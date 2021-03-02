在疫情肆虐之下，工作型態也隨之出現變化。韓國首爾有一間網咖受疫情影響而經營不善，索性用全店36台電腦投入以太幣的挖礦，兩週內便賺進將近9萬元台幣。

全球自去年COVID-19疫情爆發以來，經濟活動經歷巨變，許多因隔離措施而關門的店家，不得不另尋出路。根據外媒《Bitcoin.com》25日的報導，南韓首爾的一間網咖（又稱PC房），就因此改行成為以太坊（Ethereum）礦工。

該網咖業主是現年34歲的金先生，他表示因為受到疫情衝擊，顧客銳減導致網咖難以經營。索性從二月初開始，用店裡的36台電腦全天候挖礦，一天可挖出0.12–0.15以太幣（ETH）。

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由於本月以太幣價格翻漲，於20日寫下2,050美元歷史高價，自月初的1,271美元低點上漲61.3%，金先生因此獲利頗豐：在開挖兩週內，就進帳350萬韓元（折合8.8萬新台幣）。

此外，這些利潤還要歸功於低廉的電費成本。由於網咖用電不適用家戶方案，而是更便宜的一般價格。根據韓國最大電力公司韓國電力公社（Korea Electric Power Corporation）的資料，冬季的一般費率落在每度60–168韓元之間（折合台幣為1.5–4.2元）。

加上礦機運作時，設備溫度會升高至70–80度，可以在韓國嚴寒的冬天中，替金先生省下一筆暖氣費用，讓他十分滿意。

南韓有20%網咖投入挖礦行動

事實上，金先生的舉動並不是特例。根據中國央視CCTV 2財經頻道於25日的報導，目前韓國約有2成的網咖已轉營加密貨幣挖礦。該報導還提到，以擁有200台電腦的規模來說，每天只要挖15個小時也能獲利至少100萬韓元（折合台幣約2.5萬元）。

這股挖礦熱潮也讓當地顯示卡的價格翻漲，自去年9月以來，已上漲1倍多，甚至出現短缺、斷貨的情況。外媒《Bitcoin.com》也指出，因礦機供不應求，加上天氣逐漸回暖，韓國這波新興的加密挖礦潮可能不會持續太久。

不過，至截稿前這項消息已經登上中國的微博熱搜榜第4名，網咖挖礦熱是否將延燒至當地，將會是一項有趣的觀察。

本文授權轉載自：動區動趨

責任編輯：文潔琳、蕭閔云