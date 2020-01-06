根據IDC去年12月公布的2020年趨勢報告，RPA預計將成為所有企業的發展重心，在自動化的潮流中，我們要如何在ONA圖當中成為無可取代的人才？

在談論職場上的個人品牌之前，我們要先談談未來職場的兩個大概念。新技術的導入將使得過去的組織結構跟工作任務解構轉換，這其中有兩個新技術值得我們認識與探討，分別是「RPA」跟「ONA」。

RPA：沒有形體的機器人，一肩扛起辦公自動化大任

RPA（Robotic Process Automation，直譯為「機器人流程自動化」）是模擬人類使用電腦操作各類辦公軟體的自動化程式，簡單的說，可以視為虛擬的機器人。

現在許多歐美與中國企業，員工報銷費用時會將單據跟表單寄送給一個電子信箱，這個信箱的接收者不是真人，而是一個RPA程式，它會自動讀取信件內容，判別出有用數據，然後自動打開EXCEL進行彙整，並開啟瀏覽器自動填報費用結報系統，完成後通知員工，進行結案。

RPA並不是另一種ERP概念，而是完全模擬真人操作的自動化程式機器人。 shutterstock

RPA能判別出訊息中有用的部份，像人一樣自動填入既有的系統跟表單，並且通知員工。這樣的應用並不需要新建系統，而是在既有的系統上新開發一個。這代表了，只要廣泛的應用RPA，大部份可以歸納為SOP的日常行政工作的人員都會被取代。

ONA：要成為職場核心，必先了解組織網路的樣貌

過去我們傳統的企業組織傾向於金字塔形式的科層組織，每個單位各司其職，人就像機器一樣工作。未來的組織裡，重複性的工作將被RPA這種新技術取代，階級會被打破，未來評價你工作表現的將不再是你的主管，而是與你互動的同儕。

ONA（Organizational network analysis，直譯為「組織網路分析」）就是這樣的概念，我們怎樣知道誰是組織中關鍵的核心人才？誰對組織的貢獻更高？這就要知道他在組織的影響力。ONA透過分析郵件、通訊軟體以及其他項目專案的數據，知道每個人在組織中的扮演角色。接下來看到的圖，就是傳統的科層體制，與平台化組織執行的ONA分析比較圖。

越是核心的人才，與他有連結的同事跟工作專案就越多，在ONA圖中就會像蜘蛛網的核心。 遠流出版提供

其中，越核心的人才，會在整體分析圖的中央位置，像這種與他人連結越多的核心人物，他的離職成本就越高，對組織的重要性也越大。相反的，位居角落，與他人連結不高的，就是組織邊緣人，也會是組織精簡時首先要被處理的人。

了解了這樣的未來職場兩大趨勢後，我們可以進一步思考，在未來時代如何塑造個人職場品牌。

3大類軟＆硬技能，輕鬆塑造職場個人品牌

我們可以從硬技能跟軟技能兩個層面來分析跟加強，藉以提升我們的職場品牌能力。

硬技能指的是那些能直接幫你完成工作的相應技能，可以透過教育、培訓計劃、直接獲得的可量化能力。在職場上有3個比較主要的硬技能：

專業技術知識：是你在職位上能直接貢獻給組織的能力，這可能是與你過去科系所學相符合的專業能力。 未來趨勢技能：而除了自己的能力外，對於未來趨勢的AI、大數據、區塊鏈等新興的名詞技術，也是我們要學習的。 外語說寫能力：在這個全球化的時代，海島台灣的經濟又以外貿為主，很難不與他國交流，這時候想要在職場上更進一步，當然需要外語能力。

軟技能則傾向人與人之間交流互動的能力，較難透過訓練直接獲得，而且相較硬技能更難定義，包括了溝通、傾聽、歸納、同理心、職業道德等等。也有很多人會把它詮釋為「做人的能力」。3個比較重點的軟技能如下：

自學分享能力：如何規劃自己學習目標，透過自己搜尋資源來獲得技能，這樣的能力也逐漸被看重。 溝通演說技巧：自己擁有技能是一回事，但如何讓技能完全的發揮，賦能他人，讓大家學習理解，同時協調團隊，就是一個難以通過培訓獲得的軟實力。 職業道德倫理：人品是在職場向上發展中不可或缺的重要根基，即便有再好的硬技能跟溝通技巧，如果不能以利他出發，甚至幹一些損人不利己、危害他人或者組織利益、見不得人的壞勾當，就不可能在個人職場品牌中建設出良好的聲譽。

避免被RPA取代，要有ONA的觀察思維

從上述可以知道，在建構個人職場品牌中，除了硬實力的技能外，更看重做人的軟技能。為什麼軟技能更為重要？因為軟技能跟人的性格、品德是掛勾的，較難察覺，也很難量化跟培訓，卻是讓人在職場上能走的更持久的重要關鍵。

很多人以為這個時代最重要的技能是寫程式，但其實能讓人在職場出眾的，以及企業雇主真正看中的，是軟技能。 LinkedIn執行長傑夫．威納爾（Jeff Weiner）

想要在未來職場建立良好的個人職場品牌，重要的關鍵就是，試著在組織內從事非日常性庶務工作，因為日常性的工作未來會被RPA等新技術取代，做這些工作很難體現個人創新價值。

同時，我們要擁有ONA的觀察維度，努力讓自己透過專業技術跟軟技能，為組織付出產生效益；並且要與更多的組織內同仁連結，適時協助他人，把自己推向核心群。還有，別忘了從內而外重視自己的溝通、協作以及倫理道德等軟技能。

本文授權轉載、摘錄自《個人品牌》，P.163-P.167，遠流出版

整理：張庭銉