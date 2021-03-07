惠普上周五旋風式訪台，一日快閃固料行，敗惠台灣多個重要零件大廠，惠普緊張什麼？為何要當面拜會？供應鏈看CEO行怎麼說？

全球大缺料，業者各顯神通，HP執行長羅爾斯（Enrique Lores）上周前往韓國，隨後旋風抵台灣拜會供應鏈，3月5日當天一日快閃，與友達、群創、聯發科集團旗下立錡科、瑞昱密會，代工廠廣達、英業達也被召喚；惠普綁樁固料企圖心積極，為的是求2021年筆電業務能追擊對手聯想市佔。

HP執行長羅爾斯（Enrique Lores）以私人包機抵台，透過疾管局許可的「經濟泡泡」模式，3月5日早上完成疾管局必要檢查措施後，在飯店展開會議，上週緊急通知台灣重要供應鏈前往密會，據了解除拜託關鍵原料廠商優先供貨，代工廠則是一年沒有碰面，有敘舊拉攏合作密度的意味。

「經濟泡泡」因許可商務人士在專案申請後，無隔離情況下入境台灣，疾管局對相關規範相當嚴格，參與會議人士透露，羅爾斯與供應商會面時除保持1.5公尺社交安全距離，面對面談話中間有壓克力隔板防護，全程也禁止餐飲，不能「餐敘」。

惠普筆電。 HP

每場會談約1小時左右結束，隨即展開下一場供應鏈會議，連續從早到午開一整天會議後，於3月5日下午搭私人飛機離台。

羅爾斯為何一日快閃台灣？據了解，由於面板供應吃緊，羅爾斯亞洲行先前往韓國面板廠拜會，再旋風來台，目標鎖定拜會面板業友達跟群創「催貨」要產能，另外，關鍵晶片如聯發科集團旗下電源管理IC立錡科技及網通周邊IC瑞昱，都在「召喚名單」。

除關鍵零件供應商被召喚摸頭，要求加強供料，惠普主要代工廠廣達及英業達也被通知會面，主要是一年多未見，趁機碰面表達感謝，增進雙方合作關係，其次也希望幫忙多出貨，不過因為防疫關係，惠普無法參加廣達當天的供應商大會。

小辭典：經濟泡泡 2020年11月中央流行疫情指揮中心宣佈放鬆商務人士來台防疫措施限制，中央流行疫情指揮中心准許條件符合外商來台，要求僅數人來台、快閃三天、免隔離，今年1月因為桃園醫院事件一度暫停，3月1日又恢復，已有上百企業申請。

CEO來台面會供應鏈有用？業者：拼命也得擠產能賣面子

全球各產業都大缺料，車廠缺料是透過國家經濟部長或貿易單位來信要求台灣加強供貨，資訊業者則是由CEO親自出馬拜會供應鏈，到底是否有效？

台灣一家電子五哥董事長向《數位時代》透露，「一定有效！」他指出，惠普CEO親自來訪，不必多說什麼，供應商一定會看面子給多一點量，但這招不能常用，不然也沒辦法有效。但現在各供應鏈產能都緊繃，如何給更多貨？

廣達是筆電代工龍頭，也是惠普主要代工廠之一。 王郁倫攝影

他解釋，現在工廠產能每班次交替間會有空檔時間，工廠產能也不會是100%的，這些零碎的時間若加強運用，比方要求縮短換班時間或不停班，都能湊出一些量給惠普。但他坦言，若工廠是強擠產能給客戶，一般不能擠超過一個月，不然工廠會反彈。

另一家電子大廠高層指出「見面三分情」，惠普CEO來訪一定會有效果，供應鏈會拼一點數字給惠普，台灣面板業對惠普而言雖非第一大供應國，但因為缺得厲害，台灣產量也必須固樁。

友達是台灣面板龍頭，圖為友達董事長暨執行長彭双浪。 友達光電

對於這個消息，群創法說會上則回應表示，台灣資通訊產業是重要供應鏈，客戶CEO來拜訪，代表群創是重要角色，群創也會積極滿足客戶需求，對在家工作及教育學習需求加強滿足。

惠普2020年成長末段班，2021年拼高成長成績單

視訊會議已成疫情下新常態，為何惠普還要在疫情下冒險飛一趟？這或許可從2020年全球PC市占率成績單中惠普表現可見端倪。根據IDC或Gartner統計，惠普是2020年前5大PC業者中，出貨成長動能最差的一家。

IDC統計，惠普2020年銷售量排名第二，年成長僅7.5%，成長率落居末位，相對蘋果跟宏碁有20~30%年成長，相差極大，而PC龍頭聯想的成長性也有12%，缺貨使惠普與聯想差距拉大，2019年惠普跟聯想PC銷量差距不到200萬，2020年擴大到500萬台左右。

市場傳出惠普一度標下印尼校園專案大單，但最後缺料交不出貨， flickr

據了解，惠普2020年曾標下印尼學校教育百萬台標案，但因缺料無法供貨而放棄，印尼錯愕之餘轉向台灣品牌詢問供貨可能，這也凸顯惠普去年缺料問題嚴重度。

由於2021年PC產業需求持續看增，5大PC品牌幾乎就是拼供應鏈掌握度，誰能快速滿足需求，誰能高成長，為了不成為成長後段班，惠普自然比同業都緊張。

宏碁忙調料，背包意外年銷60萬個

宏碁去年因零組件調度得宜，銷量高成長，市占率也挺進TOP5，跟華碩正負差距僅20萬台，董事長陳俊聖也分析，展望今年整體PC市場還是正成長，宏碁要拚成長最多，關鍵也在供應鏈，而由於宏碁「大到可以讓供應商見我們，聽我們講話，我們PUSH會有反應，但小到享有較高成長率，」相對DHL（戴爾、惠普、聯想）品牌，宏碁有絕佳優勢。

陳俊聖指出，桌機去年成長最多是AIO一體電腦及電競機，筆電以教育及家用為主，顯示器也有大成長，視訊用的網路鏡頭也賣超好，電腦周邊中，背包銷量受疫情減少外出影響，銷量有一點跌，但一年還是能賣60萬個包包，甚至包包的周邊如小掛勾也賣到缺貨。

宏碁董事長陳俊聖透露一年可賣60萬個背包，顯示器及桌上電腦去年都熱賣，今年成長性也樂觀期待超前對手。 蔡仁譯攝影

小掛勾也能賣？陳俊聖打趣說，小掛勾就是包包上，有雙邊勾環的配件，一邊掛在包包上，一邊可以掛吉祥物，這東西雖賣到缺，但讓他差點開始懷疑人生的是宏碁一個賣3美元，但合作廠商Porsche Design賣146美元一個，還是該品牌最便宜的物件。

而現在電視一台最貴已經達1400萬元，超過一百吋，被客戶當屋子的隔間用途，類似數位看版跑海洋或風景照，現在3C用途已經跟過去大為不同。