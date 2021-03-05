東森與晶華酒店宣布，將攜手在林口媒體園區的東森集團總部打造全新飯店品牌「Silks X晶英薈旅」。

在2020年7月，東森集團取得新北市林口媒體園區B基地標案，同時將串聯三井A基地標案，三立C、D基地標案，成立「林口媒體園區」。該園區將匯聚新媒體、新娛樂、新商業與新科技等跨領域影視休閒產業，以及影視關聯如演唱會、劇團表演、戲劇拍攝等所衍生出的商業活動，未來將共同打造林口為台灣坎城。

在今天（5），東森集團與晶華酒店攜手宣布，2025年將在林口媒體園區建全新飯店品牌「Silks X晶英薈旅」。由東森集團旗下之新興事業「東森直消電商ecKare」出資15億元，成立「東森國際酒店股份有限公司」，並委託晶華國際酒店集團進行飯店與餐飲的服務管理。飯店房價預期將會挑戰新北最高。

未來在東森集團總部大樓中的26～33層，將做為晶英薈旅的商務旅館樓面，初步統計將提供200間不同等級的住宿客房，與1100坪大型宴會廳、中式餐廳與西式餐廳的服務。 預計每年將吸引大台北與桃園生活圈和國際旅客等百萬人次的餐飲以及觀光住宿服務需求。

東森集團與晶華酒店攜手宣布，在2025年，將由雙方攜手在林口媒體園區新建全新飯店品牌「Silks X晶英薈旅」。 東森提供

針對後疫情時代打造！晶華推新飯店品牌，2025年開幕

「這個品牌（Silks X晶英薈旅）是在疫情中醞釀出來的，」晶華國際酒店集團董事長潘思亮說。

在疫情後，國內外的旅遊市場無不受到衝擊，潘思亮估計，大約在2021年夏季，全球旅遊市場才能稍微恢復正常。「這2年，是飯店提升國際競爭力的2年，必須趁現在投入軟體、深度旅行、數位化的更新。」潘思亮認為，從現在開始，就要佈局後疫情市場。因此，晶華酒店選在此刻開始著手後疫情時代全球第一家飯店新品牌「Silks X晶英薈旅」。

針對2025年後疫情時代的新市場，潘思亮認為，飯店業必須要更加靈活有彈性。必須同時滿足商務旅遊、休閒旅遊的需求。「Silks X晶英薈旅」也會依照這樣的核心理念規劃空間。

潘思亮預估，大約在2021年夏季，全球旅遊市場才能稍微恢復正常。 東森提供

看好台灣醫美旅遊市場，東森：正在尋求合作，打造生態供應鏈

東森集團總裁王令麟則指出，東森集團在2020年總營收330億，2025年目標2289億。其中，東森直消電商在2018年第一年營收就破億、第二年達4億、第三年15億，「目標今年達到60億，4倍爆發成長。」

因此，王令麟預計，到了2025年，東森直消電商ecKare將在全球擁有上百萬的經銷商與會員。當經銷商與會員來台到東森總部受訓時，都能在新建的林口「Silks X晶英薈旅」下榻。

同時，在「Silks X晶英薈旅」樓下，也將導入東森集團旗下許多服務。像是東森自然美的美容美體服務。王令麟指出，目前也正在尋求醫院、醫美業者異業結盟，希望整合集團旗下服務，搶攻疫情後的醫美旅遊商機。「台灣的醫美全世界第四，未來海內外旅客來做醫美，可以直接來（在晶華酒店住宿），把它做成一個生態供應鏈。」王令麟說。

責任編輯：錢玉紘