身為全球第二大強固電腦品牌，神基今年預估仍有雙位數百分比成長，而旗下車用零件事業搭上ADAS（自動駕駛輔助系統）熱，成為業績能見度最高的部門。

電腦大廠神基科技目前在全球強固電腦市場排名第二，僅次於Panasonic，自有品牌強固筆電及平板賣到軍警通路量不小，董事長黃明漢指出，今年企業及電信業採購需求復甦，預估強固電腦業務仍將有8~12%成長率，優於去年。

神基董事長黃明漢今年看好強固電腦跟車用零件業務成長最高。 王郁倫攝影

另外汽車零件業務也受惠電動車（含油電混合車）搭載ADAS（自動駕駛輔助系統）趨勢明確，全年汽車零件銷售樂觀看待18%年成長率，隨三大事業營運翻正，神基全年業績將挑戰300億元大關。

神基2020年交出亮麗成績單，營收衝上278億元歷史新高，稅後純益25.77億元，年增率21%，EPS4.4元，均創歷史新高，探究為何去年成績如此亮眼？

神基的強固筆電運用在各行各業。 神基

黃明漢指出，2020年三大核心業務中，僅汽車零件業務衰退，其餘強固電腦跟複合材料業務都成長，其中強固電腦有個位數百分比成長，北美軍警採購強固電腦及車載電腦需求成長，使得資訊電腦類產品線營收佔比達46%，是神基業績最大的事業群，其次複合材料事業2020年也有逼近2成年增率，原因是筆電跟遊戲機買氣太旺，讓機殼業務大幅成長。

汽車零件從冷衙門翻身，2021年成長最高

汽車業務方面，神基主要做車廂內金屬機構件，如安全帶旋扭及ADAS機構或方向盤支架，去年因為車市衰退超過2~3成，神基也受影響，汽車業務衰退近2成，但2021年汽車買氣報復性出籠，神基樂觀預估，今年反由汽車零件業務成長最快，目前接單能見度高，估部門業績年增率達12~18%，一口氣從去年業績表現最低的冷衙門，變成今年大紅部門。不過汽車零件部門今年營收佔比6~10%，相對神基的強固電腦與複合材料業務而言，排序只居第三大。

神基的方向盤架。 神基

過去，黃明漢原本一度期望衝刺汽車零組件業務，達全公司營收2成，但由於三大事業體都持續成長，目前已經轉念，他解釋，要拚汽車零件營收2成也不難，買地建廠、殺價搶單即可，但他認為沒有必要，目前汽車零件穩健佈局ADAS類機構，由於機構不好做，單價高，獲利成長空間高，未來神基汽車零件類佈局都將朝這高價值取向佈局，包括電子微處理器殼（ECU COVER）及鏡頭散熱片等，今年ADAS零件佔部門營收比例將達4~6成，首度過半。

神基在車用市場佈局久，除銷售車廠強固電腦作為車檢及產線工作站管理用途，在車用零件也居領先地位。 神基

車用零件持續成長，ADAS零件毛利高

至於是否加入鴻海MIH電動車開放平台？黃明漢表示，現在的客戶供應鏈本來已自成一套系統，車廠會不會再搞一套新供應鏈跟既有供應鏈競爭？似乎沒有必要，但他也表態支持，樂觀期許台灣以聯盟方式發展汽車零件業務。至於2020年大成長的複合材料業務，2021年因為基期規模已經很大，今年業績預估年增6~10%，穩健成長。

神基去年銷售許多強固電腦給軍方。 神基

由於貿易戰，中國車用零件出口關稅高，但越南生產基地銷歐美都免關稅，神基汽車零件業務持續成長，目前計畫持續擴充越南廠規模，除既有越南廠，越南新廠本季開始動工，預計年底廠房將建好，2022年量產，神基另計畫再於越南買地建新廠，作為下一個5年成長所需產能，另外，為因應貿易戰，神基也已在桃園大智路買一座工廠，未來規劃分散全球製造。而因應越南廠興建，2021年神基資本支出預計12~16億元，去年則因購地10億元支出，整體資本支出來到16~18億元。

責任編輯：蕭閔云