2021年台股第一家IPO公司展碁國際，也是宏碁第一家興櫃直接上市小金雞，總經理林佳璋的管理與業務能力一流，他如何在拿下任天堂、Adobe等大客戶？

家住台中，由於跟大哥相差11歲，上小學時，哥哥已經北上念書，展碁國際總經理林佳璋的童年是在獨自幫媽媽打理菜市場生意中度過，由於家裡大小事只有他這一位幫手，林佳璋練就獨立自理能力，「顧攤做生意」更是小時候的必修課，週末天天上演。

小二開始幫忙顧攤，小五開始，林佳璋得清晨5點爬起床，騎腳踏車去載貨回來，讓媽媽準備開市，6～7點再趕去學校上課，就這樣持續十幾個年頭。

陳俊聖透露展碁三度計畫上市，終於成功，而這一路是史詩級的故事。 王郁倫攝影

到了星期六日，他跟媽媽分工合作，兩人各顧攤位一區，他幫忙賣豆包、豆腐、花生、海帶，快速回應來客，等上國高中，媽媽讓他升級負責批貨，該怎麼揀貨、思考第二天該進哪些料，讓攤位品項增多，成為他的任務。

也因從小扛起買貨批料工作，他練就精準挑菜眼光，什麼貨是好的，哪些店家產品賣相不好，媽媽帶著他實地演練批個兩次貨，接下來他就得「技轉成功」自己操辦。

天生生意仔，精準眼光提高花生銷量

所謂「生意仔歹生」，林佳璋天生有靈活的 商業頭腦，邏輯力強，從顧攤中，他發現，花生傳統賣法是當有客人來買，再從5斤一大袋的花生中撈出來秤，買多少秤多少，第一次撈多或少，得再撈花生微調，但「現秤現賣」的節奏實在太慢，他開始思考如何速度加快。

「我跟媽媽講，先把花生事先秤好，裝成一袋一袋，有3元、5元的一包，客人來說要買2元花生，就叫他買3元的，客人若要買4元的花生，就叫他拿5元的走，」林佳璋回憶，客人不用等，拿了就走，規格化反而讓花生銷量快速從平均一天賣一大袋（5斤），變成可以日銷兩～三大袋、相當於10～15斤，生意自然變好。

顧攤做生意，跟林佳璋現在掌管的展碁國際代理商生意，其實有相似本質。「跟代理一樣，菜攤上，每一項商品都是重要素材，多品項才能維持一天的利潤，」林佳璋2014年應召回鍋宏碁，他在展碁總座任內不斷擴大代理業務廣度，目前展碁代理經銷品牌超過150個，是台灣第一大軟體代理商，也是資訊產品代理前三大，拿下任天堂代理權就是展碁很重要的一役。

菜攤老顧客若買得多，林佳璋會貼心告訴熟客，待會幫忙送到家裡，不必提著逛市場，客人也樂得接受，如同任天堂在台灣沒有分公司，展碁就義務幫任天堂做市場行銷管理，幫忙原廠服務經銷商作維修，成為原廠的手腳，黏住客戶。

「我很多東西都提早歷練。」林佳璋說，從小接觸生意，歷練啟發他懂得如何應對客人，滿足客戶需求，在有限時間內做最多的事，甚至在生意不好時找機會。如今他事業有成，也同樣鼓勵後進，凡事可以多提早歷練，未來可以縮短職場摸索時間。

林佳璋透露逐漸在工作中找到成就感，自信高了才能講出口兒時同學的傷害。 王郁倫攝影

但親眼見母親擺攤做生意的辛勞，林佳璋對做生意並沒有興趣，「我當時想不要賺這種辛苦錢，國中開始打工，認為其他工作都比菜市場好。」他笑笑回憶，為了賺學費，打很多工，當時內心就是喜歡賺錢。

林佳璋國高中起開始打工，18歲時還當過電玩機維修工程師，負責台中區機台維修，當時賭博電玩興盛，工程師奇缺，不僅加班有加班費可拿，過年到店家修好機器還有紅包可領，「我最喜歡過年上班了，」林佳璋透露，當年店家巴不得快點修好機器做生意，機台修好了，一開心，最高曾塞給他一千元的紅包，在當年可是個大數字。

心隨境轉，追求成就背後是兒時受創記憶

但林佳璋年輕時愛賺錢，其實背後有一個被他深深埋藏起來的動機，那就是「為了爭一口氣」。「以前小時候很自卑，我很少講這個，直到宏碁當上經理，才卸下這個心情。小時候被笑，同學笑我是沒有父親的人，這個創傷很大，那個笑我的人，我一直記得他的名字。」林佳璋說。

但現在提起這段往事，他能神態自如分享，也意味跟這段不好記憶終於和解。靠著當年同學的酸言酸語，他湧起不服輸、以後不要被人家笑的心情，不論是唸書工讀或進入職場都很拚命，後來他35歲時在宏碁已升到協理，林佳璋獲推薦入選施振榮「群龍計畫」，成為10年培養100個總經理中的明日新星，跟現在緯穎總經理洪麗甯是同梯，當年那些言語，現在已經不能左右他。

林佳璋是生意仔，眼光好，幫展碁拿下多個關鍵客戶。 王郁倫攝影

「窮人家的小孩早持家，因為要自己找吃的。」林佳璋這套求生本領，也幫助他在宏碁及展碁任內，數次幫公司找到救命飯。1986年宏碁代理昇陽工作站，後來代理權移轉，面臨沒東西可賣，林佳璋立刻談下IBM RS6000電腦代理，當時的宏碁主管王振堂還誇他「很會找菜」，而他第一個主管蔡振豪則教導他管理技巧與策略想法，讓他練會基本功，也成他不斷提起的貴人。

談起過往成績，林佳璋總是三分實力，七分謙虛地強調是受貴人相助，也因為在宏碁滋養長大，成為他獲益匪淺的一段時光，也因此讓他抱著報恩的心情，爾後從大聯大集團回鍋宏碁效命。

故事要從頭說起，2007年，宏碁將做IC通路的子公司建智併給友尚，林佳璋當時已是建智總經理，離開待20年的宏碁加入友尚集團後，他受友尚董事長曾國棟重用擔任副執行長，2010年，大聯大併購友尚組大聯盟，林佳璋又受大聯大集團董事長黃偉祥及執行長（現任副董事長）葉福海賞識，再兼任教育長及大中華區雲端事業總經理，新東家發揮空間無限。

從大聯大回鍋，只因感謝宏碁栽培

但2013～2014年宏碁陷入空前巨虧危機，施振榮廣招老宏碁人回來救火，林佳璋被詢問意願，他想了想，隨即向友尚曾國棟說明心情：宏碁現在很辛苦，我得回去幫個忙。取得諒解下，他裸退大聯大集團所有職位，2014年接任展碁總經理至今。

展碁董事長陳俊聖與總經理林佳璋。 王郁倫攝影

回想當年從大聯大回鍋宏碁的決定，友人質疑他「你不是飛蛾撲火嗎？」林佳璋苦笑，當時純粹懷抱感謝宏碁栽培之心，回宏碁時，跟他面談的主管正是現在宏碁暨展碁董事長陳俊聖，兩人同年，理念亦相投，這次面談也讓他人生四度轉彎，從宏碁到友尚，友尚到大聯大，花7年繞一大圈又加入宏碁。

在林佳璋操盤下，展碁從3C代理擴張版圖成創新通路代理商，都市能一日四趟配貨，不只增列美容保養業務，去年新加入前5大伺服器客戶Supermicro，並簽下Adobe台灣獨家代理，3月19日桃園旗艦店將開張，下一步將瞄準東南亞市場。

展碁成為宏碁集團第一家興櫃直接上市企業，2021年營業額172.8億元，年增28%，獲利2.63元，年增高達55%，「我們老四老五，目標3C通路前三強！」林佳璋信心滿滿地說。

20歲賺錢對林佳璋來說，是為了有錢，為了讓人看得起，但40歲賺錢對他來說已是一種成就，讓家人過上有品質的生活，到如今60歲耳順之年，賺錢的目的對他來說是尋求互利共好，他知道代理經銷商這行，跟原廠跟客戶一起好，生意才能永續。

林佳璋對過往懷抱滿滿的感激，他說「我現在很想找到那位同學，要謝謝他，因為他，才讓我不服輸，立定志向以後不要被人家笑。」從菜販之子到上市公司總經理，林佳璋的生命故事跟代理商業務一樣有起有伏，但他把經驗化為激勵，無論當時吃進嘴裡是苦是甜，終能嚼成人生好滋味。

責任編輯：蕭閔云