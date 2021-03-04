先前中國無預警宣布禁止台灣鳳梨進口，讓全台掀起一陣「搶救」風潮，除了企業認購外，從電商到實體通路都推出各種產品和優惠活動，整理一次看。

中國突襲宣佈禁進口4萬噸台灣鳳梨，農民哀嚎，國內企業相聞力挺，紛紛掏錢挺果農，除國企公股銀行，零售通路也紛紛表態，三商家購美廉社宣佈將認購100噸鳳梨，第2季度成本價開賣鳳梨，並製作果乾銷售，萊爾富則推出預購「台農17號金鑽鳳梨」活動。

4～6月是鳳梨產季，台灣鳳梨一年產量約42萬公噸，扣除內銷，一年出口約4萬公噸左右，外銷比例不高，約10%，但約9成銷往中國，約4萬噸左右鳳梨因中國停止採購而頓失買主，農委會除洽詢電商平台、通路商協助銷售，消息一出，大立光、義美等大企業也基於社會責任累計預購1630公噸鳳梨，中華電2日宣布購買3,000箱、30公噸鳳梨分送給同仁，台電也立刻宣佈採購6萬顆。

pchome購物

消息一出，PChome 24h購物宣佈站上推出「鳳梨專區」，精選相關生鮮鳳梨、鳳梨酵素、鳳梨酥等多樣農特產品及食品，祭出下殺最低85折的優惠促銷。

美廉社3日宣佈第2季開始開賣鳳梨，採購100噸鳳梨天天直送社區，同時增加自有品牌商品「心樸市集」果乾產能，推出鳳梨加工類新產品，總部員工也以熱力支持價推出20元鳳梨汁買一送一吧檯現打活動，三管齊下力挺農友。

美廉社指出，自有品牌心樸市集無添加果乾逐年熱銷，鳳梨佔此類別排名第三，每年使用約50噸鳳梨製作，一年賣出5萬多包。今年預估產能再加碼提高2成產量，購買量能提供到60噸，並規劃出口外銷果乾相關製品。

此外，美廉社門市將以成本價開賣鳳梨，在全台近800家店賣目標40噸鳳梨，約3萬多顆。

三商家購企業總部職工福利委員會也會買鳳梨，在總部吧台區現榨鳳梨汁，讓員工在辦公室以20元喝營養鳳梨汁買一送一。

萊爾富則是宣佈自3月5日起至5月13日前，全台萊爾富門市推出「宅配到府、台農17號金鑽鳳梨」預購活動，高雄市大樹區產地現採、新鮮直送台農17號金鑽鳳梨，分為約4.5公斤(2～3支鳳梨，售價260元)與約10公斤(6～8支鳳梨，售價500元)兩款規格，並預計於3月中、下旬照訂購順序排單出貨，宅配免運。

責任編輯：錢玉紘