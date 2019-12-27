新加坡政府於今年（2019）11月發布了他的AI戰略，其願景為到2030年，新加坡立志成為有影響力的AI解決方案的領導者，提供給公民和企業在關鍵領域中重要的AI解決方案。要如何化願景為實際作為呢？新加坡選定5大國家發展計畫，作為關鍵的發展重點，包含海關邊境安全、醫療、房產管理、教育和物流！
新加坡選定5大AI國家發展項目，以海關邊境安全為例
此外，新加坡智慧國家計劃中的AI技術應用，則規劃到2025年，新加坡所有移民檢查站的安全檢查都將以指紋、臉部和虹膜辨識實現全自動通關，這是新加坡智慧國家計劃中，應用AI技術的一部分。新加坡副總理王瑞杰（Heng Swee Keat）於上（11）月13日宣布新的新加坡國家AI戰略，其中也提到一部分便是將AI應用於海關安全，列為這也是五個重要國家AI項目之一。
王瑞杰在新加坡FinTech和創新與技術週上表示：「各國將需要與時俱進，利用技術來解決共同的挑戰和國家優先事項。」智慧國家和數位政府辦公室表示，除了海關安全外，宣布的其他四個AI項目為是物流、醫療、教育和房地產管理。而選擇這五個項目的原因是，是因為預期它們可以很快地發揮效果，並產生較顯著很高的社會和經濟利益。
例如，在海關使用AI將為旅客提供更快、無縫的過境體驗，方便旅客辦理出入境檢查。 此過程還將減少人為失誤，並使在櫃檯工作的移民官員能夠專注於其他更高價值的工作，像是例如關注可能需要更嚴格審查的旅客。例如，而目前已有案例可以看出其效用，據報導，新加坡樟宜機場4號航站的全自動系統，就使用了AI臉部識別技術，捕獲不同車站的乘客的照片，估計從而節省了多達20％的人力和效率。
不只是海關邊境安全，還有醫療、房產管理、教育和物流4個國家重點計畫
此外，在醫療領域，到2022年，根據新加坡醫療與AI計畫，整個新加坡也計畫2022年前於全國將部署名為Selena+ 的AI系統，以幫助更快、更準確地檢測包括糖尿病等在內的眼部睛疾病。針對醫療項目，王瑞杰說：「AI有巨大的潛力可用於預測、發現和管理慢性病。」，因為許多老年人可能不清楚自己的病情。另外，人工智慧可以用來分析臨床和基因數據、醫學圖像和健康行為，從而更好地評估個別患者的風險狀況，為了更好地進行預防和病例管理。
對於房地產管理，人工智慧可以幫助預測房屋問題，進而從而可以更好地優化房屋維護工作，例如使用AI分析數據來預測幫助預測建築物中的下一次電梯故障時間，以提前做維修、保養工作。
在教育方面，可以利用AI可用來自動執行某些英語作業的評分程序，老師這樣教師就可以騰出時間專注於其他任務上。
除了5大國家AI重點項目之外，AI戰略也要建立整體AI的生態系統
AI整體的生態系統包括：建立三方協作關係（官方、社群和產業）、資料架構、漸進式可被信任的環境、國際合作和人才與教育課程。舉例來說，新加坡的AI的人才與教育課程規劃，先以設定政策優先順序，再來幫助建立AI人才庫。
並在面臨AI人才需求持續成長，以及產業無法量化評估AI技能等問題時，新加坡將於2020年初推出首個針對AI工程師的認證框架，以幫助滿足雇主判斷持續成長對獲得具能力驗證的在地人才需求。在宣佈新加坡的工程師認證框架後，工程師將可透過認證以證明他們具有在實際情境環境中執行擴展AI項目的技能和能力。
AI工程師分級認證
要獲得第一級AI認證工程師的資格，申請人必須具有至少一年與AI相關的工作經驗，並部署了至少一個價值500,000美元（約新台幣1,526萬元）的AI項目。至於第二級和第三級的申請人，則他們必須進一步證明有能力，管理整個組織中的AI工程團隊和多款個AI應用。
這些公告表明新加坡對AI的重視，根據新加坡研究、創新和企業2020計劃，將針對數位技術（包括AI）投入超過1.5億新幣（約台幣33.5億元）。 為了在這裡培養AI人才，到2025年新加坡還計劃培訓25,000名專業人員進行基本AI編碼和應用的培訓。
微軟全球國家技術長家艾伯特（Andreas Ebert）並稱讚新加坡說：「國家AI戰略（National AI Strategy）的制定展現出新加坡已經是AI倫理和治理方面的全球性思想領袖，新加坡採取全面、包容的方法來加速國家快速適應科技技術，來增強國家能力。」新加坡的政策制定決斷力與計畫的執行能力，值得台灣借鏡。
資料來源：
The straitstimes －All immigration checkpoints to have fingerprint and face scans by 2025 as part of Singapore's AI push
The straitstimes －Iris and facial ID for immigration clearance goes on trial at Tuas Checkpoint
The straitstimes －Facial recognition in Singapore growing in use beyond security purposes
The straitstimes －Singapore to roll out first certification framework for AI engineers in early 2020
責任編輯：江可萱