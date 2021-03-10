來自中國的自動駕駛新創「輕舟智航」傳出被字節跳動看上，因此進入大眾的視野裡。創辦團隊皆曾任職於Waymo，是否能為中國無人車開創新的局面？

彭博社近日引用消息人士稱，字節跳動正在考慮投資自動駕駛新創輕舟智航，投資金額至少為2,500萬美元（約台幣6.9億元）。而輕舟智航日前也宣布獲得數千萬美元A輪融資，本輪融資將用於持續打造自動駕駛的「超級工廠」。目前尚未揭露投資方。

根據公開資訊，輕舟智航成立於2019年，為總部設立於矽谷的華人團隊。輕舟智航瞄準了未來智慧城市的交通市場，專注於為合作夥伴提供可量產的無人駕駛解決方案，全面覆蓋交通複雜環境下的多個應用場景。

在這一波科技巨頭的造車潮、無人駕駛新創接連嶄露頭角的大環境下，輕舟智航有兩項關鍵值得關注：一是創辦團隊與Waymo相關的背景；二是其選擇的切入路徑不是擁擠的Robotaxi，而在公共交通的領域。

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從Waymo出走的華人青年們

輕舟智航執行長于騫，美國南加州大學計算機視覺和機器學習博士，曾是Google街景服務專案的技術負責人，也曾在Waymo擔任感知關鍵模組的機器學習演算法的研發Tech Lead；聯合創辦人侯聰，喬治亞理工學院博士，曾供職於Waymo Perception Team，專門負責感知系統整體開發與優化。

聯合創辦人大方，哥倫比亞大學計算機科學博士。曾經加入Google，主要負責無人駕駛項目的運動規劃，於2017年1月入職Waymo；聯合創辦人汪堃，自北京大學計算機科學技術系畢業，隨後進入Google。自 2016年4月入職Waymo，負責模擬系統和系統架構。

輕舟智航聯合創辦人兼執行長于騫。 輕舟智航

輕舟智航的聯合創辦人團隊中，每一位都是技術出身，都曾任職於Waymo，且集齊了感知、運動規劃和模擬三大模組。

後來，郝景山作為商務副總裁、合夥人加入輕舟智航。他也是從理工科出身，畢業於中國清華大學物理系。早年曾南下深圳創業，在智慧交通領域深耕，擁有二十幾年的商務拓展經驗。他的加盟，無疑是補足了輕舟智航在商業營運上的劣勢。

根據公開的資訊，這般堅強的技術團隊也接連吸引到一批技術人員，大多來自Waymo、Uber、特斯拉、Google、英偉達、Facebook等科技巨頭的華人工程師。

名校理工科系的出身、巨頭公司的技術骨幹出來創業，這樣的背景自然受到資本青睞。輕舟智航在2019年就拿到了兩輪投資：種子輪1,000萬美元，投資方包括IDG資本、元璟資本、Tide Capital；爾後，又接受了聯想創投的戰略投資，金額未知。

專注務實的無人公車場景

輕舟智航成立初期，總部設於美國矽谷，團隊成員均為華人。2019年11月，接著在深圳設立中國總部。

郝景山解釋了背後的原因：「方向一直非常明確，輕舟智航就是華人團隊，歐美的「玻璃天花板」難以打破，在中國發展的前景更好。」

回到中國後，輕舟智航一帆風順。「從公司註冊、買車、改車，再讓車跑起來，總共用了一個月時間。效率之所以可以那麼高，是因為許多任務是原先就做過的，把資源調配好，接著開始做就好。」郝景山在接受採訪時說。

在科技巨頭紛紛宣佈進場造車、道路上越來越多Robotaxi的測試車時，輕舟智航避開了這條過於火熱的賽道，另闢蹊徑選擇了短程公車——「 龍舟ONE 」。

輕舟智航

相較於在封閉道路或園區營運的低速小巴士，龍舟ONE可以在城市的開放道路上運行，車輛速度為每小時20到50公里，定位為城市巡迴的無人公車，在可支援的區域內行經固定路線，沿途可根據需求設立網站、專用車道。

車上設有9個座位和1個駕駛位。行駛過程中，可實現車身周圍360度零死角的感知，前方最遠的感應距離超過200米，除了具備行人車輛避讓、自動變道、自動轉向、紅綠燈識別等基本功能，還能應付各城市複雜的交通場景，例如穿越人車混雜的路口、變換車道等。

龍舟ONE已在蘇州、深圳、武漢等多個城市落地，目前是佈局城市最多的公開道路無人公車專案。

此外，輕舟智航也有Robobus——「 龍舟無人巴士 」。基於其自主研發的Driven-by-QCraft無人駕駛專案，龍舟無人巴士可輕鬆應付各種城市交通的複雜場景，廣泛應用於地鐵接駁、微循環公車、快速道路公車、觀光景點遊覽等場景。

龍舟無人巴士已在蘇州啟動中國首個常態化營運的5G無人公車專案，在深圳推出首張無人公車月票，今年還將推出中國首個無人駕駛網約巴士。

獲得字節跳動的青睞

輕舟智航近日走入大眾的視野裡，是因為它被字節跳動看上的傳聞。

這是字節跳動在科技巨頭造車浪潮裡的一次大動作。先前，字節跳動大多是進行一些較邊緣的佈局，例如字節跳動在去年5月確認組建車聯網團隊，計劃推出車輛資訊、娛樂系統，以實現旗下抖音、今日頭條等行動網路產品在汽車終端落地。

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在字節跳動的官網上，目前招聘的職位有181個與汽車相關，其中大部分是汽車相關的廣告銷售，少數職位則開放給商業化戰略，要求「對汽車上下游產業開展深度分析，挖掘產業的機會與風險」。

而這一次，字節跳動似乎找到了一個不錯的標的。

輕舟智航執行長於騫在2020年底表示，無人駕駛是兆元等級的長期賽道，著重於人才、數據及資金的運用效率之爭；如何結合場景並進行有效的商業化落地，將是現階段的重點方向，而先進的技術路徑及正確的系統性打法將是長期致勝的關鍵。而這些商業策略，也許都是未來能夠與字節跳動一起共建的方向。

本文授權轉載自：品玩

責任編輯：文潔琳、錢玉紘