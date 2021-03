近日有文指出,請部落客做業配、放連結的行為,已被Google列為違反規範,引發關注,但真是這樣嗎?本文作者詳解「付費連結」始末,點出真正該防的是什麼!

最近Google的Search Central(中文譯名Google搜尋中心)正式更名, 網站管理工具一詞正式走入歷史,重新把整個搜尋中心的文件又重新看了一次,其中連結配置(Link schemes)一文勾起了前陣子社團內的SEO爭議,一直沒好好來跟各位解釋這一部分,而提到這一part,不得不提當年連Google Chrome在上市時用的不正確SEO手段,連自家的Chrome下載頁面都被降權了好幾天的小故事,到底做SEO中最重要的連結建立策略怎樣做會引起Google的不快?

光看文字始終看不清的關於付費連結的說明

在Link schemes中Google有曾經提到一句話來說明他們不喜歡的連結建立方式:

Buying or selling links that pass PageRank. This includes exchanging money for links, or posts that contain links; exchanging goods or services for links; or sending someone a “free” product in exchange for them writing about it and including a link.



購買或販售傳遞PageRank的連結。這包括花錢購買連結或含連結的文章、以商品或服務交換連結、以及利用「免費」產品為誘因,換取他人為產品撰文並附上連結。

但是Google從來沒有認真地對這件事情做出明確地舉例,讓人一看到「購買連結」這件事情,以為只要是花錢就是毀天滅地的錯誤做法,甚至以為找部落客開箱都是不好的行為,還大喊:這是黑帽!但是我們從反面來思考:Google怎麼判斷這篇部落客開箱文是付費還是免費?其實 有沒有付錢並不是重點 ,Google判斷「Paid Link」的方式並不是從這個角度去判斷的,關鍵重點還是相關性:一篇介紹汽車的文章出現在一個汽車部落客是合理的,但如果出現在美妝部落客上,可能不太合理,這是一個Spam Signal,這時候就得再深入去分析並且判斷是不是作弊行為。

Matt Cuts是怎麼舉例的呢?

過去Matt Cuts的發言一直都被認為是Google的半官方看法,雖然隨著時間的推移,當年的講法也不一定100%準確,但在Paid posts should not affect search engines一文中,我們看到了怎樣的文章的連結會被定義成「付費連結」呢?

點圖可放大。 作者提供

一個為了寫文章而產生內容的部落客所帶出來的連結,才是Google眼中不好的付費連結,不論你是花錢還是請他吃飯所寫出來的內容。而這也是Pchome新聞不好排名(各篇文章相關性太低),喜歡做一堆偽原創內容的內容農場會有好排名的理由。

小技巧: 所以我們一般在挑選部落客的時候,除了流量、寫作風格、攝影拍照方式之外,最好可以考慮部落客寫文主題的一致性,Google除了考慮單篇文章的內容相關性之外,同步的也會考慮全站的內容相關性。

Chrome做了什麼事情讓自己的排名不見了?

這個故事被記載在#searchengineland的一篇文中Google’s Jaw-Dropping Sponsored Post Campaign For Chrome,簡而言之,當年Google Chrome上市的時候,行銷公司亂撒內容網站及垃圾新聞稿, SEL還舉了其中一個例子。

作者提供

很多公關行銷公司手邊都有這種劣質的網站還有名不見經傳的垃圾公關文章站,他號稱幫你灑了很多部落客,但實際上都是垃圾部落客。 而且在 SEL 的文章中除了提到連結的問題外,其實內容也是影響 Google 會不會認為這是付費連結的關鍵,向其中一篇文章的內容是這樣的:

The Internet has many wonderful tools for helping us save money. There are great blogs written by passionate people teaching us how to use coupons effectively. There are budgeting tools to assist us with maintaining a healthy financial life. There are small businesses who are available to provide quality products made locally. Whatever financial information it is you are looking for, you are bound to find it on the Internet. And Google Chrome can help you.

這種廢文大意就是網路好棒棒、部落格行銷神器⋯⋯歡迎使用Google Chrome(還加上錨點文字),這種就是標準的違反熊貓跟企鵝演算法的核心:不相關的內容加上不正當的錨點文字,這種才是Google眼中的「付費連結」。

小技巧: 下次找部落客發稿公司,如果他不給你挑人選跟審稿的,切記100%不要合作,你的SEO就是被這樣搞爛的。要嘛就自己花點時間挑選過,對你的SEO會比較有幫助。

總結:正常的發部落客寫文跟新聞稿並不會影響你的SEO

我們列舉一下哪些「不正常的操作」會影響你的SEO:

- 什麼都寫的部落格(當然如果是紀錄生活型部落客就算了)

- 寫出來的內容乏善可陳,但充斥了一堆連結

- 把你供稿內容複製貼上的新聞網站

- 該新聞網站鮮少有自己的內容,都是「內容合作」新聞(如Pchome、Yahoo新聞)

這樣做的「部落客」以及「新聞稿」是不正當的SEO操作手段,也是Google主要處罰的對象。

那怎樣叫正確的外部內容合作行銷手段呢?

邀請專精該領域的部落客體驗撰文,沒太多預算的話也請盡量整主題較為明確的部落客,減少找全部都在開箱的部落客。 設計公關活動邀請記者主動採訪 過濾媒體名單,發新聞稿時把來稿照刊的新聞媒體刪除(除非他是大媒體) 老闆自己寫文到處投稿,或是做好自己的自媒體鏈輪(Social Wheel)

