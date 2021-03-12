做過果汁送貨員、汽車驗車員，服飾門外漢彭民雄如何一步一腳印，走出台灣自有品牌Traveler展店五十七家門市的風景？

「這個衣服不能看啦！這個怎麼賣？」三十多歲的彭民雄被趕出商家，抱著從羽絨衣工廠拿來的樣衣，站在台北市信義路三段的街頭上，硬著頭皮踏進另一間商家。

三十多年後的現在，國內機能服飾品牌Traveler創辦人彭民雄坐在公司總部，位在當年被趕出門的信義路三段，娓娓道來他一路創業、到目前門市接近六十家的歷程。

在國際知名品牌林立的戶外機能服裝市場，台灣本土品牌Traveler殺出一條血路，建立精品級的形象。鮮少人知道，這個品牌的創辦人彭民雄，是一個曾被軍校退學、被父親罵「對不起父母、對不起國家」的「魯蛇」。

留著一頭俐落有型的短髮，修整過的鬍髭，彭民雄自陳，從小讀書時，注意力就不集中，成績很差。出身嘉義眷村的他，被父親要求去讀空軍機械學校（後改制為空軍航空技術學院）。「當兵正合我願，體力充沛好動的我，對軍旅生活很嚮往，又可以報效國家！」彭民雄說道。

「豈料，就讀空軍機校後根本不是這回事，要讀機械學、氣象學、電子、物理、化學⋯⋯又遇到我的罩門。」「我沒有一科是及格的，不僅遭到退學處分，還要賠國家錢。」「擔任士官長的父親從軍校領我回家的那一天，我永遠也忘不了，他罵我，『你對不起你的父母！你對不起你的國家！』」彭民雄回憶說。

一只小包包離鄉背井闖天下，不想要「人生就只能這樣」

被軍校退學，彭民雄在金門服完兵役回到嘉義老家，與家人、尤其父親關係頗為緊張，無形的壓力讓他在眷村老家待不到一周，就決定背著一只行囊上台北市打天下。

北上前，他沒有任何計畫，到台北第一天先投靠一位家鄉的朋友。「朋友叫我先偷偷睡在他上班的辦公室裡，隔天再去找房子。」「那個地方剛好就位於現在Traveler總公司附近，每次經過，我還是百感交集。」彭民雄感慨地說。

到台北之後，彭民雄先是應徵了一份果汁送貨員的差事，騎摩托車送貨到台北市各個小吃店與餐廳。送貨送了三個月，遇到裕隆汽車招考技術員，他想，念空軍機校時有些技術底子，不妨去試試看，結果被錄取了。

「我在裕隆汽車待了七年，主要工作是引擎測試與調校，待遇很不錯，這段時間我結婚生子，算是成家立業了。」不過，看到在裕隆工作二十五年退休的同事領了一、兩百萬元的退休金後，彭民雄反問自己：「二十年後的自己，領了兩百萬退休金，人生就只能這樣嗎？」

TRAVELER創辦人彭民雄。 TRAVELER官網

幾經思量，三十二歲的彭民雄決定離開裕隆，為自己闖一次。他轉換跑道，應徵上一家做羽絨衣的貿易公司業務，雖然薪水與福利大不如裕隆，但他抱著邊做邊學的心態，想說或許有機會自己也開一家公司。

「那家貿易公司老闆對我不錯，但我真的無法認同他做生意的方式。」

「因為他總是跟工廠說，這次出貨先搏交情啊，把價格壓得很低，再畫個大餅安撫工廠，說以後會有接不完的訂單，但其實根本是打帶跑戰術，一直不斷換供應商。」「而我這個業務總是夾在老闆與供應商之間，很難做人。」彭民雄說。

搭上返中探親與留學商機，兩年累積第一桶金

做得很不開心，彭民雄於是離職了。時值政府開放返中探親，他想要為去探親的父母準備禦寒衣物時，想到一個交情不錯的供應商，去找他買衣服。「那個老闆看到我，很熱情地招呼，打開倉庫叫我隨便選，直說孝順父母是應該的，『送你免錢啦！』」

「我進到倉庫，看到滿坑滿谷的羽絨衣、禦寒衣物，靈光一閃，去大陸探親不就是明擺在我眼前的大好商機嗎？」回去之後，他好好地想清楚自己的創業計畫，再回頭找那個工廠老闆，「跟他說我一筆錢押你那裡，我幫你賣衣服，開放探親會有大商機。沒想到老闆很阿莎力地對我說，不用不用，賣多少結多少，不用有庫存壓力，你在幫我解決問題啊。」讓彭民雄相當感激，「這位老闆是我創業的大貴人啊！」

那時美國在台協會位在信義路三段，要出國的學子都會來這條街打理禦寒裝備，因此很早就發展出一整排的羽絨衣商家聚落。彭民雄拿著工廠樣衣，沿著信義路三段逐店推銷，儘管成功率不高，但終於有店家答應讓他寄賣。

蘇太太經營的美嘉羽毛是生意最好店家之一。與其他交貨完就走的供應商不同，彭民雄總會留下來幫忙招呼客人，待店內人潮退散才將交貨簽單交給蘇太太，此舉不但讓貨品最不齊全的他，成為店內寄賣的商品銷售量第一名，更讓他擁有對市場的敏銳度，以及實戰的銷售經驗。靠著個人的努力與貴人們的幫助，不出幾個月，他就累積到了第一桶金。

彭民雄對穿搭、服裝設計有獨到見解，年輕時站在第一線的銷售經驗，讓他總能精準抓住消費者需求。 今周刊

對市場需求有一定掌握度後，彭民雄跟更多工廠下單，過去的銷售經驗在此刻完全發揮，他看上的羽絨衣色澤、厚度、款式，每每切中市場，彭民雄不到兩年賺進千萬財富。

然而，旅行者不為眼前景色駐足太久，他在冒險地圖上標記了下一個目的地：建立品牌。

「台灣紡織業的技術很強，可惜好的技術與布料都給國外品牌用，本土品牌一直起不來。」彭民雄說，「我以前做的是通路品牌。對店家而言，利潤高、出貨快、收款慢，才是關鍵；至於品質好不好，不是通路商考量的重點。」「要徹底解決這個問題，唯有發展自有品牌、建立自己的通路，才能讓品質與形象更上層樓。」

事業有成回饋社會，人生下半段「感恩比成功更重要」

彭民雄自己做品牌，這也意味著將與原先的經銷商成為競爭對手，首先需要做的是另尋通路。正好當時百貨公司沒有太多羽絨機能服的品項，彭民雄開始從三、四線的百貨業者設櫃，一步一腳印，漸漸發展成現在全台一線百貨公司都能見到Traveler旅行者的櫃位。

事業有成的彭民雄，人生風景漸漸轉換為另一種景致——公益。二○一六年，他號召企業界好友，進行「1919幸福巴士」環台公益之旅，帶給全台偏鄉的弱勢長輩「從頭到腳」的服務體驗。

頭髮，有曼都髮型的設計師負責打理；內衣由三花棉業提供，鞋子則是阿瘦皮鞋，禦寒衣物當然是Traveler提供，二十幾家企業共襄盛舉，整趟行程為期十五天，光二○二○年一年共服務七百多位長輩。「過去我也受很多貴人幫助，現在是回饋回去。人生上半段，我覺得失敗比成功更重要，但下半段，我覺得感恩比成功更重要。」旅行者彭民雄為他至今的人生旅程下了如此注解。

彭民雄從穩定的工作職涯，選擇踏入充滿挑戰的創業路程。之後建立起台灣自有服飾品牌，就像美國詩人佛洛斯特的著名詩作《未行之路》的末兩句，「我選了少人走的路途，而這造就一切改變。」沒人知道究竟路途終點的風景為何，但彭民雄相信：出發，必定能有滿滿收穫。

彭民雄

出生：1957年

現職：Traveler旅行者總經理

經歷：百利果汁送貨員、裕隆汽車驗車員、成衣貿易商驗貨員

學歷：空軍機校(退學)

本文授權轉載自：今周刊

責任編輯：郭昱彣