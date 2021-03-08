不再只做硬體，稱斤論兩的賣！緯創集團拼數位轉型，小金雞群2021年加速奔跑，副董事長黃柏漙預期新事業2022～2023年能看見顯著成績。

緯創要從產品代工的緯創，轉型為服務的緯創！

緯創集團旗下緯育5日宣佈與英語教學機構LiveABC合作，提供企業員工多益（TOEIC）跟商業會議英文訓練，緯創副董事長暨新創總經理黃柏漙直言，台商多角化佈局東南亞市場，衍生人力升級、數位轉型需求，將與中華電信攜手提供5G＋AIoT價值服務，2022～2023年可看見具體成果。

右起為緯育營運長黃永鑫、緯創副董事長黃柏漙、LiveABC總經理鄭俊琪。 王郁倫攝影

電子五哥過去兆元級營收都來自代工，價值創造程度低，緯創積極朝雲端服務及數位轉型方向走，投資緯創醫學、數位教育緯育、數位轉型解決化方案緯謙科技、工業電腦暨車載電腦的緯昌，加上集團內網通大廠啟碁及伺服器大廠緯穎、轉投資iKala，與日前宣佈結盟合作的中華電信，將攜手打國際市場。

緯育本身是中小企業人力教育平台，今年會員人數已經超過21萬人，宣佈與語言教育機構LiveABC合作，緯育今年目標營運倍數成長，營收挑戰4億元。

黃柏漙直言，「緯育可說撿到槍，可以大幹一場！」語言學習一直是台灣強需求，但英文訓練效果不彰，隨緯育納入語言內容服務，黃柏漙預期今年至少7,000名用戶使用。

緯創集團旗下緯育宣佈與LiveABC攜手合作，今年目標7000用戶，緯育營收翻倍達4億元。圖右起為緯育營運長黃永鑫、緯創副董事長黃柏漙、LiveABC總經理鄭俊琪、執行副總阮德恩、總編輯陳豫弘。 王郁倫攝影

「整個東南亞不含印度有8億人口，夠大，語文也是東南亞強需求，對發展相當有信心。期望透過更好的科技工具，讓台灣人對語言不只是學，還能用。」黃柏漙解釋，台商加速佈局東南亞，光緯創本身就有菲律賓、馬來西亞、越南等工廠，跨國能力人才，尤其是英語能力也是重點。

緯育主打雲端教育系統，成集團海外佈局支持力

而緯謙日前宣佈與中華電信合作，雙方攜手前進東南亞市場，也是期待以中華電信寬頻服務為骨幹，推動緯謙價值服務順利落地，而許許多多數位轉型服務都需要人才培訓，緯育的教育系統將教材雲端化，成為緯謙服務落地的支持力量。

「緯創希望從製造為主，轉向以服務為主」，黃柏漙指出，轉型過程要人的DNA改變，其次是技術改變，專業知識也從製造，轉向更多產業知識，如醫學或養殖漁業，他認為緯謙雖正建立這些知識經驗，但速度不夠快，在他認知中，雲服務不該只是2~3成的成長，應該是倍數的成長，2020年找到方向後，相信未來兩三年會加速展現。

緯謙是緯創集團最快IPO金雞，圖為總經理夏志豪。 緯謙科技提供

緯謙也加強智慧製造服務。黃柏漙指出，台商赴海外設廠若雲端化將十分便利，可以減少IT人才駐點需求，比方中國工廠生產機台參數若雲端化管理，未來到越南設廠，就可以從雲端下載參數能生產了，減少很多人力派遣需要，同時據點多，但數據卻不會分散。

東南亞佈局看準台商商機，借力中華電骨幹

對於台商海外設廠的人才外派語言訓練，緯育也可以提供海外據點員工訓練，或在台訓練有成再出海。LiveABC近年也積極佈局海外教育市場，中南美10國有100所學校教師上線學習課程，具豐富海外培訓經驗。

緯創醫學科技外骨骼機器人Keeogo可協助中風患者做練習。 蔡仁譯攝影

緯謙目前積極協助中小企業數位轉型，比方替台灣連鎖影城喜滿客做雲端售票系統，未來各影城據點開設便利性大增，2020年緯謙營收還不到10億元，今年營收目標成長50%，營收衝破10億元大關。

集團旗下工業電腦事業「緯昌」則主做物聯網裝置，黃柏漙指出，緯創也會結合服務或透過夥伴把IOT硬體整合銷售，不再只是做硬體、秤斤論兩地賣，轉型做服務可以收月費，客戶除非跑掉，否則會一直累積下去，商模比較健康。