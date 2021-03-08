梅鐸運用他非凡的謀略、手腕，將一家小報社發展成橫跨美、歐、大洋洲的媒體集團。已90歲高齡的他，如何在新聞付費戰中將Google一軍？

新聞媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）擁有《福斯新聞》、《華爾街日報》、《太陽報》、《澳洲人報》等多不勝數的媒體事業，在美國、英國、澳洲都擁有極大的政經影響力。尚未正式交棒的他，儘管已經年屆90，仍然充滿野心、霸氣，在今年2月，他甚至成功挑戰科技巨擘Google，讓對方同意支付他旗下新聞集團（News Corp）鉅額的新聞使用費用。

崛起：透過帶風向的影響力，打造有利的政商環境

出生於澳洲、畢業於牛津大學的梅鐸，21歲時從他父親手中接下發行量僅7.5萬份的一間澳洲報社，在這之前，他已觀察父親在生前是如何透過報紙的影響力，幫助政治人物宣傳，再反過來透過政治人物幫助他的事業。

因此他決定將這套模式發揚光大，多年以來不斷收購地方性的報社，終於在1964年整合成澳洲第一份全國性報紙《澳洲人報》，藉由最大發行量的影響力，為特定候選人宣傳，待這些人當選之後，再為梅鐸鬆綁限制媒體發展的法規，讓他得以在澳洲跨足不同領域的媒體事業，終於成功打造出梅鐸的第一個媒體帝國。

梅鐸於1964年7月親自審閱首次出刊的《澳洲人報》，日後他透過《澳洲人報》帶風向的影響力，打造對他有利的政商環境，成功在澳洲建立他第一座的媒體帝國。 Melbourne Press Club

壯大：「野心」讓梅鐸稱霸英美

對於梅鐸而言，企業經營並非他的重心，擴增他媒體帝國的領土，才是他真正的野心。因此在家鄉澳洲獲得成功後，他又再次運用媒體與政治互利的成功模式，從英國柴契爾夫人到美國前總統雷根，不斷深入政圈的最核心，事業也從平面媒體再跨足到更具影響力的電視新聞。

梅鐸操作媒體和政治的手腕，在美國前總統川普2016年參選時，再次獲得印證。他旗下的《福斯新聞》成功力捧支持的川普上位，而超會製造話題的川普，又間接幫助《福斯新聞》延續它20年收視冠軍的佳績。

曾為前總統小布希效力的新聞工作者弗魯姆（David Frum）曾說「共和黨過去以為福斯是在為黨效力，現在才了解，其實是共和黨在為福斯效力。」從此可看出梅鐸媒體帝國呼風喚雨的影響程度。

梅鐸擴增媒體帝國領土的野心，讓他成功制霸英美兩國。 Melbourne Press Club

鞏固：「霸氣」讓梅鐸不畏挑戰

大膽運用政商關係的梅鐸，操作手法必定會引起爭議，例如在川普落敗後，他的集團面臨大量檢舉，包含指控《福斯新聞》報導選務爭議的假新聞。然而梅鐸面對過無數的控訴，甚至曾經到英國國會出席聽證會，霸氣的他，不太在意這些法律攻防，他更看重的是公司營利。

例如近年面對科技巨擘Google、Facebook不斷壯大，而自身的傳統媒體銷量不斷下滑，梅鐸挺身而出，從家鄉澳洲開始，再次運用他的政治影響力，要求這兩間公司必須支付費用，才能繼續刊登、使用新聞報導。

雖然Facebook執行長祖克柏一度選擇不合作，反而限制澳洲Facebook用戶不能在平台分享、閱讀新聞報導，然而Google執行長皮蔡（Sundar Pichai）卻與梅鐸取得協議，Google同意支付鉅額費用，換取梅鐸旗下新聞集團（News Corp）的部分新聞刊登權。儘管這場新聞媒體與平台的大戰，梅鐸並未全勝，但是他的霸氣，至少已為自身集團討回其他媒體要不到的權利。

危機：一手創立媒體帝國，卻也埋下接班隱憂

梅鐸一手將父親留下的地方性報社，變身為龐大的媒體帝國，除了憑藉他的政商手腕、野心、霸氣，也歸功於他事必躬親的態度，甚至當2016年《福斯新聞》前王牌製作人因為性醜聞下台時，已經85歲的梅鐸還自己去填補製作人的空缺，有效壓下各界投資人的焦慮，並且鞏固公司內的軍心。

年屆90的梅鐸，尚未正式交班，他將集團事業的決策權平分8等份，最年長的四個孩子各有1等份決策權，而他掌握剩下的4等份，這也代表直至今日，整個集團仍然由他主導。

在此同時，他的次子拉克蘭梅鐸（Lachlan Murdoch），和第3個兒子詹姆士梅鐸（James Murdoch）都希望成為正式接班人，梅鐸為弭平兄弟之間的內鬥，遂安排兩位兒子在集團內眾多公司都擔任同等高職，此舉卻讓企業出現雙頭馬車，遇到重要決策，還是需要梅鐸親自出面解決。叱吒商場的大亨梅鐸，卻在面對親情時顯得優柔寡斷，這讓外界對集團的未來不禁感到擔心。

幸好梅鐸曾自信地表示，他的母親活到103歲高齡，他相信自己仍然還有很多時間可以工作，但外界也期待他能夠明確交班，讓這個媒體帝國有更清楚的未來！

資料來源：Vanity Fair、紐約時報、Financial Times、Business Insider、Facebook

責任編輯：文潔琳、錢玉紘