洛克希德馬丁（Lockheed Martin）2018年軍售額約1.42兆台幣，勝過雷神（Raytheon）、波音（Boeing）排在全球首位。

F16戰機製造商、全球最大的軍火業者洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，正積極招募台灣的航空人才！目標為：航空電子系統專家、飛機機械師（APG）、飛機品質分析師與檢驗員。

洛克希德馬丁的「威名」遠播，根據瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（Stockholm International Peace Research Institute）調查，洛克希德馬丁連續十年爭霸世界軍火市場，2018年軍售額達472億美元（約新台幣1.42兆元），勝過雷神（Raytheon）、波音（Boeing）排在全球第一位；2019年同樣高居榜首。

F16戰機是他們做的！洛克希德馬丁搶台灣航空人才

洛克希德馬丁的台灣辦公室地址位於台北，但招募職缺開在台中，與日前宣佈啟動的F16亞太維修中心有關。 洛克希德馬丁

台灣與洛克希德馬丁淵源頗深，主要原因與F16戰機有關。

行政院日前編列特別預算，增加採購66架F-16V（Block70）戰機，未來台灣將有210架F-16戰鬥機服役。本月17日，洛克希德·馬丁宣布與漢翔航空簽署合作協議，雙方會在台中沙鹿共同建置F16戰機的亞太維修中心，合作關係因此更加緊密，

「在過去的30年裡，中華民國空軍（ROCAF）一直用洛克希德·馬丁公司的產品保衛天空。」

在LinkedIn招募頁面中，洛克希德·馬丁解釋與台灣的深厚關係，不只提供F-104星式戰鬥機、F-16戰隼戰鬥機（F-16A/B MLU Block 20 Fighting Falcon.），同時也是第一個與工業局簽訂工業合作協定的國防承包商，能提供台灣本土產業新技術與能力。

洛克希德·馬丁強調，他們在亞洲四十多年時間，與各合作夥伴國家共同確保天空、海洋和領土主權，產品服務從C-130J、F-16 和 F-35 飛機，到綜合航空和導彈防禦、商業衛星和網路安全，都能通過客戶長久考驗。

此次在104人力銀行、LinkedIn廣徵人才，洛克希德·馬丁並未揭露預估聘用人數，但在職缺介紹中強調，薪資條件將具備競爭力，歡迎有「電氣機械、飛機改裝/維護、飛機一般維修、品質維護」的好手投遞履歷。

不過由於職缺都屬面議，要求高中以上學歷，可以推估起薪都在4萬元以上。

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責任編輯：陳映璇