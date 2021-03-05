沃爾瑪自1962年開業至今，已躍身成為全球最大的零售商。面對電商巨擘亞馬遜的威脅，沃爾瑪運用超市優勢、微型訂單履行中心以及愛國形象，進行強勢反擊！

全球最大零售商沃爾瑪（Walmart），2020年儘管面臨新冠肺炎帶來的挑戰，北美年度銷售總額仍成長2.61%，達到3,594億美元，相對於北美疫情衝擊實體零售業，這個成績難能可貴，原因在於沃爾瑪疫情加強生鮮外送服務，並計畫大力投資微型倉撿貨技術，要用科技的沃爾瑪追擊亞馬遜的進逼。

在2020年此同時，勁敵亞馬遜的北美年度銷售總額則大幅成長38.36%，達到2,363億美元（不含雲端運算服務收入）。雖然沃爾瑪成長幅度遠低於亞馬遜，但以實體通路為主的它，和大多數實體通路店家近期哀鴻遍野的狀況相比，仍屬不易。

超市優勢：日常必需的生鮮商品

沃爾瑪在疫情期間加強網購外送服務，讓用戶可在兩小時內收到日常必需的生鮮商品，儘管亞馬遜現在也透過旗下全食超市（Whole Foods）提供生鮮配送，但以常用的奶油為例，全食超市販售的是較高單價的品牌，沃爾瑪提供的則是大部分民眾熟悉、實惠的選項，讓消費者既可享受網購的便利，又能延續熟悉的喜好，讓亞馬遜的生鮮服務仍然難以全面取代沃爾瑪。

沃爾瑪在疫情期間加強網購外送服務，讓用戶可在兩小時內收到日常必需的生鮮商品。 Walmart

微型訂單履行中心：加速提供得來速服務

除了超市的傳統生鮮優勢，沃爾瑪更大膽擁抱新科技，集團總裁暨執行長董明倫（Doug McMillon）認為，除了網購配送之外，沃爾瑪更希望透過自動化和新型訂單履行中心，加速提供得來速服務，方便民眾線上訂購、實體取貨，快速消化龐大的網購訂單。

沃爾瑪集團總裁暨執行長董明倫（Doug McMillon）。 Walmart

以沃爾瑪即將採用的以色列Fabric系統為例，它的微型訂單履行中心（Micro-Fulfillment Center），只需占地1萬平方英尺（約280坪），運用機器人在有限的空間快速撿貨，就能達到比人工快5到10倍的效率。

Fabric在以色列特拉維夫建置的一間微型訂單履行中心（Micro-Fulfillment Center）。 Fabric Youtube

沃爾瑪美國區總裁暨執行長福爾納（John Furner）表示，將與Fabric等三間公司合作，利用既有門市空間或停車場，在全美成立超過100間訂單履行中心。利用機器人快速揀出、備好大部分商品，再由員工補上訂單中的其他品項（例如家電、衣物），加速完成每筆訂單，讓用戶甚至可在下單後一小時內，即可取得商品，將讓沃爾瑪有機會追上亞馬遜自豪的訂單履行能力。

愛國形象：為美國人創造75萬個工作機會

除了擁抱科技，沃爾瑪也不忘感性層面的訴求。早在2013年，沃爾瑪即曾經承諾投資25億美元購買美國貨，但後來遭消費者團體指控，所謂的美國製造標示不實，沃爾瑪承諾將作改善。三月初，總裁暨執行長福爾納再次承諾，接下來10年將投資35億美元購買美國製造、種植、或組裝的產品，並且相信這將為美國人增加75萬個工作機會。

沃爾瑪美國區總裁暨執行長福爾納（John Furner）。 Walmart

今年以來，美國總統拜登多次強調美國製造優先，更在1月份要求政府機構多購買美國貨，沃爾瑪這次的表態，不僅符合政府政策，更有機會運用全美約4,800間門市的龐大購買力，帶動整個零售產業更支持美國貨，促進國內經濟發展、讓更多民眾受惠，也藉此愛國形象，鞏固全美最大零售商的龍頭地位。

沃爾瑪對抗亞馬遜，零售大戰精彩可期

以沃爾瑪發布2020年營運成果的當日（2月18日）計算，沃爾瑪股價較去年同期成長約15%，相較之下，亞馬遜則大幅成長約54%，雖代表市場看好網購電商的爆炸性發展，但也市場代表對於老牌超市沃爾瑪，仍然具備相當信心。更加擁抱科技化、加上愛用國貨的形象，沃爾瑪理性和感性雙箭齊發後，將為美國零售市場帶來什麼樣的影響和變化，就讓我們拭目以待！

資料來源：Forbes、華盛頓郵報、Walmart、Amazon、Nasdaq

責任編輯：文潔琳