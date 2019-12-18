曲面顯示器市場三年來從50萬台快速成長到年逾400萬台，微星當年面對曲面電視銷售失敗，通路商一心只想賣螢幕，微星顯示器團隊要怎麼造局？

「有一年，上海China Joy要我們贊助，提供200台電競主機去，一台市價10萬元，換算起來贊助將近2,000萬元，結果興高彩烈去現場看贊助陣仗，沒想到主辦單位全把桌機放在桌下面，鎖在櫃子裡，會場只擺了一面旗子：感謝微星贊助。」

回憶場景的，是微星電腦運算暨顯示器事業本部研發處吳俊瑤，這番心路歷程，正是做「零組件品牌」的辛酸面，企業LOGO永遠被包在角落或產品裡面。

微星發展電競品牌多年，已經相當成功，在電競玩家心中打江山，但賣主機板、顯示卡、鍵盤、筆電，去參展擺攤，往往用顯示器展示效能，但明碁或AOC螢幕往往比自己招牌顯眼，老闆巡場總是問：為什麼都幫別人打招牌？逼得會場人員還要貼貼紙，把這些顯示器LOGO遮住。

微星顯示器之路起頭難，市場小、又碰上曲面電視亂流

2017年，微星正式決心下海做顯示器，而且是直接做曲面顯示器，在當年又是一記猛招。「當時曲面電視賣得不好，電競顯示器也只有華碩一家做，別說曲面電競顯示器了，通路商都會問曲面電視賣很糟，怎會推曲面顯示器？」微星回憶，當年電競顯示器市場規模一年250萬台不到，曲面只占20%，算一算是一個不到50萬台的小市場。

不過，微星仍決定下海經營，一開始銷售時不順遂，一台27吋曲面顯示器MPG27CQ售價1.89萬元，但27吋QHD「純平面螢幕」只要1.5萬元有找，FHD螢幕甚至只要9,999元。

2017年曲面顯示器市場還很小，一年銷售不到50萬台。 王郁倫攝影

價格太高，要怎麼說服消費者？第一年微星拜會通路商，大家直覺回應：電競都用平面螢幕，怎會用曲面？微星還得跟桌上電腦搭售賣，由於業績太少，「 那時在公司沒椅子可以坐，都閃到一邊去。 」吳俊瑤形容。

曲面顯示器市場2017年時還小，看到曲面電視失敗的例子，也讓很多顯示器大廠沒有意願跳進來，反而成為微星的機會。「市場沒大咖，我們又發現曲面顯示器其實跟TV不一樣，TV距離太遠，當然體驗不好，但顯示器坐得近，電競玩家包覆性感受不一樣，舒適度高。」 吳俊瑤說。

靠得獎打開名氣，提升規格滿足電競玩家

撐得住就有機會，微星第一年僅賣幾萬台，但第二年曲面跟平面顯示器價差拉近，加上第一台發表機種MPG27CQ接連拿到IF跟CES大獎，名氣逐漸打開，2018年曲面電競顯示器滲透率拉高至40%，玩家逐漸發現曲面電競好處，市場才開始成長。

到2019年，電競顯示器市場已經成長至700萬台，其中有60%是曲面螢幕，5大電競曲面顯示器廠牌裡面，台灣品牌就有4家，相當不簡單。

而如何把這市場孵大？光靠曲面螢幕的沈浸感不夠，電競螢幕開始從60Hz刷新率拉高至100Hz，跟上遊戲的速度，「許多玩家用60Hz螢幕會有暈眩感，」吳俊瑤說，而射擊類遊戲更明顯，越高螢幕刷新率的玩家越快狙擊到對手，成為電競顯示器主打規格，如今電競主流規格已經是144Hz。（連星際大戰設計師也愛用！微星要怎麼對正在長大的電競用戶圈粉？）

微星電腦暨顯示器事業部協理葉俊德 王郁倫攝影

做出市場差異性，螢幕設計增加遊戲互動感

電競顯示器在台灣業者合力造市下，目前已是市場霸主，面板友達更是主要供應商，董事長彭双浪透露，友達市占率不僅超過5成，未來更將朝300Hz高階刷新率發展，甩開後面中國對手競爭。

為區別只是拚面板規格的戰局，微星又設計螢幕下方的五排燈專利，連動

SteelSeries GameSense （遊戲感應） 功能，可以跟遊戲內容同步，由於五排燈光就在玩家正前方，有些同業怕光害不做，但微星卻覺得，五燈設計可以有一些應用，比方射死敵方五人，少人燈光就熄滅一盞，可以增加情境感。

經過三年，微星目前已是第三大曲面電競螢幕品牌，問吳俊瑤還想做平面電競顯示器嗎？他笑說，目前電競賽事仍將平面顯示器列為標準配備，因此微星其實也有平面顯示器機種，但專供展場跟賽事；其餘9成新品都以曲面為主，儘管曲面電競顯示器納為標準賽事仍有一段路，但在一般玩家市場，2020年曲面滲透率他樂觀預期還會進一步超過6成。（手遊電競是未來！微星宣布共同領投Android模擬器廠商BlueStacks）

微星2017年開始思考不做顯示器，品牌就永遠在展場被包在其他產品裡面。 王郁倫攝影

從零組件品牌朝系統品牌邁進，MSI品牌如今已可以風光秀在展場上，下一步，如何讓標準賽事也將曲面顯示器納為標準配備，將是顯示器團隊最終極挑戰的目標。

責任編輯：陳映璇