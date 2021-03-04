統一超發布去年第四季財報，其中博客來去年的稅後淨利突破4.1億，在紙本書或是電子書領域都穩坐市場龍頭！

近日統一超發表2020年度第四季財報，其中可以看到子公司電商平台博客來成績亮眼，在2020年稅後淨利突破4.1億，比2019年3.8億成長將近8％，EPS可望達到20元。以2019年的成績看來，年營收將近65億，2020年成績則尚未公布。

回顧過去10年成績，博客來的稅後淨利整體看來穩定成長，但在2018、2019年有些許衰退至4.2億元與3.8億元。近年來，博客來積極衝刺生活百貨市場，百貨類品項已佔銷售4成，圖書佔6成。讓博客來在整體書市連年衰退的情況下，依然能算是穩定獲利。

同時，無論以紙本書或是電子書市場來看，博客來在2020年都穩居市場龍頭。

目前在台灣整體圖書銷售中，博客來銷量約佔整體30%，是圖書的第一大通路。 博客來提供

不分線上線下，博客來穩坐紙本書最大通路

博客來成立逾25年，網站圖書品項數超過200萬冊，年銷量超過1,500萬冊，可配送到全球141多地區。註冊會員數達950萬，以女性會員居多約占62%。目前，無論以紙本書、電子書的銷量看來，博客來都是目前圖書的最大通路。

以紙本書而言，先後擔任遠流出版公司副總編輯、麥田出版公司發行人、城邦出版集團總經理及副董事長的大雁出版基地董事長蘇拾平，依自身在產業中的觀察分析，目前在台灣整體圖書銷售中，博客來銷量約佔整體30%，是圖書的第一大通路，而第二大通路誠品書店佔10%，博客來等於是其3倍規模。

若單看網路虛擬通路，目前第二大為momo購物網，約佔整體圖書市場的5%。近年來momo購物網以綜合型電商平台的角色切入圖書市場，營收逐年增加，來勢洶洶，但規模依然遠比博客來小上許多。

博客來在2017年投入電子書市場，在目前950萬會員中，約有10分之1曾購買過電子書。 博客來提供

電子書籍銷售衝上第一名，博客來是否會出閱讀器？

博客來在2017年投入電子書市場，在目前950萬會員中，約有10分之1曾購買過電子書。

儘管與在2012年成立的Readmoo讀墨電子書，以及2016年在台上線的樂天Kobo電子書相比之下，博客來投入市場的時間晚上許多，不過回顧2020年眾電子書店的銷售成績，單以內容、書籍銷售來說，博客來也同樣是市場第一。

根據各電子書店公布的2020年成績來看，Readmoo讀墨電子書的營收為2.5億，樂天Kobo電子書逼近2億，但在這兩間電子書店的營收之中，都包含了電子書閱讀器。再看到Readmoo讀墨電子書在2020年初公布2019年營收數字，不包含電子書閱讀器營收破億，因此估計電子書閱讀器銷售約佔各大平台營收5成左右。

這樣看來，博客來電子書在沒有推出自家閱讀器的狀況之下，在2020年營收就突破2億。可以推估若以單純的書籍銷售來看，博客來也是電子書內容銷售的龍頭。

至於博客來在未來是否有投入開發電子書閱讀器的打算？目前官方僅回答，「對於閱讀器博客來不排除任何合作的可能性。」

責任編輯：錢玉紘