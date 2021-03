北美生鮮電商Weee!在疫情期間讓收益逆向成長逾20%!它是如何在電商龍頭亞馬遜的足縫中找到一線生機,成為亞裔買家的最愛?

當Amazon大賺生鮮外送財時,在北美華人社群佔有一席之地的Weee!成績也不遑多讓。在疫情嚴峻期間,Weee!除了收益逆向增長超過20%,還在多個城市(如聖地牙哥、波特蘭、紐澤西等)擴張營運據點,並在C輪融資階段獲得來自DST Global的3,500萬美元,使其募資總額已超過1億美元。

Weee!是一家鎖定「美國亞裔族群」為客群的生鮮電商,創辦人Larry Liu來自中國武漢,並在2003年移居到美國北加州,於2015年正式創立Weee!。

北美生鮮電商Weee!創辦人Larry Liu。 截圖自Twitter

在2017年7月以前,Weee!還只是個團購平台,也歷經過創業必定會遇到的成長停緩挑戰,但Liu在剖析美國本土超市的供給,與當地華人對亞洲食品的需求後,決定將團購平台轉型為生鮮電商,並成功在美國的亞洲雜貨電商界站穩腳步。

從eBay到WeChat,再到Weee!的創業路徑

Liu從上海交通大學畢業時,eBay的商業模式被兩位校友從美國搬回中國上海,並打造出易趣網,雖然當時Liu選擇進入Intel擔任工程師,但這件事也開啟他在eBay上的拍賣副業。這個斜槓事業他一做就是超過10年,Liu在過程中更因此發現自己對價格和零售業十分感興趣,並相當享受賣東西的感覺。

2012年Liu下定決心創業,他寫了一個爬蟲程式將亞馬遜販售產品的價格抓下來,並與ebay上同樣商品做比價,透過價差套利,讓他賺到一筆錢,但他認為這件事除了能賺錢之外,好像也說不上是一件多有成就感的事。

Liu在2014年拿到綠卡的同時,微信WeChat也在一夜之間席捲美國華人圈,他因此被拉進許多群組,而這些群組的成立也開啟華人團購的風潮,群組內的其中一位媽媽甚至和在舊金山灣區捕魚的漁夫聯繫,團了價值上萬美元、數量幾百條、價格也低廉的新鮮漁貨,而跟上這波團購的成員,在收到鮮魚後,更是樂不可支。

Burdun Iliya via shutterstock

見證這個趣事的Liu突然驚覺這樣的商業模式是一個有賺頭的生意,因為在eBay上套利需要付10%手續費,即使是自架網站也需要付費給Google進行廣告。因此,他決定架設一個平台並取名為Weee!,用來替團購主和想加入團購者解決貨源問題、聯繫供應商、管理客戶關係。

Weee!後來順利完成A輪融資,其投資人更對Liu稱讚道:「Your company is the fastest growing company in the history of commerce.」(你的公司是電商歷史中成長最快速的一家)

至於為什麼取名為Weee!,Liu在接受NBC採訪時透露點子來自他的女兒從溜滑梯上滑下來時,會因為開心的情緒,發出Weee!的驚呼聲。他想讓用戶不論是在使用平台下訂生鮮食品時、收到包裝精美的食材包裹時、或是對於一站式服務感到驚艷時,也會不自覺地發出Weee!的讚嘆。

成功轉型!找到亞超電商的product-market fit

然而,花無百日紅,漸漸的Weee!開始出現找不到團主、團購者留存率不高的困境,Liu對這情況直指:「多數人雖然省去到郊外亞洲超市購物的時間,但去團主家取貨,還是要花時間排隊等領貨,好不容易排到了,卻看見團主用不專業的方式包裝食品,觀感相當不好。」而Weee!的成長停緩,也連帶影響B輪投資,後來Liu選擇回中國進行融資,並體會到何謂「打斷手骨顛倒勇」的心情。

某天,Liu因為地磚濕滑不慎跌倒,骨折讓他被迫在醫院靜養一個月,他卻因此利用這期間想通為什麼Weee!的增長會放緩,他終於領悟:「華人團購的崛起,不是因為團購體驗有多好,而是因為華人不能以便利的渠道買到想要的、好吃的東西,目的不在於想去鄰居家聊天,然後順便拿條魚回來,而是 送貨上門 。而且也不該像團購群組那樣,只提供幾十個左右的產品,而是要提供2,000個產品,盡可能多樣化,讓大家可以一站式的一次買齊所有食材。」

2017年7月,Liu果斷將Weee!轉型為電商,初期因為還不知道送貨訣竅,所以一個郵遞區只能送貨一天,後來才逐漸成長為每天都能到各個郵遞區送貨。2019年受邀創業分享時,Liu便表示:「Weee!從創立至今已成長6倍,因為一旦找到product-market fit(對的產品),你不用推著所有事情走,事情反而會推著你前進。」

Weee!如何做出市場區隔,與美國本土零售商匹敵?

除了WeChat的團購經驗促使Liu發想出Weee!的事業,Weee!也抓住美國零售業龍頭「缺乏對亞洲人飲食與消費習慣的瞭解」以及「當地亞洲超市在地理距離和食材品質上的缺點」,企圖填補美國亞裔消費者在生鮮食品上尚未被滿足的需求。而所謂的「 美超缺乏瞭解、亞超待改進 」的缺點,不外乎是以下幾種現象:

亞洲超市地點過遠 ——需要開一個小時甚至以上的車,才能買到亞洲人常吃的食材與商品,因此消費者得舟車勞頓跑好幾個點,才能買齊所有食材。

飲食文化的不同 ——美式大型賣場對於亞洲人慣常吃的米、麵等主食以及調味料,可供挑選的商品不多,品牌也不見得聽過,因此對美國超市沒有忠誠度。

多數生鮮電商仍須派員到實體店選購 ——即使是知名的同業Instacart,也需要派配送員到超市採買,無法掌控整個供應鏈。

超市衛生環境堪憂 ——多數位在市區的亞洲超市,店面小、商品種類不齊全、衛生環境及蔬果品質也不佳。

Liu在創業經驗談中,數次強調Weee!的願景是「成為北美亞洲人的主要食品來源(Primary sources of grocery for Asian Immigrants in North American)。

他接著解釋背後的原因:「一來是因為亞超的商品對亞裔人口有吸引力,一年來自一個家庭的花費達5,000到10,000美元;二是 明確鎖定亞裔客群 ,而非只想嘗試一兩次亞洲食物的美國人;最後則是Weee!不會去中國或歐洲開疆闢土, 只會鎖定北美地區 ,因為光這裡的市場規模,保守估計可以有幾百億美金。」

在確定商業戰略後,Weee!的運作模式包含以下幾個特點:

口耳相傳與曬單評論機制 ——Weee!鼓勵用戶透過知名的社群媒體平台,如WeChat、Facebook、Twitter和Instagram,分享購物心得或開箱文,甚至是料理方式,而當一個消費者透過其他消費者的貼文內容,決定購買該樣商品時,發文者更可獲得折扣。

一站式的選購 ——Weee!的模式類似Amazon prime,在西雅圖擁有佔地約2萬平方英尺的倉儲間,公司約有3,000種產品分別自農民、進口商、分銷商和製造商採購而來,並配有送貨駕駛員,控制食材從農地到餐桌的過程。

次日送達 ——有別於其他雜貨運送電商打出當日送達的口號,Weee!仔細包裝、冷鏈運送,為品質把關,不僅節省成本也提高預定服務的效率,例如可將同一客戶的各別訂單,合併為一次交貨。

消費達標享免運 ——Weee!對於金額超過35美元的訂單提供免運服務,設定這個金額,是因為每位消費者平均每月會消費250美元,已無需透過運費來增加每筆訂單的收益。

Weee!的下一步?

根據Nielsen Holdings N.V.在2020年5月的市場測量報告,亞裔美國人在美國的購買力,在2024年將會達到1.6兆美元,但這並不表示已在市場站穩腳步的Weee!就能免費搭上順風車。

目前為Good Food Holdings執行長的Neil Stern便提及:「Weee!的挑戰在於所謂的亞裔族群有數十種不同民族,要全盤性的思考才能在這個領域中佔據優勢,而這對所有人來說,都將是一個挑戰。」

對此,Liu也指出:「Weee!將著手對亞洲雜貨進行更全面的標示,著重提供亞裔族群的家鄉特有食品之餘,也會對商品進行分類,譬如註記食品是來自台灣、韓國或是其他鄰近國家。」此外,Weee!在舊金山與西雅圖地區也推出商品組合包,替消費者挑選10至15件必買商品。

當初Liu在決定將團購平台轉為電商經營時,他說:「你不見得要做多大的事,但要想明白自己究竟要專心致志在哪一件事情上。」而Weee!的營運也應證了Liu的人生理念,亦即只鎖定擁有龐大消費力的亞裔人口、堅持只在北美地區發展。

