.com網域名已經30歲了，世界上第一個帶有此網域名稱的網站，隨著時代的更迭以一個全新的面貌重新面世。等待人們重新輸入網址按下enter鍵。

你知道世界上第一個帶有「.com」後綴的域名是什麼出現的嗎？

它誕生於1985年3月，由一家位於美國麻薩諸塞州的電腦製造商Symbolics所建立。在域名系統正式誕生後的一年，這家公司就為自己註冊了「Symbolics.com」的域名。

Symbolics

此時，距離英國科學家提姆．柏內茲-李（Tim Berners-Lee）正式提出萬維網的概念還有4年，普通人還無法建設自己的網站，並透過瀏覽器輕鬆訪問海量的網頁。

事實上在整個1985年，也僅有6家公司為自己註冊了域名。三十年後，這個數字已經激增至2.65億個。

但網路第一個註冊域名的光環似乎沒能為它的公司帶來一些運氣。隨著英特爾、IBM開始加速PC設備的迭代，Symbolics未能跟上這些競爭者的步伐，也隨即迎來了沒落和消亡。

在被XF買下前，Symbolics就只有這一個頁面。 the outline

儘管如此，Symbolics.com網站本身卻並未關閉，在之後很長一段時間裡，這個網站主要用於提供和Symbolics產品相關的售後、服務信息，但只能看到一個非常簡陋的灰色背景頁，上面印有公司介紹和服務電話、地址等。

如果現在登陸網站時光機Wayback Machine，還能在上面看到Symbolics官網在上世紀90年代的樣子。

2009年，域名投資公司XF.com（現在更名為Napkin.com）才從Symbolics手中買下了這個域名。

所以直至三十多年後的今天，你依舊可以打開瀏覽器，在地址框內輸入「Symbolics.com」，按下Enter鍵訪問這個網站。

Symbolics

「歡迎來到博物館。」

當你打開網站後，就會在主頁面看到這樣一句話。

如今，Napkin已經將Symbolics打造成一個專門記載網路發展史的站點，還使用了極簡的複古風格設計，當你滑動頁面下方的時間滑塊，就能看到各個時間節點所發生的大事件。

這其中不僅有ARPANET網（網路的前身）的介紹，還有電子郵件、表情符號以及gif圖的誕生時間，或多或少能勾起一些老網民們的記憶。

上世紀最好的瀏覽器：網景 Symbolics

這個網站還有一個「關於我們」的頁面，Napkin簡單解釋了他們買下這個域名並建立在線博物館的初衷：

「你還記得56K調製解調器的聲音嗎？但你的孩子很可能不知道，事實上，他們可能連加載條都認不出。



我們不僅希望向那些慕名而來的訪客們述說和網路、萬維網發展有關的故事，也希望將這些訊息傳遞至下一代。當然，無論過去發生了什麼，最好的時刻總是尚未到來。」

本文授權轉載自：愛范兒