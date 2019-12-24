喜歡邊蹲廁所邊滑手機嗎？英國馬桶公司要想辦法「節省」你如廁的時間。

你知道要怎麼減少人們在馬桶上的時間嗎？英國馬桶設計公司StandardToilet有妙方！

如廁時間也要監控

在這個員工一舉一動都受到公司監控的年代，無論是從敲擊鍵盤來判斷員工有沒有專心工作，或是透過各式各樣的追蹤裝置，公司的目的只有一個：避免員工浪費時間在沒有生產力的事務上。現在，員工的如廁時光也被公司精密地計算進去。

如果每天可以省下2.5分鐘

根據英國馬桶設計公司StandardToilet提供的資料，員工平均每天會花10分鐘在上廁所，如果可以將時間控制在7.5分鐘，每年就不會損失40億英鎊（折台幣約1,609億元）在上廁所上。而要做到這一點，就得靠StandardToilet設計的馬桶。

Dave Vescio Twitter

一名網友在Twitter上寫道：「驚爆：向舒服的休息時間說再見吧！新型向下傾斜式馬桶座讓人坐在上面五分鐘後就坐不住，他們說主要的好處是增進員工的生產力。」

馬桶座朝下傾斜13度，讓你坐起來不舒服

StandardToilet在網站上寫道：「目前一般的馬桶座角度都是水平的，這讓使用者坐起來相對舒服。」舒服的結果往往就是在馬桶上花太多時間。

因此，StandardToilet將馬桶座重新設計成朝下傾斜13度，讓使用者坐起來感覺就像要往前滑一般，腿相對得出比較多的力來支撐，藉此減少使用者的如廁時間。

StandardToilet的創辦人、同時也是馬桶設計師的吉爾（Mahabir Gill）說：「13度不會太不方便，但你很快就會想從馬桶座上起來。」

設計靈感來自公廁大排長龍

在接受BBC訪問時，吉爾也談到了是什麼引發他重新設計馬桶座角度的靈感，他說：「這和我的個人經驗有關，有一次我在高速公路休息站停下來上廁所時，發現廁所大排長龍。」

「我很好奇人們在裡頭做什麼，有的人上完廁所出來時拿著他們的手機。」

因此，吉爾設計出了讓人不那麼舒服的馬桶座，這樣人們就不會因為太舒服而不想離開馬桶座了。

Feber Nyheer Twitter

StandardToilet的設計師發現，馬桶座向下傾斜 13度是最棒的斜度，能夠讓人坐不久，又不會對人造成任何長久性的傷害。

新設計讓每個人都動起來

英國廁所協會（British Toilet Association）常務董事馬丁（Raymond Martin）很欣賞吉爾的設計，他提到人滿為患的公廁真的是一大問題。馬丁說：「我們支持能讓人們更有效率使用廁所的新設計，新設計讓每個人都動起來。」

每個人的身體不一樣

然而，美國普渡大學設計歷史學助理教授考夫曼-布勒（Jennifer Kaufmann-Buhler）不這麼想，她說StandardToilet假設馬桶座的使用者都是同一類人，它想像人們便溺的過程是很機械化的，並且永遠會按照應有的方式進行。

「它認為我們每個人都有很有效率的腸道、我們都在同一水平線上撒尿。但是，身體不是標準的。」

「能上不代表好上」

專門協助企業和身障員工互動的Springboard顧問公司CEO沃格爾（Nadine Vogel）表示，StandardToilet應該好好想想怎麼在他們的馬桶座設計上更包容。「能上不代表好上，」沃格爾指出，某些員工雖然沒有身障證明，但他們的身體可能就是需要比較長的如廁時間。

凸顯現代資本主義

考夫曼-布勒助理教授指出，StandardToilet的馬桶座設計，正凸顯出資本主義的心態：員工的時間就是金錢，因此需要善加管理。考夫曼-布勒說：「我認為這是非常資本主義的想法，人們的身體、問題和限制對現代資本主義來說都是不方便的，現代資本主義不計成本地希望你具有生產力。」

對某些人而言，如廁時光是一段不受人打擾，可以好好讀報的閒適時光。 Phil

已經有員工不敢上廁所了

其實，早在StandardToilet推出馬桶座前，公司員工們已經感受到如廁時間縮短的壓力了。根據勞工權益平台Organise針對亞馬遜員工的一份調查，有74%的亞馬遜倉庫員工會避免去上廁所，因為他們擔心沒辦法在有限的時間內達到公司設下的工作目標。

100年前就有下斜馬桶座

至於，網友們又是怎麼看StandardToilet推出的馬桶座呢？

專門研究馬桶座歷史的伍利斯克羅夫特（Terry Woolliscroft）在Twitter上寫到，其實在 108年前，英國衛浴設備公司Twyfords就有設計出往下斜的馬桶座，但那個時候並沒有流行開來。

手機不是罪魁禍首

伍利斯克羅夫特表示，他懷疑StandardToilet的概念有吸引力，他也不認為滑手機讓人在馬桶座上的時間變多，畢竟就算沒有手機的出現，人們照樣會在馬桶座上花時間，像是讀報紙之類的。

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本文授權轉載自：地球圖輯隊