韓國最大電商平台Coupang在紐交所上市，創2014年阿里巴巴以來最大美國海外公司IPO事件，這電商帝國是如何建成的，背後又有何種疑慮待解？

軟銀投資的韓國最大電商Coupang本週於美國紐約證交所掛牌上市，第一天開盤價即飆升至每股63.5美元，較發行價35美元高出81%，使估值一度飆破千億美元，最終則收在49.25美元，上升幅度仍舊高達41%。

如同「韓國亞馬遜」這重量級的稱呼，Coupang這次上市受到全球矚目，這也是繼2014年阿里巴巴赴美上市後，美國規模最大的海外公司IPO紀錄。有趣的是，阿里巴巴與Coupang背後的金主都是日本軟銀。

哈佛中輟創辦Coupang，旅美韓裔企業家打造韓國最大電商平台

Coupang是由韓裔美籍企業家金範錫（Bom Kim）所創辦，迄今獲得軟銀約30億美元的投資，外界預計在上市後，以軟銀獲得Coupang約37%的股份，估算可為軟銀帶來330億美元的投資利潤。

2010年，金範錫看準韓國的電商潛力，放棄哈佛MBA的碩士學位，回到韓國創辦Coupang。Couapng起初的樣貌與現在大相逕庭，是以當時正熱門的團購平台Groupon為範本打造，三年內營收就突破10億美元，並成功轉虧為盈。

但在前景看似大好的當下，金範錫卻當機立斷決定改變商業模式，聲稱他希望打造出更令人驚豔，讓消費者懷疑「沒有它怎麼活」的便捷服務。他花費一年的時間改造了Coupang，徹頭徹尾重塑成一個類似亞馬遜的平台。

「如果我們想為消費者提供真正好的東西，我們就得承受巨大的變化。」金範錫說，「這非常困難，卻是令我引以為傲的抉擇。」

時至今日，Coupang已擁有超過1,400萬活躍用戶，代表著超過韓國4分之1的人口都是Coupang用戶。服務甚至超越電商範疇，還有外送服務Coupang Eats、影視串流服務Coupang play，試圖打入用戶生活的各個角落。

從降低購物摩擦、強化物流布局著手，Coupang成功搶佔市長

韓國電商市場的潛力深厚，根據《eMarketer》的資料，2020年韓國電商銷售額達到1,041億美元，較前一年成長19.5%，是全球第五大的電商市場，僅低於中國、美國、英國及日本。

要在這豐沛的市場中勝出，Coupang選擇採用類似亞馬遜的作法：為消費者提供最便宜、快速、零摩擦的服務。Coupang甚至也有類似亞馬遜Prime，名為Rocket Wow的付費會員服務，每月只要3,000韓元（約新台幣74元）就能享有無限制的免運、生鮮外送服務Rocket Fresh的使用資格、30天內無條件退換貨等。

除了盡可能提供消費者最便宜的商品外，Coupang在物流上也不遺餘力。《富比士》指出，Coupang只花短短兩年就建立起自己的物流網路。目前超過70%的韓國人口都在距離其配送中心7英哩（約11公里）的範圍內。

Coupang聲稱，他們可在24小時內處理近100%的貨物訂單，即使是聖誕節等節慶也不例外。為保持在物流上的優勢，這間電商新創僱用1.5萬名送貨司機，整體員工數更在2020年翻倍達到5萬人，並計畫2025再增加多達2.5萬名員工。

同時Coupang也竭盡全力降低消費者購物時的阻力，一鍵式的支付服務免去消費者輸入密碼、各種驗證的繁瑣流程，後台的機器學習技術能夠判斷付款風險，避免詐欺交易。

Rocket Wow保證的30天內無條件退換貨，更讓消費者永遠沒有踩到雷、買到不適合商品的負擔。「這不只是免費，而是一種沒有壓力的體驗。」金範錫指出。

虧損依舊驚人，持續爆發的過勞死問題如何解決？

Coupang為消費者提供盡可能快速、無摩擦的服務，加上2020年新冠肺炎的影響，令2020年營收達到119.7億美元，較2019年成長90.7%，但潛藏在如此亮麗成績背後的，卻是高昂的營運成本。

Coupang 2020年營業虧損為5.27億美元，雖已較2019年的6.43億美元有所減少，仍是不可小覷的數字。

《路透社》曾指出，為了應付日漸攀升的訂單，Coupang不得不大量僱用臨時員工，然而消費者購買的多是利潤微薄的日用品，這很可能加速資金燒盡的速度。

Coupang在此刻上市或許也與需要更多資金有關，這次上市就為它籌集了46億美元。

更受到外界擔憂的，則是持續發生的Coupang員工過勞死的不幸事件。去年10月，一名臨時員工便在上完大夜班後在家中猝死；近期又有一名40歲的Coupang司機過勞死，儘管受到公司否認。

只要消費者在凌晨12點前下單，Coupang都會在早上7點前將貨物送達。有數據指出，Coupang約3分之1貨物是在晚上10點後送達，這種極盡可能滿足客戶的作法，卻也成為員工們沈重的負荷。

這些不幸事故不僅影響社會、消費者對Coupang對觀感，更可能促使政府對勞動環境、時數進行限制，進而提昇物流輸送的成本，使虧損進一步擴大。

責任編輯：王郁倫

資料來源：Forbes、CNBC、New York Times