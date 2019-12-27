鴻海集團旗下樺漢在多次併購下，2018年營收規模超越研華。為何這家連續八年營收成長，成績亮眼的企業，今年12月宣佈總座異動？工業電腦龍頭之爭結束沒？

研華、樺漢的工業電腦龍頭之爭在2017及2018兩年成為熱門話題，但2019年12月19日，樺漢發出一紙人事令，宣佈總經理鄧覲臺即日起調任蘇州樺漢，這紙明示降職的命令，其實也已暗示：將過去兩年一樁團隊帶槍投靠樺漢的陳年舊事封箱。

樺漢宣佈12月19日起，新總經理由美國子公司AIS總經理蔡能吉接任，而鄧覲臺將轉任蘇州樺漢總經理，由一家上市企業總經理降為子公司總經理，且是中國市場眾多子公司之一，明眼人都看得出來是降級。

樺漢董事長朱復銓宣佈鄧覲臺新人事案 王郁倫

突然宣佈總座換人，揭開塵封兩年往事

事件太過突然，讓圈內不禁詢問：AIS是一家什麼樣的子公司？為何鄧覲臺又突然遭調任，管理蘇州樺漢？

AIS是樺漢2016年花500萬美元買下的美國人機介面硬體整合公司，當年買下時營收僅1億元，而後，樺漢指派瑞傳集團加拿大子公司Waver Technologies總經理蔡能吉接管重振。

買下的第一年（2017年）AIS虧損750萬元，但第二年很快就轉虧為盈，獲利415萬元，2019年前三季度，AIS已經賺1,985萬元，是去年的5倍。AIS經營績效亮眼，蔡能吉自然是仕途明朗，但前任總經理鄧覲臺驟遭調職，原因則頗值得玩味。

原任總經理鄧覲臺先生過去同時兼任樺漢中國區總經理，為公司打下在中國發展所需之良好基礎，未來將專注於開拓中國市場，專職子公司蘇州樺漢總經理，深耕中國 IoT 及工業4.0 市場。 樺漢董事會

事情必須從2017年說起，當年研華宣佈9月1日組織改組，將總經理大位交棒給三位總經理共治，組織大變動下，同月傳出研華負責DMS（設計製造服務）為主的ACG（應用電腦事業群）總經理鄧覲臺率親近10餘名主管離職，轉赴樺漢，其中也包含中國ODM團隊約40幾人。

業務大將跳槽消息震驚圈內，實際上，在那一年研華用心經營品牌，推出了協同代工（Allied DMS）方案，但內部則擔心不知還能否將代工訂單做大？內部雜音下，導致部分團隊信心不足出走，不過研華隨即強調：備援人力充足，業務並不受影響。

當年研華ODM業務年營收約9,000萬美元，相當27億台幣，2年後的今天，研華的ODM年營收來到2.6億美元以上，業績貢獻已經超過80億台幣，是當年的近3倍，今年成長超過3成，似乎是真的不受影響。

中國受創，研華靠歐美日振作

但真的沒有絲毫受到影響嗎？事實上也不是。

迄今，研華中國ODM市場是唯一受到兩年前主管投靠對手的重災區。2017年，研華中國ODM業績約3,000萬美元，在鄧覲臺率隊跳槽後，研華中國區流失40幾位團隊，兩年內，研華中國ODM訂單流失2,000萬美元，損失超過6成訂單，到目前還沒有完全恢復元氣，也就是說，研華能成長近3倍，全靠歐美跟日本市場成長。

這也是為何鄧覲臺仍掌舵樺漢蘇州的關鍵，樺漢蘇州，正是樺漢為新的中國ODM團隊所成立的公司，成立於2017年7月，至今樺漢為此公司投資3,000萬美元，也是這批帶槍投靠團隊最有戰績的市場。

根據樺漢資料，蘇州樺漢2018年虧損1,123萬元，今年前三季度轉虧為盈，已經獲利792萬元。

研華2020年營收要挑戰600億元，跟振樺營收逐漸拉近 蔡仁譯攝

工業電腦圈內指出，鴻海集團文化是每三年對高階主管做目標檢視，根據樺漢公佈資料，今年樺漢是已經連續8年營收成長，但是，樺漢ODM業務今年第3季貢獻49.5億元，卻是低於去年同期52億元，不增反減，連樺漢蘇州主掌的中國區也是同樣衰退，從去年單季11億元下滑至今年第三季10.3億元。

或許，這就是這次樺漢高階主管大地震的一個原因。

對於鄧覲臺的人事安排，樺漢說法則是：中國市場在樺漢整體策略佈局中位居關鍵地位，期待鄧覲臺過去在中國地區長期耕耘所建立的客戶關係及市場經驗，可以為公司挹注未來另一波成長動能。

責任編輯：蕭閔云