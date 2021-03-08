北美生鮮電商Weee!在疫情期間讓收益逆向成長逾20%！它是如何在電商龍頭亞馬遜的足縫中找到一線生機，成為亞裔買家的最愛？

當Amazon大賺生鮮外送財時，在北美華人社群佔有一席之地的Weee!成績也不遑多讓。在疫情嚴峻期間，Weee!除了收益逆向增長超過20%，還在多個城市（如聖地牙哥、波特蘭、紐澤西等）擴張營運據點，並在C輪融資階段獲得來自DST Global的3,500萬美元，使其募資總額已超過1億美元。

Weee!是一家鎖定「美國亞裔族群」為客群的生鮮電商，創辦人Larry Liu來自中國武漢，並在2003年移居到美國北加州，於2015年正式創立Weee!。

北美生鮮電商Weee!創辦人Larry Liu。 截圖自Twitter

在2017年7月以前，Weee!還只是個團購平台，也歷經過創業必定會遇到的成長停緩挑戰，但Liu在剖析美國本土超市的供給，與當地華人對亞洲食品的需求後，決定將團購平台轉型為生鮮電商，並成功在美國的亞洲雜貨電商界站穩腳步。

從eBay到WeChat，再到Weee!的創業路徑

Liu從上海交通大學畢業時，eBay的商業模式被兩位校友從美國搬回中國上海，並打造出易趣網，雖然當時Liu選擇進入Intel擔任工程師，但這件事也開啟他在eBay上的拍賣副業。這個斜槓事業他一做就是超過10年，Liu在過程中更因此發現自己對價格和零售業十分感興趣，並相當享受賣東西的感覺。

2012年Liu下定決心創業，他寫了一個爬蟲程式將亞馬遜販售產品的價格抓下來，並與ebay上同樣商品做比價，透過價差套利，讓他賺到一筆錢，但他認為這件事除了能賺錢之外，好像也說不上是一件多有成就感的事。

Liu在2014年拿到綠卡的同時，微信WeChat也在一夜之間席捲美國華人圈，他因此被拉進許多群組，而這些群組的成立也開啟華人團購的風潮，群組內的其中一位媽媽甚至和在舊金山灣區捕魚的漁夫聯繫，團了價值上萬美元、數量幾百條、價格也低廉的新鮮漁貨，而跟上這波團購的成員，在收到鮮魚後，更是樂不可支。

Burdun Iliya via shutterstock

見證這個趣事的Liu突然驚覺這樣的商業模式是一個有賺頭的生意，因為在eBay上套利需要付10%手續費，即使是自架網站也需要付費給Google進行廣告。因此，他決定架設一個平台並取名為Weee!，用來替團購主和想加入團購者解決貨源問題、聯繫供應商、管理客戶關係。

Weee!後來順利完成A輪融資，其投資人更對Liu稱讚道：「Your company is the fastest growing company in the history of commerce.」（你的公司是電商歷史中成長最快速的一家）

至於為什麼取名為Weee!，Liu在接受NBC採訪時透露點子來自他的女兒從溜滑梯上滑下來時，會因為開心的情緒，發出Weee!的驚呼聲。他想讓用戶不論是在使用平台下訂生鮮食品時、收到包裝精美的食材包裹時、或是對於一站式服務感到驚艷時，也會不自覺地發出Weee!的讚嘆。

成功轉型！找到亞超電商的product-market fit

然而，花無百日紅，漸漸的Weee!開始出現找不到團主、團購者留存率不高的困境，Liu對這情況直指：「多數人雖然省去到郊外亞洲超市購物的時間，但去團主家取貨，還是要花時間排隊等領貨，好不容易排到了，卻看見團主用不專業的方式包裝食品，觀感相當不好。」而Weee!的成長停緩，也連帶影響B輪投資，後來Liu選擇回中國進行融資，並體會到何謂「打斷手骨顛倒勇」的心情。

某天，Liu因為地磚濕滑不慎跌倒，骨折讓他被迫在醫院靜養一個月，他卻因此利用這期間想通為什麼Weee!的增長會放緩，他終於領悟：「華人團購的崛起，不是因為團購體驗有多好，而是因為華人不能以便利的渠道買到想要的、好吃的東西，目的不在於想去鄰居家聊天，然後順便拿條魚回來，而是 送貨上門 。而且也不該像團購群組那樣，只提供幾十個左右的產品，而是要提供2,000個產品，盡可能多樣化，讓大家可以一站式的一次買齊所有食材。」

2017年7月，Liu果斷將Weee!轉型為電商，初期因為還不知道送貨訣竅，所以一個郵遞區只能送貨一天，後來才逐漸成長為每天都能到各個郵遞區送貨。2019年受邀創業分享時，Liu便表示：「Weee!從創立至今已成長6倍，因為一旦找到product-market fit（對的產品），你不用推著所有事情走，事情反而會推著你前進。」

Weee!如何做出市場區隔，與美國本土零售商匹敵？

除了WeChat的團購經驗促使Liu發想出Weee!的事業，Weee!也抓住美國零售業龍頭「缺乏對亞洲人飲食與消費習慣的瞭解」以及「當地亞洲超市在地理距離和食材品質上的缺點」，企圖填補美國亞裔消費者在生鮮食品上尚未被滿足的需求。而所謂的「 美超缺乏瞭解、亞超待改進 」的缺點，不外乎是以下幾種現象：

亞洲超市地點過遠 ——需要開一個小時甚至以上的車，才能買到亞洲人常吃的食材與商品，因此消費者得舟車勞頓跑好幾個點，才能買齊所有食材。

飲食文化的不同 ——美式大型賣場對於亞洲人慣常吃的米、麵等主食以及調味料，可供挑選的商品不多，品牌也不見得聽過，因此對美國超市沒有忠誠度。

多數生鮮電商仍須派員到實體店選購 ——即使是知名的同業Instacart，也需要派配送員到超市採買，無法掌控整個供應鏈。

超市衛生環境堪憂 ——多數位在市區的亞洲超市，店面小、商品種類不齊全、衛生環境及蔬果品質也不佳。

Liu在創業經驗談中，數次強調Weee!的願景是「成為北美亞洲人的主要食品來源（Primary sources of grocery for Asian Immigrants in North American）。

他接著解釋背後的原因：「一來是因為亞超的商品對亞裔人口有吸引力，一年來自一個家庭的花費達5,000到10,000美元；二是 明確鎖定亞裔客群 ，而非只想嘗試一兩次亞洲食物的美國人；最後則是Weee!不會去中國或歐洲開疆闢土， 只會鎖定北美地區 ，因為光這裡的市場規模，保守估計可以有幾百億美金。」

在確定商業戰略後，Weee!的運作模式包含以下幾個特點：

口耳相傳與曬單評論機制 ——Weee!鼓勵用戶透過知名的社群媒體平台，如WeChat、Facebook、Twitter和Instagram，分享購物心得或開箱文，甚至是料理方式，而當一個消費者透過其他消費者的貼文內容，決定購買該樣商品時，發文者更可獲得折扣。

一站式的選購 ——Weee!的模式類似Amazon prime，在西雅圖擁有佔地約2萬平方英尺的倉儲間，公司約有3,000種產品分別自農民、進口商、分銷商和製造商採購而來，並配有送貨駕駛員，控制食材從農地到餐桌的過程。

次日送達 ——有別於其他雜貨運送電商打出當日送達的口號，Weee!仔細包裝、冷鏈運送，為品質把關，不僅節省成本也提高預定服務的效率，例如可將同一客戶的各別訂單，合併為一次交貨。

消費達標享免運 ——Weee!對於金額超過35美元的訂單提供免運服務，設定這個金額，是因為每位消費者平均每月會消費250美元，已無需透過運費來增加每筆訂單的收益。

Weee!的下一步？

根據Nielsen Holdings N.V.在2020年5月的市場測量報告，亞裔美國人在美國的購買力，在2024年將會達到1.6兆美元，但這並不表示已在市場站穩腳步的Weee!就能免費搭上順風車。

目前為Good Food Holdings執行長的Neil Stern便提及：「Weee!的挑戰在於所謂的亞裔族群有數十種不同民族，要全盤性的思考才能在這個領域中佔據優勢，而這對所有人來說，都將是一個挑戰。」

對此，Liu也指出：「Weee!將著手對亞洲雜貨進行更全面的標示，著重提供亞裔族群的家鄉特有食品之餘，也會對商品進行分類，譬如註記食品是來自台灣、韓國或是其他鄰近國家。」此外，Weee!在舊金山與西雅圖地區也推出商品組合包，替消費者挑選10至15件必買商品。

當初Liu在決定將團購平台轉為電商經營時，他說：「你不見得要做多大的事，但要想明白自己究竟要專心致志在哪一件事情上。」而Weee!的營運也應證了Liu的人生理念，亦即只鎖定擁有龐大消費力的亞裔人口、堅持只在北美地區發展。

資料來源：CNBC、PR Newswire、Yahoo Finance、Tech Crunch、Grocery Dive、Colliers

責任編輯：文潔琳、錢玉紘