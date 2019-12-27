新加坡明年1月將針對物流、醫療、教育和房地產使用AI技術及規範政策，並針對AI工程師設立國家級的認證框架，對於AI倫理和治理的觀念領先全亞洲。

新加坡政府於今年（2019）11月發布了他的AI戰略，其願景為到2030年，新加坡立志成為有影響力的AI解決方案的領導者，提供給公民和企業在關鍵領域中重要的AI解決方案。要如何化願景為實際作為呢？新加坡選定5大國家發展計畫，作為關鍵的發展重點，包含海關邊境安全、醫療、房產管理、教育和物流！

新加坡選定5大AI國家發展項目，以海關邊境安全為例

此外，新加坡智慧國家計劃中的AI技術應用，則規劃到2025年，新加坡所有移民檢查站的安全檢查都將以指紋、臉部和虹膜辨識實現全自動通關，這是新加坡智慧國家計劃中，應用AI技術的一部分。新加坡副總理王瑞杰（Heng Swee Keat）於上（11）月13日宣布新的新加坡國家AI戰略，其中也提到一部分便是將AI應用於海關安全，列為這也是五個重要國家AI項目之一。

王瑞杰在新加坡FinTech和創新與技術週上表示：「各國將需要與時俱進，利用技術來解決共同的挑戰和國家優先事項。」智慧國家和數位政府辦公室表示，除了海關安全外，宣布的其他四個AI項目為是物流、醫療、教育和房地產管理。而選擇這五個項目的原因是，是因為預期它們可以很快地發揮效果，並產生較顯著很高的社會和經濟利益。

例如，在海關使用AI將為旅客提供更快、無縫的過境體驗，方便旅客辦理出入境檢查。 此過程還將減少人為失誤，並使在櫃檯工作的移民官員能夠專注於其他更高價值的工作，像是例如關注可能需要更嚴格審查的旅客。例如，而目前已有案例可以看出其效用，據報導，新加坡樟宜機場4號航站的全自動系統，就使用了AI臉部識別技術，捕獲不同車站的乘客的照片，估計從而節省了多達20％的人力和效率。

不只是海關邊境安全，還有醫療、房產管理、教育和物流4個國家重點計畫

此外，在醫療領域，到2022年，根據新加坡醫療與AI計畫，整個新加坡也計畫2022年前於全國將部署名為Selena+ 的AI系統，以幫助更快、更準確地檢測包括糖尿病等在內的眼部睛疾病。針對醫療項目，王瑞杰說：「AI有巨大的潛力可用於預測、發現和管理慢性病。」，因為許多老年人可能不清楚自己的病情。另外，人工智慧可以用來分析臨床和基因數據、醫學圖像和健康行為，從而更好地評估個別患者的風險狀況，為了更好地進行預防和病例管理。

對於房地產管理，人工智慧可以幫助預測房屋問題，進而從而可以更好地優化房屋維護工作，例如使用AI分析數據來預測幫助預測建築物中的下一次電梯故障時間，以提前做維修、保養工作。

在教育方面，可以利用AI可用來自動執行某些英語作業的評分程序，老師這樣教師就可以騰出時間專注於其他任務上。

除了5大國家AI重點項目之外，AI戰略也要建立整體AI的生態系統

AI整體的生態系統包括：建立三方協作關係（官方、社群和產業）、資料架構、漸進式可被信任的環境、國際合作和人才與教育課程。舉例來說，新加坡的AI的人才與教育課程規劃，先以設定政策優先順序，再來幫助建立AI人才庫。

並在面臨AI人才需求持續成長，以及產業無法量化評估AI技能等問題時，新加坡將於2020年初推出首個針對AI工程師的認證框架，以幫助滿足雇主判斷持續成長對獲得具能力驗證的在地人才需求。在宣佈新加坡的工程師認證框架後，工程師將可透過認證以證明他們具有在實際情境環境中執行擴展AI項目的技能和能力。

AI工程師分級認證

要獲得第一級AI認證工程師的資格，申請人必須具有至少一年與AI相關的工作經驗，並部署了至少一個價值500,000美元（約新台幣1,526萬元）的AI項目。至於第二級和第三級的申請人，則他們必須進一步證明有能力，管理整個組織中的AI工程團隊和多款個AI應用。

這些公告表明新加坡對AI的重視，根據新加坡研究、創新和企業2020計劃，將針對數位技術（包括AI）投入超過1.5億新幣（約台幣33.5億元）。 為了在這裡培養AI人才，到2025年新加坡還計劃培訓25,000名專業人員進行基本AI編碼和應用的培訓。

微軟全球國家技術長家艾伯特（Andreas Ebert）並稱讚新加坡說：「國家AI戰略（National AI Strategy）的制定展現出新加坡已經是AI倫理和治理方面的全球性思想領袖，新加坡採取全面、包容的方法來加速國家快速適應科技技術，來增強國家能力。」新加坡的政策制定決斷力與計畫的執行能力，值得台灣借鏡。

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責任編輯：江可萱