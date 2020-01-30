網路成癮隨著人們對於網路的依賴與日俱增，成為社會不得不正視的精神疾病，有別菸癮、酒癮攝取外物影響大腦行為，沒有任何攝取單靠行為就可影響大腦的運作。

3C產品與網路科技的演進，為我們帶來了許多好處，也有料想不到的副作用，像是網路成癮、電玩成癮、臉書憂鬱這些心理症狀，在過去幾年就引起正統精神醫學的關注。未來5年內，這些問題將隨著科技的發展而更加嚴重。

人們離不開網路，已經不單單是人類集體生活方式的改變。在精神醫學的觀點看來，許多人過度使用3C設備，已達到危害身心的程度。雖然說，醫學界目前對於網路成癮的定義還有些模糊，不過對於其中「網路遊戲」的成癮，已經被列為是精神疾病。

網路遊戲成癮（Gaming disorder）已經被WHO（世界衛生組織）列入精神疾病，這是在2018年非常重大的變化。 台大醫院精神科兼任主治醫師張立人

成癮症有兩大條件：耐受性和戒斷症狀。

耐受性指的是成癮者必須要花愈來愈多的時間玩遊戲，才能帶來快樂感，這代表主掌情緒中樞的大腦前額葉、杏仁核等部位已經受損。

戒斷症狀則是指只要不打遊戲，就會出現焦慮、憂鬱、不安等情緒障礙；嚴重的話還可能出現暴力、自殺傾向。

不過，與菸癮、酒癮、毒癮這類的「物質成癮」不同，像網路成癮這類的「行為成癮」並沒有讓人體攝入像尼古丁、酒精這樣的額外成分，但在精神醫學上看來，也確實影響到大腦運作，達到精神疾病的等級。

放眼與台灣臨近的韓國與中國，分別在3年前與5年前就把網路遊戲成癮歸類為精神疾病。在台灣，雖然相對而言腳步較慢，但2018年衛福部也追隨WHO的腳步，將網路遊戲成癮納入精神疾病範疇之內，加以預防及推廣相關輔導治療。

成癮症有兩大條件：耐受性和戒斷症狀。隨著科技的快速發展，網路成癮可能更嚴重。 Pixabay

一位研究者的觀察：網路成癮黑數正在增加中

已投入網路成癮研究超過10年的台大醫院精神科兼任主治醫師張立人說，起初在就讀台大醫學院時，就是因為本身曾是一個沉迷於電子布告欄BBS的網路成癮患者，才會投入這項領域研究。

他說，近5年來網路成癮受到愈來愈多國際醫界的關注，在他走訪各學校演講、與老師交流的實際觀察來看，台灣青少年網路成癮患者「至少增加30%。」不過，到身心科診間求診的個案數量卻沒有相對增加，顯示網路成癮患者黑數正在逐漸增加當中。

然而，網際網路發展至今，少說已經盛行20年，網路成癮這個名詞也早就被提出，但為什麼直到2018年，網路遊戲成癮才正式成為精神疾病，而且短時間內還會愈來愈嚴重？

這個問題的關鍵，在於電玩遊戲的設計方式。也就是說，從外部看來，會認為網路成癮者的症狀是與電腦、3C用品互動過多，導致缺乏「社交互動」。不過，事實往往是，因為網路遊戲提供了人際關係、社群互動，才會導致網路成癮，讓人離不開鍵盤。

不過，「每個人都會玩遊戲，但不是每個人都會上癮。」張立人觀察，網路遊戲成癮患者往往都有其他待解決的心理、家庭因素，在患者的治療中，必須要面對這些存在於網路遊戲成癮之前的問題。

也就是說，有可能患者的父母本身也是低頭族，家庭關係連結薄弱；也有可能患者生性孤僻，在現實生活中的社交生活屢屢挫敗……這些社會性問題，都一再把人們推向網路遊戲的世界，流連忘返。

在2018年出版的《失控的指尖》一書中也提到，一旦網路成癮，要「根治」極為不易，如果患者合併其他憂鬱症、焦慮症狀，也必須要輔以藥物治療；唯有「預防」才是網路成癮最好的治療方式。

未來5年，科技將會帶動更多酷炫的科幻場景實現，但在這背後的這些陰暗面，也是眾人必須面對的現實。