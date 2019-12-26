M17致力於提供豐富的自製內容，打造高互動性社交娛樂平台，透過以內容的主要大樹枝幹開枝散葉到直播打賞、網紅經紀與電商等的變現模式，進而成長為壯碩大樹。

科技演進讓新舊媒體有了不同的定義，除了以載具不同作為分野外，M17集團財務長顧尚修以財務的角度分析，現在賺錢的都是新媒體；舊媒體若不跟強調社交互動的新媒體合作，影響力恐將式微。不管是舊媒還是新媒體，唯一不變就是好內容才能變現。電視透過優質內容創造收視率，才能吸引廠商投放廣告藉以獲利。新媒體也一樣，內容必須讓目標客群覺得有趣，才能吸引其點擊甚至進一步變成轉換率。內容創新是M17 集團成功的核心關鍵，自成立以來M17聚焦多元內容發展，包括與電視台合作、加入虛擬偶像、電競、體育等內容，透過娛樂平台、經紀公司合作、原創影音內容、廣告與電商平台等，創造多元化的變現方式。

借鏡韓國遊戲，創打賞禮物模式

目前最主要的商業模式為donate（抖內），也就是購買虛擬禮物打賞給直播主。顧尚修解釋，這個變現模式來自於韓國遊戲業，免費（free）線上遊戲只要5％的人付費購買(也就是升級為platinum)虛擬寶物提昇戰力，就可以創造95％的營收。利用free and premium=freemium的模式，在平台免費收看直播內容，但透過打賞禮物就能跟直播主有進一步的互動，創造專屬的互動體驗。

以2019今年6月M17邀請各領域的名人如藝人雞排妹等人開直播以提供更多元的內容為例，在這一個多月間，突破10萬則總留言數，在直播最高峰時，40分鐘內累計1.5萬則留言，平均每秒10則。大量留言可能瞬間就被淹沒，但透過打賞禮物，直播主會優先看到送禮者的留言，提昇社交互動性。M17設計非常多樣性的虛擬禮物，如手勢禮、濾鏡禮等。若觀眾贈送愛心手勢禮給直播主，收到禮物後則會比出愛心手勢。不僅如此也推出瘋狂動物園的遊戲禮，直播主收到必須玩一小段遊戲，為雙方創造更多互動。今年光是在台灣，送禮物數量就高達2,150萬個，成長率達40%。

從虛擬禮物跨入電商

M17推陳出新設計各種不同類型的禮物，從虛擬跨到實體進而跨入經營電商。在為觀眾帶來更優質的創新互動娛樂體驗下，打造一個以 KOL 直播主為的C2C銷售模式。如政治評論員黃暐瀚是平台的多元創作者，由於他太常說話導致喉嚨沙啞，觀眾不但能在線上打賞喉糖給他，也可以在M17推出的跨平台直播購物的「HandsUP 舉手購物」購買，打通直播主、電商和社群平台三方的供應鏈，開創「即看即購」的新時代。顧尚修表示，未來M17將延伸打賞互動的概念，如應用在電視新聞的新民調中心上，讓新聞播出時同步調查觀眾的感受，利用打賞送禮投票支持或反對自己支持對象，讓新聞呈現更有趣，進而也能提昇送禮數量，再創營收高峰。