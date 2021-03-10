2020年，Deliveroo的平台交易總額（GMV）為41億英鎊，高於2019年的25億英鎊，年增64.3%。虧損2.237億英鎊。

2020年4月，曾跟UberEats、foodpanda組成外送三強的Deliveroo（戶戶送）宣布退出台灣市場，但這間有亞馬遜當金主的外送平台公司在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情期間業績大漲，宣布將在倫敦證券交易所上市，目標讓公司估值達到100億美元。

現象一：外送平台短期仍是燒錢生意

Deliveroo在8日公開的上市報告中揭露自己的營運表現，目前在全球12個市場、800個地點和11.5萬間餐廳有合作關係，外送員數量達10萬人，客戶數則有600萬名。

2020年，Deliveroo的平台交易總額（GMV）為41億英鎊，高於2019年的25億英鎊，年增64.3%。虧損也同步縮小，去年淨損2.237億英鎊，少於2019年的3.17億。

值得注意的是，Deliveroo在報告中指出2020年至少有「過半」時間、累積6個月時間帳上都是賺錢的。對這間在2013年便成立的食物外送公司而言，能繳出這樣的營運成績確實值得雀躍。

《CNBC》報導，Deliveroo在2020年初一度瀕臨破產，主因是亞馬遜在2019年5月領投的5.75億美元鉅額融資遲遲無法「入帳」。

報導指出，亞馬遜希望能換取Deliveroo公司16%股份，但英國反壟斷主管機關、市場管理局（Competition and Markets Authority）在同年7月份提出質疑，擔心這筆交易可能影響市場競爭公平性，因此凍結資金。

幸好在2020年初，Deliveroo獲得其他創投金援，額外獲得1.8億美元救命錢，加上實施裁員、關閉部分市場等措施，才讓他們得以撐下去。

現象二：未來玩法求變，推訂閱制、外送解決方案

上市報告書中另外也揭露了Deliveroo的雙重股權設計，例如同樣是1股，一般股東只有1票投票權，但台籍創辦人許子祥（Will Shu）將有多達20票的投票權，藉此增加對公司的掌控性。

台籍創辦人許子祥。 蔡仁譯

但更該注意的是這間在歐洲市場深耕的外送公司未來佈局。

如同foodpanda、UberEats等落地台灣的外送平台瞄準生鮮雜貨（grocery），Deliveroo也看好雜貨物領域發展，不過他們並沒有當成主軸，而是選擇在既有食物領域提出變化。

Deliveroo表示，2021年起會擴展雲端廚房，並擴大訂閱制（Plus）、餐廳外送解決方案（Signature）。

Deliveroo推出的訂閱制方案與Uber Eats雷同，月付3.49元英鎊、訂單金額超過25英鎊，可享免外送費。

至於2月推出的Signature則包含兩種服務：一種是透過餐廳網頁、App點單，串接Deliveroo的外送車隊送餐；另一種更接近整套解決方案，連網頁設計都包含在內，像是同業DoorDash旗下也有類似服務。

2021，值得觀察是否有更多業者，從外送最後一哩路回過頭結合電商，推出整套解決方案。

資料來源：CNBC、Bloomberg、Deliveroo官網

責任編輯：蕭閔云