當新零售高喊數位轉型，企業又該如何以最簡單的方法順利進行？這次將透過三間成功案例逐一剖析、見證各類產業的華麗變身！
1 代工轉自有品牌，修出新面貌：奧本電剪突圍面向新市場
我是Cyberbiz CEO蘇基明Jimmy，我原本在電子業，待過IC設計公司與電子系統廠。2011年在美國Bay Area一次Long-Stay的機會，看到了軟體業的發展，認定那是未來，將改變人們的生活，因此下定決心轉往新零售發展，創立了Cyberbiz，我們開發出軟硬體結合的新零售解決方案，為面臨數位轉型考驗的企業debug，至今已服務超過兩萬家客戶，也見證了各類產業的華麗變身。這，是我的數位轉型工作日誌。
說到電剪工具，大多數人腦中難免會響起髮廊裡，平穩而低頻的電剪聲，甚至聯想到刀片觸碰到肌膚時瞬間的冰涼，講求實用、專業，但就是有那麼一點距離感。而今天要分享的奧本電剪，卻是希望為看似冷冰冰的修剪工具，注入更多溫度與新定義。
奧本電剪母公司昆豪企業為台灣老字號的電動修剪器製造商，過去在國際間擁有深厚的代工生產經驗，然而企業很早就意識到代工並非長遠之計，因此一直有計畫要發展自有品牌，直到年輕一輩林雷鈞Ray接手，與夥伴黃怡淨Vicky將這個想法落實，以奧本電剪全新自有品牌打入市場。奧本電剪結合精實的製造技術與美學設計，將電剪工具從原本的男性族群，擴充至寵物及家庭需求，推出三大產品線，不僅幫助男性消費者打理門面，展現個人細緻的品味與魅力，簡易好上手的寵物及家用系列，也創造了更多家人間相處的時光，在修剪之間增加彼此連結，串起更緊密的關係。
「數位轉型首先要看的，不是技術、設備，而是mindset，也就是數位思考模式。」
除了定義品牌與產品線，另一個重點就是通路，而以電商為主的銷售模式就是Ray一開始便訂定的目標。我還記得跟Ray見面時，聽他侃侃而談關於電商營運與計畫，這也是我創立Cyberbiz以來一直強調的： 數位轉型首先要看的，不是技術、設備，而是mindset，也就是數位思考模式。
奧本電剪創立的過程中，透過精實創業的方式，不斷地嘗試與修正，逐漸受到消費者的肯定，然而奧本電剪旗下三大產品線，不論是產品的訴求或是目標消費者的輪廓都大相逕庭，資源分配成為最大的難題，為了精確地溝通到目標族群，奧本電剪為三大產品線開設不同的粉絲專頁進行分眾溝通，最終再統一導流至官網進行銷售。
「分眾精準溝通，並以官網統一作為收納會員的工具，線上出發結合實體通路導流，發揮全通路綜效」
有別於國際大牌講求專業科技感的行銷重點，奧本電剪的男士修容系列專注在生活美學的展現，首先透過社群文案曝光、KOL的口碑行銷，針對同樣追求質感的消費族群進行深度溝通，在穩固了線上的聲量後，選擇誠品做為實體通路，延續講究細節的品牌調性，也成功獲得消費者的青睞，更曾登上誠品熱銷排行榜，雖然目前線上通路仍是主要的營收來源，但實體通路的成功也為線上帶來人流，並以官網作為收納會員的工具，以便未來經營會員，發動精準且便宜的會員再行銷。
隨著毛小孩經濟的發酵，寵物系列也是奧本電剪近期非常重視的產品線，除了透過線上以生動逗趣的影音素材，建立寵物飼主們的品牌黏著度，也時常參與實體寵物展，以最直接的方式觸及目標消費者，透過面對面互動挖掘需求，持續開發清毛梳、吹水機等周邊產品，為毛小孩帶來更完整的美容享受。而家庭系列，親子族群的需求為大宗，因此溝通主力會放在較為封閉但凝聚力和影響力都相對高的媽媽社團，2020年受到疫情影響，部分民眾在安全的考量下減少到公共場所，在家理髮的風潮也意外地增加家用系列的需求。
「透過線上通路的推波助瀾，協助奧本電剪進行廣與深的拓展，將MIT工藝與創新理念推向海外」
回顧2020，受到疫情影響帶動線上購物的需求，奧本電剪也因此獲得銷售的成長，但未來能否延續去年的好表現，成為奧本電剪接下來重要的課題。奧本電剪的策略為走向新的市場以開發新的客群，並直指北美市場，除了母企業累積多年的歐美市場經驗，北美每年超過4兆美金的零售市場，以及線上超過15%市場份額並快速成長的電商消費習慣更是實際考量重點之一，而若能在北美市場成功，外溢的品牌效益更可以帶著奧本電剪走向全世界。未來奧本電剪也將以電商通路平台衝銷售加上官網收會員的策略開發北美市場。讓MIT工藝與創新理念，成功在海外發光發熱。
關於作者
蘇基明Jimmy，Cyberbiz 創辦人與CEO。曾任職晨星半導體、瑞昱半導體與明碁，以電子業累積的實務經驗，以及工程師的邏輯思維與執行力，於2014年創辦Cyberbiz，因應新零售數位轉型趨勢，建構品牌官網、智能POS與智慧倉儲一站式新零售解決方案，透過軟硬體整合與大數據，打造電商生態圈，推動電商產業升級與發展，協助品牌進行數位轉型與全球化佈局，朝向實現電商無國界、貨暢其流的目標邁進。
2 從海外紅回台灣，Lab22目標打造零碳鞋款，實現綠經濟夢想！
我是Cyberbiz CEO蘇基明Jimmy，我原本在電子業，待過IC設計公司與電子系統廠。2011年在美國Bay Area一次Long-Stay的機會，看到了軟體業的發展，認定那是未來，將改變人們的生活，因此下定決心轉往新零售發展，創立了Cyberbiz，我們開發出軟硬體結合的新零售解決方案，讓面臨數位轉型考驗的企業用最簡單的方法來完成這個任務，至今已服務超過兩萬家客戶，也見證了各類產業的華麗變身。這，是我的數位轉型工作日誌。
你聽過綠經濟嗎？綠經濟旨在透過改變產品設計、原料及生產製作流程，在維護生態與發展經濟間取得平衡。因應全球氣候變遷，推動全球環保法規的制定以及消費者意識的綠色創新成為企業無可避免的挑戰。而不知道大家曉不曉得，成衣和鞋類產業的溫室氣體排放量佔全球8%，相當於歐盟總體排放量。在Cyberbiz的客戶中，Lab 22擁有一股壯志豪情，透過運用再生材質與製程改善，目標打造出零碳排放的鞋款。Lab22去年推出以寶特瓶為材料的鞋款，短短10天內，就在募資平台創下破千萬的驚人成績，可見「環保」、「永續」概念逐漸成為消費者認同的關鍵，Lab22也成為製鞋產業的綠色革命主要推手。
金融新貴捨棄高薪投入製鞋產業，大破大立打造Lab22全新品牌
Lab22獨樹一格的品牌主張與特色源自創辦人許佳鳴Wilson。Wilson的美式作風與談吐令人留下深刻印象，他原本任職於外商銀行，放棄高階主管優渥的薪資與福利，自金融業離開，決定跟隨父親的製鞋事業，協助代工建廠提升供應鏈產能，但Wilson更希望能透過自有品牌實踐企業價值，因此決定成立自有品牌。
Wilson在品牌建立之初便決定先進軍海外市場。一開始選擇亞洲的指標市場日本，2015年以自有技術打造的豆豆鞋，成功獲得日、韓、台灣的迴響，也透過授權方式銷售到30國，進軍歐美。但因授權商追求短期營收，未能實際深入當地市場，且品牌力尚未成熟，難以培養品牌忠誠度，最後演變成存貨銷不出去、頻換代理商的狀況，因此2017年Wilson痛定思痛，決定收回代理權，將經營團隊推往最前線，重塑商品力與品牌力，以Lab22的全新面貌與消費者重新溝通。
在過去輔導數位轉型的經驗中，我有一個很重要的學習，那就是快速拓展市場雖然能為新品牌快速獲利，然而唯有品牌力才能得到消費者的心，並且增加品牌的續航力。
超狂產品力再造品牌定位，目標零碳排放實現綠經濟
我很欣賞Wilson的地方在於面對挫折可以勇於取捨，調整步伐重新再出發。Lab22做了好幾個大膽的改變，
瞄準運動休閒風熱潮，產品走向再定位。 過去以涼鞋為主打產品，Lab 22當時觀察到運動休閒風格將是未來趨勢，因此決定改以休閒鞋款為產品主力。
追求瘋狂商品，以突破台灣代工刻板印象。 Lab 22在產品正式推出前，設下兩大的門檻，第一必須是擁有專利技術，與競品做出差異化，也展現出深厚的製鞋技術；第二則是得到世界四大設計獎項的肯定，透過國際級的加持，翻轉過去台灣甚至是亞洲設計力較弱勢的既定印象，當然環保、再生一直是品牌產品的基本要求，Lab 22喊出2021年要做出零碳排放的鞋款，徹底實現綠經濟的可能。
線上出發奠基品牌粉絲，以數據導向定錨產品發展
Lab22不僅在品牌定位做出轉變，也進行了銷售的數位轉型，由於品牌訴求及產品定位都是屬於較新穎的概念，因此成立之初決定不走實體通路，以線上出發，在廣大的網路族群中，挖掘認同綠經濟概念或是對於新觀念接受度大的潛在族群，在這段時間下來發現，25-40歲的女性族群具有極大的潛力。另外也結合實體門市打造試穿站，除了為實體門市帶來人流，更是透過線下試穿、線上下單的方式，優化消費者的購買體驗。
Lab22未來繼續以品牌官網為蒐集渠道，目標在2021年前達到20萬會員數，累積消費者數據，做為品項開發的依據，環保的概念不只在鞋款上實現，服飾、配件甚至更多應用，Lab22的誕生，不僅是展演了一場精采的品牌重生，也可以預見整個製鞋產業的數位轉型再進化。
關於作者
蘇基明Jimmy，Cyberbiz 創辦人與CEO。曾任職晨星半導體、瑞昱半導體與明基電通，以電子業累積的實務經驗，以及工程師的邏輯思維與執行力，於2014年創辦Cyberbiz，因應新零售數位轉型趨勢，建構品牌官網、智能POS與智慧倉儲一站式新零售解決方案，透過軟硬體整合與大數據，打造電商生態圈，推動電商產業升級與發展，協助品牌進行數位轉型與全球化佈局，朝向實現電商無國界、貨暢其流的目標邁進。
3 皮膚科名醫黃禎憲打造保養品牌，Dr. HUANG線上布局要給全台消費者好面子
我是Cyberbiz CEO蘇基明Jimmy，我原本在電子業，待過IC設計公司與電子系統廠。2011年在美國Bay Area一次Long-Stay的機會，看到了軟體業的發展，認定那是未來，將改變人們的生活，因此下定決心轉往新零售發展，創立了Cyberbiz，我們開發出軟硬體結合的新零售解決方案，讓面臨數位轉型考驗的企業用最簡單的方法來完成這個任務，至今已服務超過兩萬家客戶，也見證了各類產業的華麗變身。這，是我的數位轉型工作日誌。
2002我到台北工作，當時偶爾會去師大逛夜市，除了各類美食與琳瑯滿目的商家，更讓我好奇的是師大路上總有一間診所，到了深夜依然燈火通明，求診人潮將診所擠得水洩不通。後來才知道這間「黃禎憲皮膚科診所」在台北極富盛名，除了台師大的學子與附近的民眾，更有不少求診者遠道而來排隊要讓黃醫師看診。這令當時的我留下深刻印象。
再一次聽到關於黃禎憲醫師的消息，是2015年八仙塵暴，黃醫師主動為意外受害者提供提供免費義診服務，無私的奉獻與回饋社會的舉動，讓我更欽佩黃醫師的仁心仁術。也因此當我知道黃醫師創立的保養品牌Dr. HUANG選擇Cyberbiz系統開設品牌官網，我心裡充滿了期待，此後不僅是北部的民眾，全台的消費者都可以透過官網接觸到Dr. HUANG產品。
Dr. HUANG品牌創立的概念體現了黃醫師身為醫者的宅心仁厚，在從醫數十年的過程中，黃醫師發現許多患者缺乏正確的保養品使用觀念，面對市面上琳瑯滿目的保養品，總是得發揮神農嘗百草般的精神，拿肌膚當作試驗品，不僅在保養這條路上走了不少冤枉路，還可能適得其反造成肌膚負擔或傷害。因此黃禎憲醫師開始思考「何不研發讓顧客不必花大錢也可以安心使用的保養品?」這促成了Dr. HUANG品牌的誕生。
醫師只能一對一治療？跳脫地域、時間框架傳散正確保養觀念
現代人對外表的重視愈來愈不分年齡、性別，也更願意投資在面子的保養上，然而市面上許多強效的保養品，未必貼合肌膚真實需求，且常常價格不斐。Dr. HUANG結合黃禎憲醫師超過30年的行醫經驗，偕同專業團隊研發出溫和、有效且價格親民的系列保養品，創立初期除了在診所販售外，也結合社區藥局作為推廣的通路，突破過去醫師人力及門診名額的限制，讓廣大的消費者都能接觸到好的產品。
黃禎憲醫師近年逐漸退居幕後，將事業接棒給兒子黃千耀醫師，黃千耀醫師希望將診所的影響力擴大，讓更多人知道品牌產品及正確的保養觀念，除了開設自有的藥妝門市，也入主大型實體美妝通路，並將Dr. HUANG推向線上通路平台，線上線下雙管齊下，大力提升品牌的知名度，也打開過去以門診患者以外的消費族群。另一方面透過經營Youtube頻道及社群平台，分享肌膚調理的知識，破除許多刻板印象，縮短醫病之間的資訊落差，讓更多的民眾可以獲得更好的肌膚照護的觀念，翻轉傳統皮膚科一對一的診斷模式。
黃禎憲醫師與黃千耀醫師的想法與佈局，與我創立Cyberbiz的初衷不謀而合：讓更多更好的產品與服務，不再受到時間與空間的限制，接觸到更多消費者，提升大眾生活便利性與品質。
不止步於通路平台成功，架設自有官網深度溝通品牌粉絲
儘管Dr. HUANG已佈局許多大型通路並累積相當的知名度，在通路平台上，不論是行銷活動的規劃彈性或是消費者資料的掌握，仍有很大的限制，為了品牌長久的經營之計，黃千耀醫師決定加設自有品牌官網，回歸自我行銷力，建立一個與消費者深度溝通與即時回應的平台。Dr. HUANG除了自行研發的保養品，也秉持著團隊專業代理了國內外的保養品、保健及生活用品，滿足消費者對於美及健康的需求。除此之外，官網也提供醫師的諮詢解答還有消費者試用心得，讓消費者不只能買到優質的產品，還能獲得專業的醫美知識，建立對品牌信任感。
相較於通路平台上，許多消費者可能是偶然認識品牌，Dr. HUANG品牌官網的主力消費者，大多對品牌有一定忠誠度，Dr. HUANG透過會員分級制度跟會員標籤功能，提供專屬優惠折扣，並在活動檔期推送訊息刺激回購，透過系統功能有效率地強化消費者對品牌的黏著度， 以系統化的方式進行客製化溝通。這與Cyberbiz的出發點相同：用最有效率的方式達成最好的效果，優化傳統的購物模式與整合銷售效率 。Dr. HUANG從2019年開設品牌官網，到了2020年就成功創造80%的業績成長率，特別是雙11期間較2019年同期成長翻倍。
Dr. HUANG以黃禎憲醫師豐富的看診實戰經驗，奠基品牌專業形象，在二代黃千耀醫師接手後，開始更積極且多元的通路與行銷布局。未來Dr. HUANG除了加強消費者廣與深的溝通，也思考著如何將診所跟品牌影響力極大化，在保養品市場發光發熱之外，透過異業合作，將觸角延伸到其他美容的領域，放大品牌格局。
關於作者
蘇基明Jimmy，Cyberbiz 創辦人與CEO。曾任職晨星半導體、瑞昱半導體與明基電通，以電子業累積的實務經驗，以及工程師的邏輯思維與執行力，於2014年創辦Cyberbiz，因應新零售數位轉型趨勢，建構品牌官網、智能POS與智慧倉儲一站式新零售解決方案，透過軟硬體整合與大數據，打造電商生態圈，推動電商產業升級與發展，協助品牌進行數位轉型與全球化佈局，朝向實現電商無國界、貨暢其流的目標邁進。