻是希望為看似冷冰冰的修剪工具，注入更多溫度與新定義。

奧本電剪母公司昆豪企業為台灣老字號的電動修剪器製造商，過去在國際間擁有深厚的代工生產經驗，然而企業很早就意識到代工並非長遠之計，因此一直有計畫要發展自有品牌，直到年輕一輩林雷鈞Ray接手，與夥伴黃怡淨Vicky將這個想法落實，以奧本電剪全新自有品牌打入市場。奧本電剪結合精實的製造技術與美學設計，將電剪工具從原本的男性族群，擴充至寵物及家庭需求，推出三大產品線，不僅幫助男性消費者打理門面，展現個人細緻的品味與魅力，簡易好上手的寵物及家用系列，也創造了更多家人間相處的時光，在修剪之間增加彼此連結，串起更緊密的關係。

奧本電剪

「數位轉型首先要看的，不是技術、設備，而是mindset，也就是數位思考模式。」

除了定義品牌與產品線，另一個重點就是通路，而以電商為主的銷售模式就是Ray一開始便訂定的目標。我還記得跟Ray見面時，聽他侃侃而談關於電商營運與計畫，這也是我創立Cyberbiz以來一直強調的： 數位轉型首先要看的，不是技術、設備，而是mindset，也就是數位思考模式。

奧本電剪創立的過程中，透過精實創業的方式，不斷地嘗試與修正，逐漸受到消費者的肯定，然而奧本電剪旗下三大產品線，不論是產品的訴求或是目標消費者的輪廓都大相逕庭，資源分配成為最大的難題，為了精確地溝通到目標族群，奧本電剪為三大產品線開設不同的粉絲專頁進行分眾溝通，最終再統一導流至官網進行銷售。

「分眾精準溝通，並以官網統一作為收納會員的工具，線上出發結合實體通路導流，發揮全通路綜效」

有別於國際大牌講求專業科技感的行銷重點，奧本電剪的男士修容系列專注在生活美學的展現，首先透過社群文案曝光、KOL的口碑行銷，針對同樣追求質感的消費族群進行深度溝通，在穩固了線上的聲量後，選擇誠品做為實體通路，延續講究細節的品牌調性，也成功獲得消費者的青睞，更曾登上誠品熱銷排行榜，雖然目前線上通路仍是主要的營收來源，但實體通路的成功也為線上帶來人流，並以官網作為收納會員的工具，以便未來經營會員，發動精準且便宜的會員再行銷。

隨著毛小孩經濟的發酵，寵物系列也是奧本電剪近期非常重視的產品線，除了透過線上以生動逗趣的影音素材，建立寵物飼主們的品牌黏著度，也時常參與實體寵物展，以最直接的方式觸及目標消費者，透過面對面互動挖掘需求，持續開發清毛梳、吹水機等周邊產品，為毛小孩帶來更完整的美容享受。而家庭系列，親子族群的需求為大宗，因此溝通主力會放在較為封閉但凝聚力和影響力都相對高的媽媽社團，2020年受到疫情影響，部分民眾在安全的考量下減少到公共場所，在家理髮的風潮也意外地增加家用系列的需求。

奧本電剪

「透過線上通路的推波助瀾，協助奧本電剪進行廣與深的拓展，將MIT工藝與創新理念推向海外」

回顧2020，受到疫情影響帶動線上購物的需求，奧本電剪也因此獲得銷售的成長，但未來能否延續去年的好表現，成為奧本電剪接下來重要的課題。奧本電剪的策略為走向新的市場以開發新的客群，並直指北美市場，除了母企業累積多年的歐美市場經驗，北美每年超過4兆美金的零售市場，以及線上超過15%市場份額並快速成長的電商消費習慣更是實際考量重點之一，而若能在北美市場成功，外溢的品牌效益更可以帶著奧本電剪走向全世界。未來奧本電剪也將以電商通路平台衝銷售加上官網收會員的策略開發北美市場。讓MIT工藝與創新理念，成功在海外發光發熱。

關於作者

Cyberbiz

蘇基明Jimmy，Cyberbiz 創辦人與CEO。曾任職晨星半導體、瑞昱半導體與明碁，以電子業累積的實務經驗，以及工程師的邏輯思維與執行力，於2014年創辦Cyberbiz，因應新零售數位轉型趨勢，建構品牌官網、智能POS與智慧倉儲一站式新零售解決方案，透過軟硬體整合與大數據，打造電商生態圈，推動電商產業升級與發展，協助品牌進行數位轉型與全球化佈局，朝向實現電商無國界、貨暢其流的目標邁進。