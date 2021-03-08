電動車時代來臨，不只台灣電子產業、半導體產業受惠，也是台灣新創最好的發展機會，有哪些領域適合前進？

對台灣新創來說，電動車無疑是新的藍海，是台灣難得擁有長期潛在優勢的產業。

電動車就像是汽車產業的數位轉型，傳統車廠跟機械工業最擅長的引擎被拔掉了，被馬達與電池取代，也使得資通訊與電子業帶著軟體進到汽車裡面。汽車變成「裝了輪子的電腦」，或是「裝了輪子的智慧手機」，讓新創的想像空間頓時大了非常多。

一旦電動車普及，到時也不只新創受益，台灣不少產業都有望受惠。

如資通訊與電子產業，不論是晶片、面板廠都已經拿到訂單；但對代工或組裝鏈來說，現階段還是稍早一些，就算電動車年複合成長超過20％，短時間內相較於智慧型手機的量還是小很多。

電動車就像是汽車產業的數位轉型，對台灣新創來說，無疑是新的藍海，是台灣難得擁有長期潛在優勢的產業。 國泰金

軟硬整合、瞄準細項，做出新藍海

切入電動車品牌需大量資金支持，這不是台灣新創長處，過大的題目也不適合，台灣新創可瞄準細項來做，特別是小類別的軟硬整合。 Google台灣前董事總經理簡立峰

在電動車時代，新創也更容易打造汽車品牌。電動車靠馬達與電池驅動，其零組件比傳統汽車大幅減少。隨著全球已出現成熟供應鏈，把硬體交給別人，純做品牌、系統、軟體與服務的電動車新創品牌會愈來愈多，市場上已有許多鎖定電動卡車、電動沙灘車等多元功能車的美國新創，就如同GoPro切入相機市場中獨具差異性的一塊餅。

但要注意，汽車依然有很長的產品生命周期，加上人命關天，安全測試與驗證所需時間都非常長，切入電動車品牌的新創需有大量資金支持，這就不是台灣新創擅長之處，畢竟資金取得不夠快、也不夠多。

或者「過大的題目」也不適合台灣新創，像安全系統就相當關鍵，車廠大多想掌握在自己手上。

不過，台灣新創可以瞄準細項來做，特別是協同台灣硬體優勢的小類別軟硬整合。比如說鏡頭，台灣有鏡頭的供應鏈，汽車鏡頭也該有全新發展。

汽車具有很長的產品生命周期，安全測試與驗證所需的時間都非常長，讓台灣新創受限於大量資金與取得的時間。 shutterstock

克服想像力，挖掘更多潛在商機

不管是自動駕駛車、倒車雷達、行車記錄器都需要新鏡頭與完整的系統，仍有很大空間能發揮；當然，其中可整合人工智慧（AI），來提高產品價值。

除此之外，能源系統的管控上也存在軟體可以介入之處，類似的概念，長期耕耘的台達電有相當進展；Gogoro也有做到一些，大膽地切入四輪也不是不可能。

另外要克服的也許是想像力。至今我們仍難免把汽車看作交通裝置，想像力就此被局限了。當沒有方向盤的時候，除了擺張桌子打麻將之外能做什麼？又或者到了路上都是自駕車的階段，有沒有更好、更全面的保險設計？

若更宏觀一點來探討，24小時在路上跑的自駕車，或許還會衝擊城市設計，過去美國城市與城市間提供休息的汽車旅館，就會有很大的轉變。

電動車領域還有很多可能性，代表也存在著很多潛在商機。

跳脫想像力的侷限，將會為電動車領域帶來很大的轉變，同時也存在著很多潛在商機。圖為2020特斯拉大會師。 flickr cc by Steve Jurvetson

翻轉人才斷代，打造產業新星

電動車看似一片藍海，但比較遺憾的是，雖然汽車變成電腦車，硬體製造好像又回到台灣手上，現在照理說應該是最好的軟硬整合時機，實際看起來卻跟本地新創圈還有很遠的一段距離。

這跟台灣整體產業環境、社會氛圍與人才斷代有很大關係。

過去雖然實施汽車國產化政策，但引擎從國外進來、設計也是國外操刀，缺乏國際車廠在台灣，讓新創沒有太多的連結機會。

雖然這也是幸運之處，台灣的傳統汽車產業沒有特別強，在電動車時代受到的影響，並沒有德國、法國或義大利等汽車強國來得大，他們所面臨的不只是汽車製造本身，更是全面性的數位轉型。

而人才方面就是老問題，很多菁英都投身網路業去了（後來才知道網路業有困難），缺少硬體相關的經驗，自己把自己斷代了，銜接不起來。

好在離電動車成熟前仍有不少發展機會，還有空間與時間讓台灣軟硬世代可以彼此整合、合作。

從大方向來看，技術本位的台灣新創，可以去試試看如何將軟體應用整合硬體協作；資通訊或電子業者也可以放大投資對象，找尋未來之星。

總結來說，「裝了輪子的智慧手機」就是資通訊產業的延伸發展，對台灣來說絕對是一件好事。

這一次，我們的劣勢（汽車）產業反而變成可以應用優勢的產業，幾乎沒有什麼缺點。儘管時間不會這麼快，但電動車確實給台灣一個很有願景的未來。

責任編輯：郭昱彣、張庭銉