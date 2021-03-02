日本雅虎（Yahoo）與LINE，正式在3月1日完成合併，成為新一代網路巨擘，未來將投資5千億日圓發展AI，還要瞄準電商、電支等四大核心業務。

新一代網路巨擘誕生，日本雅虎（Yahoo）與LINE在2019年宣布合併的消息，雙方的整併經過簽署整併合約、簽署業務合作意向書、簽訂換股合約等流程後，終於在3月1日正式完成。

日本雅虎目前由Z Holdings（Yahoo日本控股公司）獨立經營，軟銀集團是最大股東，跟美國由Verizon Media持有的Yahoo體系，並沒有直接關連。

日本雅虎目前由Z Holdings（Yahoo日本控股公司）獨立經營，軟銀集團是最大股東，跟美國由Verizon Media持有的Yahoo體系，並沒有直接關連。 shutterstock

「ZHD 集團」成為雙方整併後新的公司名稱，會以全新的模式運作。ZHD 集團全球員工人數達2.3萬人，在日本市場提供200多項服務，在日本的合計的用戶數超過3億、商戶數達1,500萬、與日本各地方政府合作案超過3,000筆，ZHD 集團可以說掌握日本民眾生活中重要的資訊流、結算支付的金流、與通訊交流，成為日本規模最大的網路科技公司之一。

五年內投資5,000億日圓推動AI，瞄準四大重點業務

ZHD集團表示，計畫在5年內，投資5,000億日圓推動 AI 相關事業加速成長，並在日本國內與海外擴大招募5,000名 AI 工程師，也將會把日本的成功案例擴展至台灣、泰國、印尼等市場。

LINE跟日本雅虎在用戶資料串接方面，ZHD 集團強調會以用戶的個人隱私和資安為首要考量，雙方資料串接時，除了優先取得用戶同意，也會做到簡單透明的溝通說明，以及符合相關國際標準規範。

ZHD 集團目標是在2023會計年度，創造2兆日圓營收以及2,250億日圓新高獲利，並成為全球首屈一指的 AI 科技公司。

接下來，ZHD 集團會以雅虎日本及 LINE 的搜尋與入口網站、廣告、通訊為核心事業，瞄準四大核心業務發展。

電商：社群商務串連實體商店

ZHD 集團表示，會以LINE的社群通訊為基礎，朝「社群電商」發展，包括推出讓用戶可以在LINE上送禮的「社群送禮」功能，以及可以在 LINE 上號召好友揪團的團購、或是看直播主介紹商品的直播電商等功能。

此外，透過線上商店和實體商店的商品數據資料串接，讓用戶可以選擇最適合自己的購物方式。ZHD 集團也正在規劃「My Price 構想」，讓用戶可透過一個動態定價功能，以實惠的價格買到商品；未來也計畫推出獎勵忠誠度計畫，深耕顧客對平台的黏著度。

針對商業夥伴，ZHD 集團預計在今年上半年，推出「Smart Store Project」，也就是透過LINE母公司 NAVER 在電商領域所累積的專業資源，以一條龍方式，為小型店家提供從電商平台網站的架設、營運、分析、到客服和導流的完整協助，讓合作夥伴在一套系統中，統一管理和營運線上和線下商店。

瞄準旅宿、餐廳，推動商家轉型

ZHD 集團未來也會在訂房、訂餐廳等領域，專注發展在地垂直業務。

會透過AI技術，協助在地商家數位轉型，以廣告為例，透過雅虎日本、LINE、PayPay 之間的串連，對商戶提供全新的廣告行銷方案，讓商戶提高行銷成效，讓每位用戶可以收到最佳化、最個人化的實惠資訊。

金融科技： PayPay 、LINE Pay可互通

在金融科技方面，雅虎日本旗下有跟軟銀集團一起合資的行動支付品牌「PayPay」，LINE旗下則有LINE Pay，雙方在金融支付的整合，也引發關注。

預計從今年4月底開始，日本超過300萬個串接 PayPay 的店家，都將可使用 LINE Pay 付款。 PayPay官網

ZHD 集團表示，旗下兩大支付已經從店家端展開合作，預計從今年4月底開始，日本超過300萬（串接 PayPay 的店家與計程車數量）個串接 PayPay 的店家，都將可使用 LINE Pay 付款。PayPay 和 LINE Pay 也規劃，將在2022年4月把LINE Pay 的 QR Code 與支付條碼整合至 PayPay 中。

推動公共服務數位轉型

過去LINE透過官方帳號等方式，推動公共政策數位轉型。例如：LINE曾在日本第二大研發基地福岡（Fukuoka），以福岡市政府的LINE官方帳戶為基礎，將防災、倒垃圾等公共事務數位化管理。

ZHD 集團也將深化公共服務的數位轉型，發展防災與醫療保健領域的服務，將透過公私協力，官民合作解決社會課題，不過官方尚未透露具體的做法。

此外，LINE Healthcare 公司會以對日本用戶推出的 LINE DOCTOR 服務為基礎，陸續開發線上服藥指導、藥物宅配、與線上診療等功能，讓遠端醫療更便利、服務更多人。預計在2021年底前，LINE DOCTOR 會開始推行線上服藥指導服務。

責任編輯：錢玉紘