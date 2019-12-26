NMEA將扮演製作委員會的推手，將各產業串聯起來，除了找尋台灣有潛力的IP投資標的外，也透過跨界經營IP與授權，讓變現管道無所不在，各產業都能雨露霑。

動畫製作需要龐大的人力與資金，為分攤成本與分散風險，日本以製作委員會的方式，讓共同投資商在版權上享有權利，如音樂公司參與投資，享有音樂方面的出版和銷售權；玩具公司則製作銷售公仔玩偶等，將IP價值極大化。

美國五大串流平台吸晴全球觀眾

「觀眾的胃口都被如Netflix這樣的串流平台寵壞了」。新媒體暨影視音發展協會(NMEA)理事長蔡嘉駿理事長分析， Netflix對產製優秀作品從不吝嗇，每年投入數十億美元打造內容，即便舉債也在所不惜。根據倫敦金融時報指出，Netflix 今年在內容製作與採購的總投資超過 150 億美元，截至 2019 年第三季，Netflix的債務高達 124.3 億美元，比 2018 年底提升 20 億美元。固然Netflix屢次舉債且市值不高，但股票卻漲了30幾倍，主要即是投資人認為串流是蓄勢待發的潛力股。看好這門好生意，Amazon Prime Video亞馬遜Prime影音、Apple TV、Disney+以及華納（WarnerMedia）也都紛紛投入影音串流服務，預估這五大平台將有3兆美金市值，進軍國際市場後，將造成內容產業全球化。

有龐大資金挹注的串流平台不只是美國，中國最大網站業者騰訊是政府支持下的巨獸，提供的服務包山包海，當然也包括OTT影音。每部內容的製作成本也高達數億台幣，雖然比不上Netflix，但製作成本與內容品質都高出台劇甚多，一旦這些國際網路巨頭大舉來台，台灣原創內容將面對極大挑戰。

難複製星、韓模式

蔡嘉駿表示，NMEA成立就是為了解決面對內容產業的全球化的衝擊，攜手合作推動台灣在地原創內容，因此在找尋台灣的媒體出路時，一直希望可以借鏡鄰國發展，第一個即想到即是與台灣同屬於亞洲四小龍的新加坡。星國坐擁400家跨國公司總部，包括蘋果、google、微軟等， Netflix、迪士尼的亞洲總部皆設在此。他表示，Netflix在新加坡亞太總部員工人數就有200人，專人負責內容部門運作，換句話說，Netflix亞太總部的工作同仁，可以決定投資台灣影音內容的決策。台灣若想要與Netflix有更緊密的合作方式，最佳做法就是台灣成為亞太製作中心，但顯然有困難。星國在法律、金融與英語環境相當完備，外商在那裡設亞太總部沒有太多障礙，而台灣光是英語人才，就會讓外商傷透腦筋。

另一個四小龍的韓國，成立於2009年的韓國文化產業振興院(KOCCA)，其定位類似於台灣的行政法人文化內容策進院（簡稱文策院），目標即是打造韓國為世界五大內容生產國。過去十年來將韓國內容產業的年銷售額從67萬億韓元增加到116萬億韓元，成長1.7倍，至於出口金額從26億美元上升到75億美元，增長2.9倍。他表示，韓國很早就提出「一源多用」（one source multi use，OSMU）的口號，也就是所謂的IP跨界應用，如賣座相當好的與神同行，即是漫畫《與神同行-神的審判》改編而成，未來還可能會發行VR遊戲或是拍攝成連續劇。不過，就國情來看，台灣很難依循其發展模式。理由有三，韓國偏向於民主的威權國家，政府的力量相當巨大。再者，韓國愛國主義盛行愛用國貨，被內容全球化的機率較低。以金融風暴為例，在經濟動盪下國民齊心發起捐金救國運動，讓政府變賣還債，短短4個月內募集得20多億美元即可證明。第三，民族性剽悍，為了成功可以不擇手段，這些都不是台灣可以學得來的。

起源於以動畫為核心的製作委員會

他分析，韓國的內容產業如漫畫與遊戲機雖然受到日本影響相當大，但也以日本為假想敵，發展出網路漫畫與線上遊戲，走出自己的另一條路，光是遊戲上市公司就有近百家，顯示線上遊戲產業的盛大。台灣幾乎全盤接受日本文化產業，他認為，或許也可借鏡日本動漫產業發展脈絡，學習其製作委員會的運作，幫助台灣在內容產業上走出康莊大道。

「製作委員會日本動畫產業的時代產物。」蔡嘉駿解釋，漫畫是日本內容產業的核心，所有熱門的影視甚至是電玩等，幾乎都從漫畫改編而來。以漫畫改編成動畫卡通在電視上播放為例，一集20分鐘為例，就要3000萬日幣的製作成本，一季就要高達4億日幣，不是單一公司可以負擔得起，況且改編成不同形式，未必一定會受到觀眾青睞。為了籌措資金與分攤風險興起製作委員會，投資方包括出版社、電視台、製作公司、電影公司、廣告代理商、玩具公司、音樂公司等，分擔風險並共享版權收益，哪個投資方出的錢多，就享有更多收益當然同時也分擔更多風險。以全球最賺錢的前50大IP第15名的七龍珠為例，其製作委員會成員包括東映 Fox International Productions、集英社、富士電視台、東映動畫、BANDAI以及BANDAI NAMCO Entertainment等，從漫畫出發，衍生產品包括改編成動畫、電影、遊戲、卡牌、玩具等形式。製作委員會其實就是IP跨界經營，讓七龍珠有各種不同的內容方式呈現，統計到2019年中，七龍珠的IP總收入共有243億美元。

NMEA成立2年多，已有國內外包括Netflix、三麗鷗等 100多個會員，接下來的目標除了積極拜訪國際伙伴尋求合作外，也希望扮演製作委員會的推手，將各產業串聯起來。這次的亞洲新媒體高峰會除了內容產業的業者參與外，已吸引金控創投與法律事務所的注目，進一步洽談到共同找尋台灣有潛力的IP投資標的。透過跨界經營IP與授權，把內容從原本形式，跨到漫畫、動畫、電影、電視、小說、電玩甚至玩偶等不同方式，讓變現管道無所不在，讓各產業都能雨露均霑，共創多贏。